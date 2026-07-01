ПОТСДАМ

ПОТСДАМ - город на востоке Германии, столица и крупнейший город земли Бранденбург.

Население 161,4 тысяча человек (2013 год; около 15% - сту­ден­ты). Рас­по­ло­жен на реке Ха­фель, в ок­ру­же­нии мно­го­численных озёр. Круп­ный транс­порт­ный узел. Реч­ной порт (ту­ри­стические мар­шру­ты). Авиа­пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют­ся че­рез бер­лин­ский ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Шё­не­фельд.

На тер­ри­то­рии Потсдама в VII веке ос­но­ва­но славянское по­се­ле­ние, ко­то­рое к X веку пе­ре­шло под власть германских кня­зей. Впер­вые Потсдам упо­ми­на­ет­ся в 993 году в дар­ст­вен­ной гра­мо­те императора От­то­на III . В 1345 году по­лу­чил городское пра­во. С 1416 года во вла­де­ни­ях Го­ген­цол­лер­нов. Зна­че­ние го­ро­да на­ча­ло рас­ти по­сле Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов. С 1-й половины XVIII века имел ста­тус гар­ни­зон­но­го го­ро­да. При Фрид­ри­хе II Ве­ли­ком ре­зи­ден­ция прусских ко­ро­лей, в зна­чительной сте­пе­ни пе­ре­стро­ен. По окон­ча­нии на­по­ле­о­нов­ских войн важ­ный административный центр Прусского ко­ро­лев­ст­ва. В 1826-1827 годы в северной час­ти го­ро­да раз­мес­ти­лась русская ко­ло­ния Алек­сан­д­ров­ка. В 1838 году свя­зан же­лез­ной до­ро­гой с Бер­ли­ном (пер­вая в Прус­сии). Со свер­же­ни­ем мо­нар­хии в Гер­ма­нии в 1918 году ут­ра­тил ста­тус го­ро­да-ре­зи­ден­ции. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны центральная часть Потсдама силь­но по­стра­да­ла в ре­зуль­та­те на­лё­та британской авиа­ции 14.4.1945 года, а за­тем штур­ма го­ро­да Крас­ной Ар­ми­ей (за­вер­шил­ся 2.5.1945). Во двор­це Це­ци­ли­ен­хоф про­хо­ди­ла Бер­лин­ская (Пот­сдам­ская) кон­фе­рен­ция 1945 года. С 1952 года административный центр од­но­имённого ок­ру­га в со­ста­ве ГДР. По­сле объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии (с 1990) сто­ли­ца фе­де­раль­ной зем­ли Бран­ден­бург.

Центральная часть го­ро­да, рас­по­ло­жен­ная на пра­вом бе­ре­гу реки Ха­фель, от­строе­на с 1660-х годов и ог­ра­ни­че­на во­ро­та­ми (Охот­ни­чьи, 1733 год; нео­го­тические Нау­эн­ские, 1754-1755 годы; Бран­ден­бург­ские, 1770 год). По­сле 1945 года рес­тав­ри­ро­ва­ны: Гол­ланд­ский квар­тал с ти­по­вы­ми кир­пич­ны­ми до­ма­ми (1734-1742 годы, архитектор И. Бо­уман), Фран­цуз­ская церковь в ду­хе Пан­те­о­на в Ри­ме (1752-1753 годы, Бо­уман, по пла­нам Г.В. фон Кно­бельс­дор­фа), Ста­рая ра­ту­ша (1753-1755 годы, Бо­у­ман и К.Л. Хиль­деб­рандт, по од­но­му из про­ек­тов А. Пал­ла­дио; ны­не Му­зей Потсдама), клас­си­ци­стическая церковь Святого Ни­ко­лая (Ни­ко­лай­кир­хе; 1830-1837 годы, архитектор К.Ф. Шин­кель; баш­ни 1843-1850 годы), ка­то­лическая церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1867-1870). В 2000-2013 годы вос­соз­дан Городской дво­рец (1662-1669 и 1744-1751 годы, ны­не зда­ние пра­ви­тель­ст­ва зем­ли Бран­ден­бург).

