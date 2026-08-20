ПОВЕСТЬ ОБ УЛЬЯНИИ ОСОРЬИНОЙ

ПОВЕСТЬ ОБ УЛЬЯНИИ ОСОРЬИНОЙ - па­мят­ник древнерусской ли­те­ра­ту­ры XVII века. Пред­став­ля­ет со­бой по­ве­ст­во­ва­ние о му­ром­ской по­ме­щи­це Уль­я­нии (Юлиа­нии, Иу­лиа­нии) Ус­ти­нов­не Осорь­и­ной, в де­ви­че­ст­ве Не­дю­ри­ной (умерла в 1604 году, по­гре­бе­на в се­ле Ла­за­рев­ском).

На­пи­са­на не ра­нее 1614 года, из­вест­на в трёх ре­дак­ци­ях. Ав­тор Про­стран­ной ре­дак­ции - Кал­ли­ст­рат ( Дру­жи­на ) Ге­ор­гие­вич Осорь­ин, сын Уль­я­нии; ве­ро­ят­но, ему же при­над­ле­жит и пер­во­на­чаль­ная, Крат­кая ре­дак­ция. Ми­рян­ка Уль­я­ния - же­на, мать и хо­зяй­ка до­ма, про­слав­ля­ет­ся в «По­вес­ти…» как свя­тая. Ком­по­зи­ция про­из­ве­де­ния и его основные мо­ти­вы (бла­го­чес­тие, ас­ке­тизм, борь­ба с бе­са­ми, по­смерт­ные чу­де­са) со­от­вет­ст­ву­ют жи­тий­но­му ка­но­ну, од­на­ко опи­са­ния по­все­днев­ной жиз­ни и бы­та Уль­я­нии по­зво­ля­ют рас­смат­ри­вать «По­весть…» как про­об­раз свет­ской био­гра­фии. Об­лик Уль­я­нии от­ра­зил­ся в твор­че­ст­ве А.Н. Ост­ров­ско­го (Мар­фа Бо­ри­сов­на в дра­ма­тической хро­ни­ке «Козь­ма За­харь­ич Ми­нин-Су­хо­рук») и Л.Н. Тол­сто­го (Па­шень­ка в по­вес­ти «Отец Сер­гий»).

Издания:

Из­бор­ник: Сбор­ник про­из­ве­де­ний ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. М., 1969. С. 542-549;

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2006. Т. 15. С. 108-117.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

Ха­ба­ро­ва О.Б. Об­раз свя­той ми­рян­ки Юлиа­нии Ла­за­рев­ской в ли­те­ра­ту­ре вто­рой по­ло­ви­ны XIX в. // Древ­няя Русь. Во­про­сы ме­дие­ви­сти­ки. 2006. № 4(26)