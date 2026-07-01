ПОВЕСТВОВАНИЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ - в литературном произведении - весь текст, за исключением прямой речи персонажей.
Повествование присуще эпическим жанрам и включает в себя изображение действий и событий, а также описания, рассуждения, несобственно-прямую речь персонажей (когда речь героя внешне передаётся в виде авторской речи, но отличается от неё стилистически). Тип повествования характеризует индивидуальный стиль писателя и определяется наличием или отсутствием выраженной авторской оценки (субъективное или объективное повествование), образом (точкой зрения) повествователя и спецификой его взаимоотношений с автором и персонажами. Теория повествования - предмет нарратологии.
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