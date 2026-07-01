ПОТСДАМ
ПОТСДАМ - город на востоке Германии, столица и крупнейший город земли Бранденбург.
Население 161,4 тысяча человек (2013 год; около 15% - студенты). Расположен на реке Хафель, в окружении многочисленных озёр. Крупный транспортный узел. Речной порт (туристические маршруты). Авиаперевозки осуществляются через берлинский международный аэропорт Шёнефельд.
На территории Потсдама в VII веке основано славянское поселение, которое к X веку перешло под власть германских князей. Впервые Потсдам упоминается в 993 году в дарственной грамоте императора Оттона III. В 1345 году получил городское право. С 1416 года во владениях Гогенцоллернов. Значение города начало расти после Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. С 1-й половины XVIII века имел статус гарнизонного города. При Фридрихе II Великом резиденция прусских королей, в значительной степени перестроен. По окончании наполеоновских войн важный административный центр Прусского королевства. В 1826-1827 годы в северной части города разместилась русская колония Александровка. В 1838 году связан железной дорогой с Берлином (первая в Пруссии). Со свержением монархии в Германии в 1918 году утратил статус города-резиденции. В годы 2-й мировой войны центральная часть Потсдама сильно пострадала в результате налёта британской авиации 14.4.1945 года, а затем штурма города Красной Армией (завершился 2.5.1945). Во дворце Цецилиенхоф проходила Берлинская (Потсдамская) конференция 1945 года. С 1952 года административный центр одноимённого округа в составе ГДР. После объединения Германии (с 1990) столица федеральной земли Бранденбург.
Центральная часть города, расположенная на правом берегу реки Хафель, отстроена с 1660-х годов и ограничена воротами (Охотничьи, 1733 год; неоготические Науэнские, 1754-1755 годы; Бранденбургские, 1770 год). После 1945 года реставрированы: Голландский квартал с типовыми кирпичными домами (1734-1742 годы, архитектор И. Боуман), Французская церковь в духе Пантеона в Риме (1752-1753 годы, Боуман, по планам Г.В. фон Кнобельсдорфа), Старая ратуша (1753-1755 годы, Боуман и К.Л. Хильдебрандт, по одному из проектов А. Палладио; ныне Музей Потсдама), классицистическая церковь Святого Николая (Николайкирхе; 1830-1837 годы, архитектор К.Ф. Шинкель; башни 1843-1850 годы), католическая церковь Святых Петра и Павла (1867-1870). В 2000-2013 годы воссоздан Городской дворец (1662-1669 и 1744-1751 годы, ныне здание правительства земли Бранденбург).
К западу от центра расположен дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси (Сансуси; включён в список Всемирного наследия). Во французской регулярной части парка сохранились: дворец Сан-Суси в стиле рококо (1745-1747 годы, архитектор Г.В. фон Кнобельсдорф; боковые пристройки 1841 года; собрание живописи), Китайский чайный домик в стиле шинуазри (1754-1757, И.Г. Бюринг), Картинная галерея (1755-1764 годы; старейшее музейное здание в Германии). В английской части парка - барочный Новый дворец (1763-1769 годы, Бюринг, К.фон Гонтард; в южном крыле - театр, 1766-1768 годы, архитектор И.К. Хоппенхаупт), 2 гостевых дома Коммёнс (1766-1769 годы, фон Гонтард и Ж.Л. Леже; ныне здания Университета Потсдама), классицистический дворец Шарлоттенхоф (1826-1829), «Римские бани» (1829-1840 годы, обе - по проектам К.Ф. Шинкеля). В северной части - ботанический сад, «Павильон с драконами» в виде китайской пагоды (1770-1772, фон Гонтард), дворец Оранжерея (1851-1864 годы, Л.Ф. Хессе и Ф.А. Штюлер). В южных садах Марли (разбиты в 1846-1854) - цековь Фриденскирхе (1845-1854 годы; в алтаре - мозаика начала XIII века из церкви Сан-Чиприано в Мурано). На берегу бухты Нойштедтер - здание насосной станции в виде мечети (1841-1843, Л. Персиус). В Потсдаме также православная церковь Святого Александра Невского (1826-1829 годы, Шинкель по планам В.П.Стасова), 13 деревянных домов колонии русских военных певцов Александровка (план в виде Андреевского креста, 1826 год, П.Й. Ленне); неоренессансный Бельведер на горе Пфингстберг (1847-1863 годы, Персиус, Штюлер, Хессе); Новый парк на берегу Хайлигер-Зе с классицистическим Мраморным дворцом (1787-1791 годы, фон Гонтард, завершён в 1845 году; интерьеры А.Л. Крюгера и К.Г. Лангханса), дворцом Цецилиенхоф в «тюдоровском» стиле (1914-1917 годы, архитектор П. Шульце-Наумбург); парк Бабельсберг с одноимённым дворцом (1834-1849 годы, Шинкель, И.Г. Штрак), Малым дворцом (1841-1842) и смотровой башней Флатовтурм (1853-1856); парк и замок Глинике (1822-1826, Шинкель), обсерватория «Башня Эйнштейна» (1919-1922, архитектор Э. Мендельзон).
Потсдам - важный научный и культурный центр, один из крупнейших центров НИОКР в восточных землях Германии. Потсдамский астрофизический институт; научно-исследовательские институты Общества Фраунгофера, Общества Макса Планка, техники систем программного обеспечения Х. Платнера, Потсдамский институт изучения последствий климатических изменений Общества Лейбница; научно-исследовательская станция Бремерхафенского института полярных и морских исследований имени А. Вегенера и другие. Университет Потсдама и Университет прикладных наук (1991). Публичная библиотека (1874). Музеи: Потсдама (1909), киноискусства (1981), истории Бранденбурга и Пруссии (2003) и другие. «Ханс Отто театер» (1946 год, новое здание с 2006 года; драма, музыка, танец), «Фабрик» (1990 год, пластический театр, танец и другие). Ежегодно проводятся Международный фестиваль студенческих фильмов «Sehsüchte» (с 1972) и медиаконкурс молодых журналистов «M100 Sanssouci Colloquium» (с 2005).
В начале XXI века в структуре городской экономики преобладает сфера услуг; основные сектора - киноиндустрия и медиабизнес (свыше 2 тысяч занятых), туристический бизнес, НИОКР, образование. Важнейшая статья городского бюджета - доходы от туризма (Потсдам ежегодно посещает свыше 3,5 миллионов человек). В районе Бабельсберг размещается киностудия «Studio Babelsberg» - крупнейшая в стране (основана в 1912 году как «Deutsche Bioscop», в 1945-1991 годы - ДЕФА, современное название с 1992 года). В кластер киноиндустрии и медиабизнеса входят также кинопарк Бабельсберг, Высшая школа кино и ТВ имени К. Вольфа (1954 год, современное название с 1985 года), Немецкий медиа- и радиоархив, Немецкий музей радио, головной офис радиостанции «Rundfunk Berlin-Brandenburg». Потсдам - значительный центр торговли, деловых, банковско-финансовых, страховых, информационно-коммуникационных услуг: филиал американской корпорации «Oracle», отделение компании «Toll Collect» (электронные системы оплаты проезда по автодорогам), бюро технического дизайна автоконцерна «Volkswagen» и другие. Среди отраслей промышленности выделяются биотехнологическая (около 160 предприятий, 3,2 тысячи занятых, 2010 год), фармацевтическая, машиностроение (с конца XX века развиваются наукоёмкие и высокотехнологичные подотрасли электронной промышленности).