ПОВЕСТЬ О ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИИ

ПОВЕСТЬ О ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИИ («По­весть о Го­ре и Зло­час­тии, как Го­ре-Злочас­тие до­ве­ло мо­лот­ца во ино­чес­кий чин») - древнерусская стихотворная повесть XVII века; сохранилась в единственном списке XVIII века.

Написана народным стихом, сочетает традиции фольклорных песен о горе и книжных покаянных стихов о пьянстве; зачин напоминает духовные стихи . Ори­ен­ти­ро­ва­на на вет­хо­за­вет­ный рас­сказ о гре­хе Ада­ма и Евы (в не­ка­но­нической трак­тов­ке, со­глас­но ко­то­рой пер­вые лю­ди вку­си­ли ви­но­град­ный плод) и еван­гель­скую прит­чу о блуд­ном сы­не. Бе­зы­мянный ге­рой «По­вес­ти…», вы­шед­ший из ро­ди­тель­ско­го по­ви­но­ве­ния, об­ре­та­ет лож­но­го со­вет­ни­ка и по­мощ­ни­ка - во­пло­ще­ние дья­воль­ской си­лы, оли­це­тво­ряющее Го­ре-Зло­час­тие, от ко­то­ро­го из­бав­ля­ет­ся толь­ко в мо­на­сты­ре.

Издания:

По­весть о Го­ре-Зло­час­тии / Изд. под­гот. Д.С. Ли­ха­чев, Е.И. Ва­нее­ва. Л., 1985;

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2006. Т. 15. С. 31-43.

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