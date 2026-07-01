ПОУП-ХЕННЕССИ ДЖОН
ПОУП-ХЕННЕССИ ДЖОН - английский историк искусства. Один из крупнейших представителей знаточества.
Один из крупнейших представителей знаточества. Сформировался под влиянием английского искусствоведа К. Кларка. Специалист по скульптуре и живописи итальянского Возрождения. В 1967-1974 годы директор Музея Виктории и Альберта в Лондоне, в 1974-1976 годы директор Британского музея, в 1977-1986 годы приглашённый куратор отдела европейской живописи Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Преподавал в Институте изящных искусств при Нью-Йоркском университете. С 1986 года жил во Флоренции.
Сочинения:
An introduction to Italian sculpture. [L.], 1955-1963. Vol. 1-3;
Catalogue of italian sculpture in the Victoria and Albert Museum / Assisted by R. Lightbrown. L., 1964. Vol. 1-3;
The portrait in the Renaissance. N.Y., 1966;
The study and criticism of Italian sculpture. N.Y.;
Princeton, 1980;
Luca della Robbia. Ithaca, 1980;
Cellini. N.Y., 1985;
Фра Анджелико. М., 1996.