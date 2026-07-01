ПОУЛИК ЙОЗЕФ

ПОУЛИК ЙОЗЕФ - чешский ар­хео­лог, академик Че­хословакии АН (1972).

Учил­ся в Университете имени Ма­са­ри­ка в Брно (с 1938), за­щи­тил дис­сер­та­цию в Кар­ло­вом университете в Пра­ге (1946). Учи­те­ля - Э. Ши­мек, Я. Эйс­нер, Я. Бём. С 1934 года ра­бо­тал в Брно в Мо­рав­ском крае­вом му­зее, с 1945 года за­ве­до­вал там фи­лиа­лом Государственного ар­хео­ло­гического института (с 1952 года Ар­хео­ло­гического института Че­хосл АН). Ди­рек­тор са­мо­стоятельных ар­хео­ло­гических институтов Че­хословацкого АН в Брно (1970-1990) и в Пра­ге (1975-1983 годы; в 1976-1983 годы объ­е­ди­не­ны с цен­тром в Брно). Пре­по­да­вал в Университете имени Ма­са­ри­ка, профессор (1966). Главный редактор жур­на­лов «Památky ar­cheologické» (1975-1979), «Archeolo­gické rozhledy» (1976-1990). Вёл рас­коп­ки па­мят­ни­ков эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов в Жу­ра­ни; праж­ской куль­ту­ры в Ве­ла­ти­це, Пршит­лу­ки; Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы в Ми­куль­чи­це, Ста­ре-Зам­ки, Лиш­не, Доль­ни-Вес­то­ни­це; средневекового кос­тё­ла в Шпи­таль­ки (близ Угер­ске-Гра­диш­те). Спе­циа­лист по славянской ар­хео­ло­гии, в основном по Великой Мо­ра­вии ; тру­ды Поулика со­ста­ви­ли эпо­ху в изу­че­нии ис­то­ков и ста­нов­ле­ния чешской и сло­вацкой го­су­дар­ст­вен­но­сти в ши­ро­ком ев­ропейском кон­тек­сте. Сре­ди уче­ни­ков Поулика - З. Кла­ни­ца, Я. Тей­рал, Р. Ти­хий, М. Кос­тель­ни­ко­ва.

Сочинения:

Staroslovanská Morava. Praha, 1948;

Staří Moravané budují svůj stát. Gottwaldov, 1960;

Dvě velkomoravské rotundy v Mikul­či­cích. Praha, 1963;

Pevnost v lužním lese. Pra­ha, 1967;

Mikulčice – sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha, 1975;

Velká Morava: Cyrilo-metodějská mise. Praha, 1985;

Velká Mo­rava a počátky československé státnosti. Pra­ha, 1985 (spoluautor);

Źuráň in der Ge­schi­chte Mitteleuropas // Slovenská archeológia. 1995. Sv. 43.