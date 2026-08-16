ПОВЕСТЬ О БОВЕ КОРОЛЕВИЧЕ
ПОВЕСТЬ О БОВЕ КОРОЛЕВИЧЕ - памятник древнерусской литературы 2-й половины XVI века или начала XVII века, восходящий к французским сказаниям о подвигах рыцаря Бово д’Антона.
Русские списки восходят к белорусскому пересказу сербохорватского перевода венецианского издания книги о Бово д’Антона. Известна в пяти редакциях. По-видимому, первая древне-русская повесть с вымышленными персонажами и сюжетом; отдельными чертами напоминает русскую богатырскую сказку. Начиная с XVIII века неоднократно издавалась как лубочная книга; сюжет стал достоянием фольклора. К «Повести…» обращались А.Н. Радищев (неоконченная поэма «Бова»), А.С. Пушкин (отдельные наброски; имена Салтана («Сказка о царе Салтане…») и Дадона («Золотой петушок»)).
Издание:
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 15. С. 235-258.