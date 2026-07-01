ПОУЛИК ЙОЗЕФ
ПОУЛИК ЙОЗЕФ - чешский археолог, академик Чехословакии АН (1972).
Учился в Университете имени Масарика в Брно (с 1938), защитил диссертацию в Карловом университете в Праге (1946). Учителя - Э. Шимек, Я. Эйснер, Я. Бём. С 1934 года работал в Брно в Моравском краевом музее, с 1945 года заведовал там филиалом Государственного археологического института (с 1952 года Археологического института Чехосл АН). Директор самостоятельных археологических институтов Чехословацкого АН в Брно (1970-1990) и в Праге (1975-1983 годы; в 1976-1983 годы объединены с центром в Брно). Преподавал в Университете имени Масарика, профессор (1966). Главный редактор журналов «Památky archeologické» (1975-1979), «Archeologické rozhledy» (1976-1990). Вёл раскопки памятников эпохи Великого переселения народов в Журани; пражской культуры в Велатице, Пршитлуки; Великоморавской державы в Микульчице, Старе-Замки, Лишне, Дольни-Вестонице; средневекового костёла в Шпитальки (близ Угерске-Градиште). Специалист по славянской археологии, в основном по Великой Моравии; труды Поулика составили эпоху в изучении истоков и становления чешской и словацкой государственности в широком европейском контексте. Среди учеников Поулика - З. Кланица, Я. Тейрал, Р. Тихий, М. Костельникова.
Сочинения:
Staroslovanská Morava. Praha, 1948;
Staří Moravané budují svůj stát. Gottwaldov, 1960;
Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích. Praha, 1963;
Pevnost v lužním lese. Praha, 1967;
Mikulčice – sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha, 1975;
Velká Morava: Cyrilo-metodějská mise. Praha, 1985;
Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha, 1985 (spoluautor);
Źuráň in der Geschichte Mitteleuropas // Slovenská archeológia. 1995. Sv. 43.