ПОВЕСТЬ О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ

ПОВЕСТЬ О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ - па­мят­ник древнерусской ли­те­ра­ту­ры XVII века.

Ко­ми­че­ская по­весть (по сво­ей струк­ту­ре близ­кая к но­вел­лам-анек­до­там) о том, как кре­сть­я­нин-бед­няк со­вер­шил три не­пред­на­ме­рен­ных пре­сту­п­ле­ния (про­тив сво­его бо­га­то­го бра­та, по­па и го­ро­жа­ни­на) и как ко­ры­сто­лю­би­вый су­дья Ше­мя­ка вы­нес та­кое ре­ше­ние, что ист­цы пред­почли от­ку­пить­ся от бед­ня­ка, что­бы не вы­пол­нять по­ста­нов­ле­ние су­да. Вос­при­ни­ма­лась как па­ро­дия на су­до­про­из­вод­ст­во XVII века. Пред­став­ля­ет со­бой раз­ра­бот­ку так называемого бро­дя­че­го сю­же­та, рас­про­стра­нён­но­го в древ­ней и средневековой литературе Вос­то­ка и За­па­да. Древнерусская вер­сия пред­по­ло­жи­тель­но име­ет поль­ское про­ис­хо­ж­де­ние. Из­вест­на в про­за­ических и сти­хотворных вер­си­ях, а так­же в дра­ма­тических пе­ре­ло­же­ни­ях. Бы­то­ва­ла в лу­боч­ных из­да­ни­ях, пе­ре­шла в фольк­лор .

Издание:

Рус­ская де­мо­кра­ти­че­ская са­ти­ра XVII в. / Под­гот. тек­стов, ст. и ком­мент. В.П. Ад­риа­но­вой-Пе­ретц. 2-е изд. М., 1977. С. 7-16;

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2010. Т. 16. С. 402-404.

Автор статьи: А.М. Ран­чин.

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