К за­па­ду от цен­тра рас­по­ло­жен двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль Сан-Су­си (Сан­су­си; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия). Во французской ре­гу­ляр­ной час­ти пар­ка со­хра­ни­лись: дво­рец Сан-Су­си в сти­ле ро­ко­ко (1745-1747 годы, архитектор Г.В. фон Кно­бельс­дорф; бо­ко­вые при­строй­ки 1841 года; со­б­ра­ние жи­во­пи­си), Китайский чай­ный до­мик в сти­ле ши­ну­аз­ри (1754-1757, И.Г. Бю­ринг), Кар­тин­ная га­ле­рея (1755-1764 годы; ста­рей­шее му­зей­ное зда­ние в Гер­ма­нии). В английской час­ти пар­ка - ба­роч­ный Но­вый дво­рец (1763-1769 годы, Бю­ринг, К.фон Гон­тард; в южном кры­ле - те­атр, 1766-1768 годы, архитектор И.К. Хоп­пен­ха­упт), 2 гос­те­вых до­ма Ком­мёнс (1766-1769 годы, фон Гон­тард и Ж.Л. Ле­же; ны­не зда­ния Университета Потсдама), клас­си­ци­стический дво­рец Шар­лот­тен­хоф (1826-1829), «Рим­ские ба­ни» (1829-1840 годы, обе - по про­ек­там К.Ф. Шин­ке­ля). В северной час­ти - бо­та­нический сад, «Па­виль­он с дра­ко­на­ми» в ви­де китайской па­го­ды (1770-1772, фон Гон­тард), дво­рец Оран­же­рея (1851-1864 годы, Л.Ф. Хес­се и Ф.А. Штю­лер). В южных са­дах Мар­ли (раз­би­ты в 1846-1854) - цековь Фри­ден­скир­хе (1845-1854 годы; в ал­та­ре - мо­заи­ка начала XIII века из церкви Сан-Чи­приа­но в Му­ра­но). На бе­ре­гу бух­ты Нойш­тед­тер - зда­ние на­сос­ной стан­ции в ви­де ме­че­ти (1841-1843, Л. Пер­си­ус). В Потсдаме так­же пра­во­слав­ная церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1826-1829 годы, Шин­кель по пла­нам В.П.Ста­со­ва), 13 де­ревянных до­мов ко­ло­нии русских во­енных пев­цов Алек­сан­д­ров­ка (план в ви­де Ан­д­ре­ев­ско­го кре­ста, 1826 год, П.Й. Лен­не); не­оре­нес­санс­ный Бель­ве­дер на го­ре Пфингст­берг (1847-1863 годы, Пер­си­ус, Штю­лер, Хес­се); Но­вый парк на бе­ре­гу Хай­ли­гер-Зе с клас­си­ци­стическим Мра­мор­ным двор­цом (1787-1791 годы, фон Гон­тард, за­вер­шён в 1845 году; ин­терь­е­ры А.Л. Крю­ге­ра и К.Г. Ланг­хан­са), двор­цом Це­ци­ли­ен­хоф в «тю­до­ров­ском» сти­ле (1914-1917 годы, архитектор П. Шуль­це-На­ум­бург); парк Ба­бельс­берг с од­но­имённым двор­цом (1834-1849 годы, Шин­кель, И.Г. Штрак), Ма­лым двор­цом (1841-1842) и смот­ро­вой баш­ней Фла­тов­турм (1853-1856); парк и за­мок Гли­ни­ке (1822-1826, Шин­кель), об­сер­ва­то­рия «Баш­ня Эйн­штей­на» (1919-1922, архитектор Э. Мен­дель­зон).

Потсдам - важ­ный на­учный и куль­тур­ный центр, один из круп­ней­ших цен­тров НИОКР в восточных зем­лях Гер­ма­нии. Пот­с­дам­ский ас­т­ро­фи­зи­че­ский ин­сти­тут; научно-исследовательские ин­сти­ту­ты Общества Фра­ун­го­фе­ра, Общества Мак­са План­ка, тех­ни­ки сис­тем про­грамм­но­го обес­пе­че­ния Х. Плат­не­ра, Пот­сдам­ский институт изу­че­ния по­след­ст­вий кли­ма­тических из­ме­не­ний Общества Лейб­ни­ца; научно-исследовательская стан­ция Бре­мер­ха­фен­ско­го института по­ляр­ных и морских ис­сле­до­ва­ний имени А. Ве­ге­не­ра и другие. Университет Потсдама и Университет при­клад­ных наук (1991). Пуб­лич­ная библиотека (1874). Му­зеи: Потсдама (1909), ки­но­ис­кус­ст­ва (1981), ис­то­рии Бран­ден­бур­га и Прус­сии (2003) и другие. «Ханс От­то теа­тер» (1946 год, но­вое зда­ние с 2006 года; дра­ма, му­зы­ка, та­нец), «Фаб­рик» (1990 год, пла­стический те­атр, та­нец и другие). Еже­год­но про­во­дят­ся Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь сту­денческих филь­мов «Sehsüch­te» (с 1972) и ме­диа­кон­курс мо­ло­дых жур­на­ли­стов «M100 Sanssouci Col­lo­qui­um» (с 2005).

В начале XXI века в струк­ту­ре городской эко­но­ми­ки пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг; основные сек­тора - ки­но­ин­ду­ст­рия и ме­диа­биз­нес (свыше 2 тысяч за­ня­тых), ту­ри­стический биз­нес, НИОКР, об­ра­зо­ва­ние. Важ­ней­шая ста­тья городского бюд­же­та - до­хо­ды от ту­риз­ма (Потсдам еже­год­но по­се­ща­ет свыше 3,5 миллионов человек). В районе Ба­бельс­берг раз­ме­ща­ет­ся ки­но­сту­дия «Studio Babelsberg» - круп­ней­шая в стра­не (ос­но­ва­на в 1912 году как «Deutsche Bioscop», в 1945-1991 годы - ДЕФА, современное название с 1992 года). В кла­стер ки­но­ин­ду­ст­рии и ме­диа­биз­не­са вхо­дят так­же ки­но­парк Ба­бельс­берг, Выс­шая шко­ла ки­но и ТВ имени К. Воль­фа (1954 год, современное название с 1985 года), Немецкий ме­диа- и ра­дио­ар­хив, Немецкий му­зей ра­дио, го­лов­ной офис ра­дио­стан­ции «Rund­funk Berlin-Brandenburg». Потсдам - зна­чительный центр тор­гов­ли, де­ло­вых, бан­ков­ско-фи­нан­со­вых, стра­хо­вых, ин­фор­мационно-ком­му­ни­кационных ус­луг: фи­ли­ал американской кор­по­ра­ции «Oracle», от­де­ле­ние ком­па­нии «Toll Collect» (элек­трон­ные сис­те­мы оп­ла­ты про­ез­да по ав­то­до­ро­гам), бю­ро тех­нического ди­зай­на ав­то­кон­цер­на «Volks­wagen» и другие. Сре­ди от­рас­лей промышленности вы­де­ля­ют­ся био­тех­но­ло­ги­че­ская (около 160 пред­при­ятий, 3,2 тысячи за­ня­тых, 2010 год), фар­ма­цев­тическая, ма­ши­но­строе­ние (с конца XX века раз­ви­ва­ют­ся нау­ко­ём­кие и вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные под­от­рас­ли элек­трон­ной промышленности).

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