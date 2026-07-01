ПОВЕСТЬ О ЕРУСЛАНЕ ЛАЗАРЕВИЧЕ

ПОВЕСТЬ О ЕРУСЛАНЕ ЛАЗАРЕВИЧЕ - па­мят­ник древнерусской ли­те­ра­ту­ры XVII века. Вос­хо­дит к восточным ска­за­ни­ям о ви­тя­зе Рус­те­ме (Арс­ла­не), ко­то­рые на­шли от­ра­же­ние, в ча­ст­но­сти, в по­эме «Шах-на­ме» Фир­до­уси.

В русских вер­си­ях про­яви­лось влия­ние вол­шеб­ных ска­зок и бы­лин. На­ли­чие вы­мыш­лен­ных пер­со­на­жей и сю­же­та по­зво­ля­ет счи­тать «По­весть…» од­ним из пер­вых об­раз­цов ран­ней русской бел­лет­ри­сти­ки. На­чи­ная с XVIII века час­то из­да­ва­лась как лу­боч­ная кни­га; сю­жет по­лу­чил фольк­лор­ное бы­то­ва­ние. Из «По­вес­ти…» А.С. Пуш­кин за­им­ст­во­вал имя ге­роя по­эмы «Рус­лан и Люд­ми­ла».

Издания:

Па­мят­ни­ки ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си: XVII век. М., 1988. Кн. 1. С. 301-322;

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2006. Т. 15. С. 259-279.

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