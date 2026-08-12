ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ

ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ - древнерусская во­ин­ская по­весть, соз­дан­ная не ра­нее ру­бе­жа XIV-XV веков.

Вхо­дит в цикл по­вес­тей о чу­до­твор­ной ико­не святителя Ни­ко­лая, пе­ре­не­сён­ной из Кор­су­ни (Хер­со­не­са) в За­разск (ны­не За­райск ); рас­ска­зы­ва­ет о за­вое­ва­нии Р я­зан­ско­го княжества мон­го­ло-татарскими ор­да­ми Ба­тыя в 1237 году и ге­ро­ической ги­бе­ли ря­зан­ских кня­зей за род­ную зем­лю и во имя ве­ры. Пред­по­ло­жи­тель­но вос­хо­дит к ря­зан­ской ле­то­пи­си, но изо­би­лу­ет ана­хро­низ­ма­ми и не­точ­но­стя­ми. Со­че­та­ет чер­ты ле­то­пис­ных во­ин­ских по­вес­тей и жи­тий с влия­ни­ем фольк­ло­ра (эпи­зод о под­ви­гах русского бо­га­ты­ря Ев­па­тия Ко­ло­вра­та; плач по по­гиб­шим ря­зан­цам).

Издание:

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2000. Т. 5. С. 140-155.

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