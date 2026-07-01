ПОВЕСТЬ О ЕРУСЛАНЕ ЛАЗАРЕВИЧЕ
ПОВЕСТЬ О ЕРУСЛАНЕ ЛАЗАРЕВИЧЕ - памятник древнерусской литературы XVII века. Восходит к восточным сказаниям о витязе Рустеме (Арслане), которые нашли отражение, в частности, в поэме «Шах-наме» Фирдоуси.
В русских версиях проявилось влияние волшебных сказок и былин. Наличие вымышленных персонажей и сюжета позволяет считать «Повесть…» одним из первых образцов ранней русской беллетристики. Начиная с XVIII века часто издавалась как лубочная книга; сюжет получил фольклорное бытование. Из «Повести…» А.С. Пушкин заимствовал имя героя поэмы «Руслан и Людмила».
Издания:
Памятники литературы Древней Руси: XVII век. М., 1988. Кн. 1. С. 301-322;
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 15. С. 259-279.