ПОВЕСТЬ О ЕРШЕ ЕРШОВИЧЕ
ПОВЕСТЬ О ЕРШЕ ЕРШОВИЧЕ - древнерусская комическая повесть конца XVI - 1-й половины XVII векоа. Известна в нескольких редакциях.
Описывая тяжбу между рыбами о праве на Ростовское озеро, сатирически изображает судебный процесс, пародирует судопроизводств. документ («судный список») и жанр притчи с аллегорическими персонажами-животными. Перекликается с народными сказками о животных; в позднейших версиях отличается балагурством скоморошеского характера (использование раёшного стиха и комической рифмы и тому подобное). Печаталась как лубочное издание (XVIII век); перешла в фольклор.
По мотивам «Повести…» написан рассказ В.И. Белова «Рыбацкая байка. Современный вариант сказки про Ерша Ершовича, сына Щетинникова, услышанный недалеко от Вологды, на Кубенском озере во время бесклёвья» (1972); снят мультфильм «Про Ерша Ершовича» (1979 год, режиссер С.М. Соколов).
Издания:
Русская демократическая сатира XVII века / Подгот. текстов, ст. и коммент. В.П. Адриановой-Перетц. 2-е изд. М., 1977. С. 7-16;
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2010. Т. 16. С. 395-401.