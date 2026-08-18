ПОЙНИНГА АКТ 1494
ПОЙНИНГА АКТ 1494 года (Пойнингса акт) - свод законов, принятый созванным в конце 1494 года в Дроэде (Восточная Ирландия) английским парламентом.
Издан в 1495 году. Получил своё названный по имени английского наместника Пейла (завоёванной территории Ирландии) Э. Пойнингса. Отражал стремление династии Тюдоров укрепить позиции английской короны в Ирландии. Пойнинга акт запрещал созыв парламента Пейла и издание им законов без предварительного одобрения английского короля и Тайного совета. Одновременно на Пейл распространялись законодательные акты, изданные в Англии. Пойнинга акт отменён 17.5.1782 года («Акт о разрыве») под давлением ирландского национально-освободительного движения.