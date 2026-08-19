Пожа́рский, Дмитрий (Козьма) Михайлович

Пожа́рский, Дмитрий (Козьма) Михайлович (01.11.1577 (1578), ? — 20.04.1642, Москва) — князь, боярин, государственный, политический и военный деятель. Из рода князей Стародубских. Отец — Михаил Федорович Глухой-­Пожарский, мать — Ефросинья-­Мария Федоровна Беклемишева, внучка И. Н. Берсеня-­Беклемишева . В 1598 подписал Соборное определение об избрании на царство Б. Ф. Годунова , стряпчий с платьем, с 1600 — стольник. Сторонник Василия Шуйского. В Смутное время не переходил на сторону самозванцев, в 1606 и 1610 разгромил тушинские отряды и подавил восстание в Зарайске. Осенью 1611 в Нижнем Новгороде совместно с К. Мининым организовал II народное ополчение. До Земского собора 1613 осуществлял исполнительную власть, возможно, не был сторонником Романовых . С 11 июня 1613 — боярин, на коронации Михаила Федоровича Романова при церемонии нес скипетр. В 1615 воевал с отрядами А. Лисовского, в 1617–1618 — с вой­ском королевича Владислава (будущего Владислава IV ), участвовал в Смоленской вой­не 1633–1634. В 1637 строил укрепления вокруг Москвы, в 1638 — засечную черту в Рязанском уезде. В разное время возглавлял приказы : Сбора пятой деньги, Галицкую четверть, Ямской, Разбойный, «Что на сильных бьют челом», Сбора ратных людей, Московский судный. В 1617 участвовал в заключении Столбовского мира, в 1633 в русско-­шведских, а в 1635 — в русско-­польских переговорах. Крупный землевладелец, построил несколько храмов, Пурехский Макарьев монастырь, собирал редкие книги. Умер в Москве, похоронен в Спасо-­Евфимьевом монастыре.

Лит. : Савелов Л. М. Князья Пожарские // Летопись Историко-родословного общества в Москве. Вып. 2–3. М., 1906. С. 14–23; Эскин Ю. М. Дмитрий Михайлович Пожарский. 2‑е изд. М., 2018 . Ю. М. Эскин.