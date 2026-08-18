Поуче́ние Влади́мира Монома́ха

Поуче́ние Влади́мира Монома́ха — устоявшееся в науке название подборки сочинений князя Владимира Всеволодовича Мономаха (1053–1125), сохранившейся в составе Лаврентьевской летописи 1377 и включающей (1) собственно П. (в состав которого входит также так называемая «летопись путей», пройденных автором до момента создания П. В. М.), (2) письмо Владимира Мономаха князю черниговскому Олегу Святославичу (ум. 1115), (3) заключительную молитву (принадлежность которой перу Владимира Мономаха иногда оспаривается). Образующие подборку произведения возникли не одно­временно. В частности, письмо Олегу непосредственно связано с борьбой князей за Ростов и Муром, развернувшейся в 1096, и, судя по содержанию, написано до Любечского съезда 1097. Напротив того, «летопись путей» доведена до экспедиции во Владимир Волынский против князя Ярослава Святополчича, состоявшейся в 1117, и, следовательно, была составлена (или, как минимум, пополнена) после указанного года. Не исключено, кроме того, что тексты, вошедшие в состав подборки, претерпели несколько авторских редакций. Основной адресат П. В. М. — дети князя (Ярополк или Андрей Добрый), которым адресованы рассуждения об этике и обязанностях правителя, а также развернутое описание жизненных свершений отца. Сочинения Владимира Мономаха демонстрируют основательное знакомство автора с Библией, апокрифами («Заветом Иуды»), житиями и сочинениями святых (в частности, небесного покровителя князя, Василия Великого).

Публ. : Полное собрание русских летописей. [Репринт. изд.] М., 1997. Т. 1. Стб. 240–256.

Лит .: Шляков Н. В. О Поучении Владимира Мономаха // Журнал Министерства народного просвещения. 1900. Май. Ч. 329. С. 96–138; июнь. Ч. 329. С. 209–258; июль. Ч. 330. С. 1–21; Ивакин И. М. Князь Владимир Мономах и его Поучение. Ч. 1. М., 1901; Гиппиус А. А. Сочинения Владимира Мономаха: опыт текстологической реконструкции // Русский язык в научном освещении. 2003. № 2(6). С. 60–99; 2004. № 2(8). С. 146–171; 2006. № 2(12). С. 186–203. И. П. Смирнов.