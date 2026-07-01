ПОТСДАМСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1911
ПОТСДАМСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1911 года - договор по урегулированию вопросов, связанных с Персией и Багдадской железной дорогой.
Подписано в Санкт-Петербурге 6(19) августа товарищем министром иностранных дел России А.А. Нератовым и германским послом в России Ф. Пурталесом. Явилось завершением переговоров, начатых в 1906 года, прерванных в 1907 году и возобновлённых в ходе визита в Берлин управляющего МИД С.Д. Сазонова, и встречи императоров Николая II и Вильгельма II в Потсдаме 22-23 октября (4-5 ноября) 1910 года (отсюда название соглашения). Россия стремилась защитить от германской экспансии север Персии, признанный российско-британской Петербургской конвенцией 1907 года сферой российского влияния, Германия добивалась отказа России от противодействия строительству Багдадской железной дороги и согласия на её соединение особой линией с Тегераном. Соглашение отражало стремление Николая II и правительства П.А. Столыпина к урегулированию российско-германских отношений после Боснийского кризиса 1908-1909 годов на основе решения региональных вопросов («на почве персидских дел») и экономических уступок Германии, в то время как германский кабинет планировал отколоть Россию от Антанты (добивался включения в соглашение пункта о неучастии во враждебных друг другу группировках), обещая не поощрять австрийского притязания на Балканах.
Согласно Потсдамскому соглашению, Германия признавала наличие «специальных интересов» России в Северной Персии и обязалась не добиваться там концессий стратегического характера. Россия взяла обязательство не препятствовать постройке Багдадской железной дороги, а также обязалась получить от Персии концессию на сооружение железной дороги. Тегеран - Ханекин (на персидско-турецкой границе) с перспективой её соединения с Багдадской магистралью. Кроме того, Ф. Пурталес дал устное заверение, что Германия не будет строить ответвлений Багдадской железной дороги к северу от Ханекина.
Потсдамское соглашение представляло собой компромисс, не имевший потенциала для разрешения всего комплекса российско-германских противоречий. Курс российской дипломатии на достижение соглашения с Германией подвергся серьёзным атакам со стороны англо-французского блока и встретил оппозицию в российских торгово-промышленных кругах, опасавшихся проникновения германского капитала на север Персии, и либерального лагеря, ориентировавшегося на сотрудничество с парламентскими политическими режимами Великобритании и Франции.
Исторические источники:
Доклады бывшего министра иностранных дел С.Д. Сазонова Николаю Романову, 191001912 гг. // Красный архив. 1923. Т. 3;
Ерусалимский А.С. К истории Потсдамского соглашения 1911 г. // Там же. 1933. Т. 3 (58);
Международные отношения в эпоху империализма. Сер. 2. М., 1938. Т. 18. Ч. 1;
Сборник договоров России с другими государствами, 185601917. М., 1952;
Сазонов С.Д. Воспоминания. Минск, 2002.