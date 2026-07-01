ПОВЕСТВОВАНИЕ

ПОВЕСТВОВАНИЕ - в литературном про­из­ве­де­нии - весь текст, за ис­клю­че­ни­ем пря­мой ре­чи пер­со­на­жей.

Повествование при­су­ще эпическим жан­рам и вклю­ча­ет в се­бя изо­бра­же­ние дей­ст­вий и со­бы­тий, а так­же опи­са­ния, рас­суж­де­ния, не­соб­ст­вен­но-пря­мую речь пер­со­на­жей (ко­гда речь ге­роя внеш­не пе­ре­да­ёт­ся в ви­де ав­тор­ской ре­чи, но от­ли­ча­ет­ся от неё сти­ли­сти­че­ски). Тип повествования ха­рак­те­ри­зу­ет ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль пи­са­те­ля и оп­ре­де­ля­ет­ся на­ли­чи­ем или от­сут­ст­ви­ем вы­ра­жен­ной ав­тор­ской оцен­ки (субъ­ек­тив­ное или объ­ек­тив­ное повествование), об­ра­зом (точ­кой зре­ния) по­ве­ст­во­ва­те­ля и спе­ци­фи­кой его взаи­мо­от­но­ше­ний с ав­то­ром и пер­со­на­жа­ми. Тео­рия повествования - пред­мет нар­ра­то­ло­гии .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)