ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ВРЕМЕН ПЕРЕСТРОЙКИ

Повседневная жизнь в СССР в 1985-1991 годах.

В 1985 г. руководство страны во главе с М.С. Горбачевым столкнулось с целым рядом вызовов, стоявших перед страной. Их решение первоначально связывалось с «ускорением» экономического развития. Одновременно руководство страны обещало проводить социальную политику, основанную на принципах социальной справедливости. В ее рамках были обозначены две приоритетные проблемы — продовольственная и жилищная — и даже намечены сроки их разрешения. Продовольственную проблему предполагалось решить к 1990 г., а жилищную - к 2000 г.

Первые преобразования

Однако начало правления М.С. Горбачева в обществе связывалось с «антиалкогольной кампанией», во многом дискредитировавшей его социально-экономические преобразования. С одной стороны, потребление алкоголя к концу 70-х годов значительно выросло, как возрос и доход бюджета. С другой стороны, алкоголизм стал социальной проблемой советского общества. Однако власти провели кампанию прежними авторитарными мерами: закрывались торговые точки, вырубались целые плантации виноградника, значительно повышались цены, практиковались увольнения. Все эти меры вызвали скрытый протест в обществе, «теневая экономика» стала занимать данную нишу, к тому же многие стали употреблять спиртосодержащие жидкости, что привело к массовым отравлениям. Первоначальная волна энтузиазма, поднявшаяся после прихода к власти нового руководства, уже через 2-3 года резко пошла на убыль. Во-первых, среди людей стало возникать ощущение затяжного характера преобразований, а, во-вторых, в обществе созрели черты социального неравенства.

Социальное неравенство и дефицит

Распространение кооперативов, зачастую связанных с «теневой экономикой», привело к появлению первых в стране богатых людей. В то же время многие заводы начали простаивать из-за перебоев с поставками сырья, а зарплаты быстро обесценивались. К тому же, объявленная кампания «борьбы с нетрудовыми доходами» (1986) больно ударила по тем, кто подрабатывал репетиторством, продажей цветов на улице, частным извозом и т.п. Половинчатые экономические преобразования деформировали существовавшую систему государственного регулирования. На внутренний рынок хлынули необеспеченные товарами деньги, что привело к тотальному дефициту товаров, в том числе первой необходимости. Советские граждане впервые столкнулись с пустыми полками магазинов. Очереди стали постоянным явлением простой советской семьи. Государство предпринимало отчаянные меры для разрешения тревожной ситуации: вновь появились талоны на продукты первой необходимости (в 1989 г.). В этих условиях расцвел «черный рынок», но цены на товары здесь значительно превышали официальные. При этом государство в условиях кризиса не могло обеспечить рост доходов населения, более того, было вынуждено увеличить государственные цены на товары повседневного спроса, из-за чего стал падать уровень жизни людей. Многие работники оборонных и научных предприятий были вынуждены искать любые возможности для подработки в торговле и т.д. Для многих главным средством поддержания уровня жизни стал труд на садово-огородном участке (в брежневскую эпоху садовые участки в 6 соток стали скорее формой досуга для горожан, хотя, конечно, выполняли роль и подсобного хозяйства). В стране впервые за долгие годы развернулось настоящее забастовочное движение. В 1989 г. недовольство вспыхнуло среди шахтеров, выдвигавших не только экономические и социальные, но и политические требования.

Уровень государственной социальной защиты продолжал падать, начались сбои в сфере здравоохранения, в обеспечении лекарствами. К концу 1980-х гг. в стране резко упала рождаемость.

С другой стороны, эпоха «гласности» породила и новые веяния в обществе в условиях отсутствия идеологических препон. В 1990 г. был принят Закон «О свободе совести и религиозных организациях», закреплявший право советских граждан на свободу совести, подтверждавший право религиозных организаций на участие в общественной жизни (в обществе стали появляться и многочисленные секты). Стремительно росло число желающих принять крещение, на рубеже 1990-х гг. заметно повысился уровень религиозности людей. Стала появляться первая доступная массовому читателю религиозная литература, регистрировались приходы и открывались закрытые храмы. В организацию работы новых приходов были вовлечены тысячи людей.