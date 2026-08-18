ПОВЕСТЬ ДРЕВНЕРУССКАЯ
ПОВЕСТЬ ДРЕВНЕРУССКАЯ - общее условное обозначение произведений древнерусской литературы (XI-XVII веков), различных по своей художественной структуре и объединённых лишь признаком повествовательности - связным описанием неких событий.
Название «повесть» могло встречаться в заглавиях житий святых (напр., «Повесть о житии...»), при описаниях чудес, примыкавших к житиям, но не входивших в их состав; «повестями» именовались произведения религиозно-назидательного характера, летописи («Повесть временных лет»), пространные биографии царей и полководцев. Синонимами «повести» выступали «сказание» и «слово» (реже). Повестью древнерусской принято называть как самостоятельные, законченные произведения, так и фрагменты, входящие в состав летописей (воинские повести и «повести о княжеских преступлениях», описывающие вероломные поступки русских князей).
Первые повести, бытовавшие в лит-ре Древней Руси (XI - 1-я треть XIII веков), были переводными: воинские - «Александрия», «Девгениево деяние»; дидактические - «Повесть об Акире Премудром», «Повесть о Варлааме и Иоасафе»; повестью была названа в древнерусском переводе «История Иудейской войны» Иосифа Флавия. В XI-XIII веков оригинальные повести (о княжеских преступлениях, о русско-половецких войнах) встречаются преимущественно в составе летописей. В XIV-XV века созданы пространные нелетописные воинские повести: «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», в которых усилено беллетристич. начало: подробно изображаются переживания персонажей, приводятся монологи и диалоги, использованы приёмы замедления (ретардации) и убыстрения повествования в наиболее напряжённые моменты. По образцу воинских повестей написаны некоторые княжеские жития («Повесть о житии Александра Невского»). В XV веке получают распространение повести беллетристического характера - как переводные («Сказания о Соломоне и Китоврасе», «Сербская Александрия»), так и оригинальные («Повесть о старце, просившем руки царской дочери» и другие). Черты волшебной сказки и жития сочетает «Повесть о Петре и Февронии».
Широкое распространение жанр повести получает в XVII веке. Повести так называемого Смутного времени, отразившие события начала XVII века, отчётливо публицистичны: «Повесть 1606 года», «Плач о пленении и конечном разорении Московского государства», «Повесть о преставлении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского», «Сказание» Авраамия Палицына. Происходит дальнейшая беллетризация исторических повестей («Повесть об Азовском сидении донских казаков»); создаются многочисленные повести, получившие название «неполезных»: они лишены назидательности и религиозных мотивов, их установка - развлечь читателя описанием необыкновенных событий и приключений («Повесть о бражнике», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Карпе Сутулове»). Крупнейшими памятниками Повести древнерусской стали «Повесть о Горе-Злочастии»,«Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве».
Среди переводных повестей XVII века - «Повесть о Бове королевиче», восходящая к французскому рыцарскому роману; «Повесть о Еруслане Лазаревиче», имеющая тюркское происхождение; «Повесть о Брунцвике», переведённая с чешского языка, и другие; заметное место занимают сборники нравоучительных повестей («Великое зерцало», «Римские деяния»).
Традиции исторической Повести древнерусской в дальнейшем продолжали сохраняться в старообрядческой литературе («Повесть об осаде Соловецкого монастыря» Семёна Денисова, начало XVIII века); сходство с беллетристическими переводными и оригинальными повестями XVII века прослеживается в творчестве М.Д. Чулкова, В.А. Лёвшина, в авантюрных романах М. Комарова («Жизнь Ваньки Каина», 1779 год, «Повесть о приключении аглинского милорда Георга», 1782 год).
Издания:
Воинские повести Древней Руси. М.; Л., 1949;
Русская повесть XVII в. М., 1954;
Русские повести XV-XVI вв. М.; Л., 1958;
Русская демократическая сатира XVII в. 2-е изд. М., 1977;
Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982.