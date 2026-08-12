ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ
ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ - древнерусская воинская повесть, созданная не ранее рубежа XIV-XV веков.
Входит в цикл повестей о чудотворной иконе святителя Николая, перенесённой из Корсуни (Херсонеса) в Заразск (ныне Зарайск); рассказывает о завоевании Рязанского княжества монголо-татарскими ордами Батыя в 1237 году и героической гибели рязанских князей за родную землю и во имя веры. Предположительно восходит к рязанской летописи, но изобилует анахронизмами и неточностями. Сочетает черты летописных воинских повестей и житий с влиянием фольклора (эпизод о подвигах русского богатыря Евпатия Коловрата; плач по погибшим рязанцам).
Издание:
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 5. С. 140-155.
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