ПОВЕСТЬ ОБ УЛЬЯНИИ ОСОРЬИНОЙ
ПОВЕСТЬ ОБ УЛЬЯНИИ ОСОРЬИНОЙ - памятник древнерусской литературы XVII века. Представляет собой повествование о муромской помещице Ульянии (Юлиании, Иулиании) Устиновне Осорьиной, в девичестве Недюриной (умерла в 1604 году, погребена в селе Лазаревском).
Написана не ранее 1614 года, известна в трёх редакциях. Автор Пространной редакции - Каллистрат (Дружина) Георгиевич Осорьин, сын Ульянии; вероятно, ему же принадлежит и первоначальная, Краткая редакция. Мирянка Ульяния - жена, мать и хозяйка дома, прославляется в «Повести…» как святая. Композиция произведения и его основные мотивы (благочестие, аскетизм, борьба с бесами, посмертные чудеса) соответствуют житийному канону, однако описания повседневной жизни и быта Ульянии позволяют рассматривать «Повесть…» как прообраз светской биографии. Облик Ульянии отразился в творчестве А.Н. Островского (Марфа Борисовна в драматической хронике «Козьма Захарьич Минин-Сухорук») и Л.Н. Толстого (Пашенька в повести «Отец Сергий»).
Издания:
Изборник: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969. С. 542-549;
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 15. С. 108-117.
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Хабарова О.Б. Образ святой мирянки Юлиании Лазаревской в литературе второй половины XIX в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2006. № 4(26)