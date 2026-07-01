ПОВЕСТЬ О ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИИ
ПОВЕСТЬ О ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИИ («Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молотца во иноческий чин») - древнерусская стихотворная повесть XVII века; сохранилась в единственном списке XVIII века.
Написана народным стихом, сочетает традиции фольклорных песен о горе и книжных покаянных стихов о пьянстве; зачин напоминает духовные стихи. Ориентирована на ветхозаветный рассказ о грехе Адама и Евы (в неканонической трактовке, согласно которой первые люди вкусили виноградный плод) и евангельскую притчу о блудном сыне. Безымянный герой «Повести…», вышедший из родительского повиновения, обретает ложного советника и помощника - воплощение дьявольской силы, олицетворяющее Горе-Злочастие, от которого избавляется только в монастыре.
Издания:
Повесть о Горе-Злочастии / Изд. подгот. Д.С. Лихачев, Е.И. Ванеева. Л., 1985;
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 15. С. 31-43.