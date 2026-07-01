ПОТСДАМСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1911

ПОТСДАМСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1911 года - договор по урегулированию вопросов, связанных с Персией и Багдадской железной дорогой .

Под­пи­са­но в Санкт-Пе­тер­бур­ге 6(19) августа то­ва­ри­щем министром иностранных дел Рос­сии А.А. Не­ра­то­вым и германским по­слом в Рос­сии Ф. Пур­та­ле­сом. Яви­лось за­вер­ше­ни­ем пе­ре­го­во­ров, на­ча­тых в 1906 года, пре­рван­ных в 1907 году и во­зоб­нов­лён­ных в хо­де ви­зи­та в Бер­лин управ­ляю­ще­го МИД С.Д. Са­зо­но­ва, и встре­чи им­пе­ра­то­ров Ни­ко­лая II и Виль­гель­ма II в Пот­сда­ме 22-23 октября (4-5 но­ября) 1910 года (от­сю­да название со­гла­ше­ния). Рос­сия стре­ми­лась за­щи­тить от германской экс­пан­сии се­вер Пер­сии, при­знан­ный российско-британской Пе­тер­бург­ской кон­вен­ци­ей 1907 года сфе­рой российского влия­ния, Гер­ма­ния до­би­ва­лась от­ка­за Рос­сии от про­ти­во­дей­ст­вия строи­тель­ст­ву Ба­гдад­ской железной дороги и со­гла­сия на её со­еди­не­ние осо­бой ли­ни­ей с Те­ге­ра­ном. Со­гла­ше­ние от­ра­жа­ло стрем­ле­ние Ни­ко­лая II и пра­ви­тель­ст­ва П.А. Сто­лы­пи­на к уре­гу­ли­ро­ва­нию российско-германских от­но­ше­ний по­сле Бос­ний­ско­го кри­зи­са 1908-1909 годов на ос­но­ве ре­ше­ния ре­гио­наль­ных во­про­сов («на поч­ве пер­сид­ских дел») и эко­но­мических ус­ту­пок Гер­ма­нии, в то вре­мя как германский ка­би­нет пла­ни­ро­вал от­ко­лоть Рос­сию от Ан­тан­ты (до­би­вал­ся вклю­че­ния в со­гла­ше­ние пунк­та о не­уча­стии во вра­ж­деб­ных друг дру­гу груп­пи­ров­ках), обе­щая не по­ощ­рять австрийского при­тя­за­ния на Бал­ка­нах.

Со­глас­но Потсдамскому соглашению, Гер­ма­ния при­зна­ва­ла на­ли­чие «спе­ци­аль­ных ин­те­ре­сов» Рос­сии в Северной Пер­сии и обя­за­лась не до­би­вать­ся там кон­цес­сий стра­те­гического ха­рак­те­ра. Рос­сия взя­ла обя­за­тель­ст­во не пре­пят­ст­во­вать по­строй­ке Ба­гдад­ской железной дороги, а так­же обя­за­лась по­лу­чить от Пер­сии кон­цес­сию на со­ору­же­ние железной дороги. Те­ге­ран - Ха­не­кин (на персидско-турецкой гра­ни­це) с пер­спек­ти­вой её со­еди­не­ния с Ба­гдад­ской ма­ги­ст­ра­лью. Кро­ме то­го, Ф. Пур­та­лес дал уст­ное за­ве­ре­ние, что Гер­ма­ния не бу­дет стро­ить от­ветв­ле­ний Ба­гдад­ской железной дороги к се­ве­ру от Ха­не­ки­на.

Потсдамское соглашение пред­став­ля­ло со­бой ком­про­мисс, не имев­ший по­тен­циа­ла для раз­ре­ше­ния все­го ком­плек­са российско-германских про­ти­во­ре­чий. Курс российской ди­пло­ма­тии на до­сти­же­ние со­гла­ше­ния с Гер­ма­ни­ей под­верг­ся серь­ёз­ным ата­кам со сто­ро­ны анг­ло-французского бло­ка и встре­тил оп­по­зи­цию в российских тор­го­во-промышленных кру­гах, опа­сав­ших­ся про­ник­но­ве­ния германского ка­пи­та­ла на се­вер Пер­сии, и ли­бе­раль­но­го ла­ге­ря, ори­ен­ти­ро­вав­ше­го­ся на со­труд­ни­че­ст­во с пар­ла­мент­ски­ми по­ли­тическими ре­жи­ма­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции.

Исторические ис­точники:

Док­ла­ды быв­ше­го ми­ни­ст­ра ино­стран­ных дел С.Д. Са­зо­но­ва Ни­ко­лаю Ро­ма­но­ву, 191001912 гг. // Крас­ный ар­хив. 1923. Т. 3;

Еру­са­лим­ский А.С. К ис­то­рии Пот­сдам­ско­го со­гла­ше­ния 1911 г. // Там же. 1933. Т. 3 (58);

Ме­ж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния в эпо­ху им­пе­риа­лиз­ма. Сер. 2. М., 1938. Т. 18. Ч. 1;

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми, 185601917. М., 1952;

Са­зо­нов С.Д. Вос­по­ми­на­ния. Минск, 2002.

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