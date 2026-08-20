Повседне́вности исто́рия

Повседне́вности исто́рия ( англ. everyday life history, нем. Alltagsgeschichte, фр. histoire de la vie quotidienne) — предметное поле исторической науки, одна из областей изучения прошлого, получившая развитие в последней четверти ХХ в. и расширившая свои тематические границы в первые десятилетия ХХI в.; одновременно один из актуальных методов научного поиска, а также востребованный учебный курс в большинстве университетов мира. К проблеме изучения повседневности обращается также история ментальностей, социология, антропология, психология, что обуславливает ее междисциплинарный характер. В последние годы историки науки все глубже описывают понятийный аппарат, генезис, эволюцию данной отрасли науки, выявляют структуры повседневности, потенциал макро­истории, показывающие, что П. и. все прочнее конституирует свой официальный статус в списке научных дисциплин. Цельной теории П. и. пока не создано.

В центре внимания П. и. «изнутри» — повседневное бытие, обыденное сознание, специфический опыт, эмоциональные переживания, поведение индивидов в рамках малых групп (семьи, обитателей села или городского квартала, религиозной общины и пр.); все активнее развивается изучение и больших групп разного возраста, статуса (дети, подростки-­школьники, студенты, военнослужащие, пленные), а также того или иного исторического времени (древность, средневековье, новый и новейший периоды). Авторы исследуют жизнь «изо дня в день», «краткое», «нервное» время конкретных событий; сферу человеческой обыденности в разных политико-­событийных, историко-­культурных, этнических и конфессиональных контекстах (Н. Л. Пушкарева). Предмет исследования П. и. — рядовой человек: его каждодневные проблемы социально-­культурной адаптации, стратегии поведения, способы поддержания жизни и здоровья, труд, отдых, малый жизненный мир в уникальности биографий. Индивиды предстают и действующими лицами, и творцами истории. П. и. ориентирована на прояснение, более точное, глубокое понимание частных и общих проблем. Методы — кейс-стади, символическая антропология, тонкая интерпретация исторического источника, проникновение в его внутренние смыслы, тексты и подтексты (практики герменевтики), учет недоговоренного и случайно прорвавшегося.

Начиналась П. и. в новейшее время как изучение жизненных историй безымянных индивидов (рабочих, людей деревни, домашней прислуги и т. д.), «безмолвных», «молчаливых», тех, без кого не было бы «большой истории». При этом основой до сих пор остаются особые типы и виды источников: устные рассказы, дневники, письма, жалобы, личные и судебно-­следственные дела, визуальные материалы. П. и. видит задачу в выяснении мотиваций действий индивидов, их понимание через «диалог» с источником, возможный в условиях современных научных знаний. На развитие П. и. обратили серьезное внимание издатели, включив в планы немало серий популярных книг (авторы — профессиональные историки), параллельных переводов на другие языки. В числе ярко написанных и востребованных уже несколько десятилетий остаются книги по истории средневековой повседневности (город, замок, поселение, монастырь и др.).

Среди научных предтеч в области П. и. называют философа Э. Гуссерля, социологов Н. Элиаса , Г. Маркузе, П. Бергера, Т. Лукмана, Г. Гарфинкеля и А. Сикуреля, культурологов и антропологов К. Гирца и А. Лефевра; исследователей-­этнологов; «науку о людях» отстаивали историки школы « Анналов » М. Блок , Л. Февр и Ф. Бродель . Решающую роль в становлении П. и. сыграла «смена метода». П. и. оформилась в германской историографии 1980‑х, когда страну охватил «исторический бум» — массовый интерес к изучению прошлого своего города или поселка, истории своей семьи; создавались многочисленные «исторические мастерские»; активно развивалась устная история , особенно записи воспоминаний пожилых людей о своей жизни. Интерес к опыту и переживаниям «маленького человека» дал название направлению — П. и. ( нем. Alltagsgeschichte) или «История снизу» (Geschichte von unten). Одна из главных особенностей развития П. и. — слом барьера между академической наукой и «любительской» историей, создание совместных групп. Среди самых известных зачинателей П. и. А. Людтке и Х. Медик. В России первым центром по изучению П. и., как и истории ментальностей в их связи, обозначил себя Институт всеобщей истории РАН, где Ю. Л. Бессмертный и А. Я. Гуревич создали рабочую группу, альманахи «Одиссей» (с 1989) и «Казус» (с 1996). С 2016 издается журнал «История повседневности» (СПб.).

Лит. : Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования / Пер. с нем. 2 т. М.–СПб., 2001; Касавин И. Т. , Щавелев С. П. Анализ повседневности. М., 2004; Каменский А. Б. Повсе­дневность русских городских обывателей: Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. М., 2006; Людтке А. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, вой­ны и власти / Пер. с англ. и нем. М., 2010; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. В 3 т. Т. 1: Структуры повседневности: Возможное и невозможное / Пер. с фр. М., 2012. Н. И. Девятайкина.