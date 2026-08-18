ПОЗДНЕЕВ

ПОЗДНЕЕВ - российский мон­го­ло­вед.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Ор­лов­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии. В 1876 году окон­чил факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета. В 1876-1878 годы при­нял уча­стие в экс­пе­ди­ции Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва в Мон­го­лию и Ки­тай. В 1883 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию по те­ме «Мон­голь­ская ле­то­пись "Эр­дэ­нийн Эри­хэ"». С 1884 года профессор Санкт-Пе­тербургского университета; с 1889 года пре­по­да­вал маньчужрский язык. В 1887 году по по­ру­че­нию Министерства государственных иму­ществ со­ста­вил проект уст­рой­ст­ва учи­лищ­ной час­ти у кал­мы­ков Ас­т­ра­хан­ской губернии. В 1892-1893 годы ко­ман­ди­ро­ван в Мон­го­лию с це­лью изу­чить её внутренние и административные осо­бен­но­сти; со­брал для библиотеки Санкт-Пе­тербургского университета кол­лек­цию ру­ко­пис­ных и пе­чат­ных монгольских, маньчжурских и китайских со­чи­не­ний, а так­же при­над­леж­но­стей буд­дий­ско­го куль­та. В 1899-1903 годы профессор и ди­рек­тор но­во­об­ра­зо­ван­но­го Восточного института во Вла­ди­во­сто­ке. В 1903-1917 годы член Со­ве­та при Министерстве народного про­све­ще­ния, за­тем до кон­ца жиз­ни ра­бо­тал в Ас­т­ра­хан­ской и Став­ро­поль­ской гу­бер­ни­ях, а так­же на тер­ри­то­рии Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го, изу­чая ис­то­рию и куль­ту­ру кал­мы­ков. Ав­тор 122 на­учных тру­дов (из них 17 мо­но­гра­фий) по монгольской и маньчжурской сло­вес­но­сти, ур­ба­ни­сти­ке, буд­дий­ской куль­ту­ре и литературе. Внёс зна­чительный вклад в мон­го­ло­ве­де­ние, в изу­че­ние куль­ту­ры и ук­ла­да жиз­ни кал­мы­ков.

Сочинения:

Ур­гин­ские ху­тух­ты. СПб., 1879;

Го­ро­да Се­вер­ной Мон­го­лии. СПб., 1880;

О древ­нем ки­тай­ско-мон­голь­ском ис­то­ри­че­ском па­мят­ни­ке Юань-чао-ми-ши. СПб., 1884;

Очер­ки бы­та буд­дий­ских мо­на­сты­рей и буд­дий­ско­го ду­хо­вен­ст­ва в Мон­го­лии в свя­зи с от­но­ше­ния­ми се­го по­след­не­го к на­ро­ду. СПб., 1887;

Мон­го­лия и мон­го­лы. Ре­зуль­та­ты по­езд­ки в Мон­го­лию, ис­пол­нен­ной в 1892-1893 гг. СПб., 1896-1898. Т. 1-2.