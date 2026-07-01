ПОТОСИ

ПОТОСИ - город на юго-западе Боливии, административный центр одноимённого департамента.

Население 178,7 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в восточной, крае­вой час­ти пла­то Аль­ти­пла­но, на высоте около 4000 метров; с вос­то­ка к Потоси при­мы­ка­ет хре­бет Ка­ри-Ка­ри, с юга - го­ра Сер­ро-Ри­ко (Сер­ро-де-По­то­си). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Железно-дорожная стан­ция. Ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт имени ка­пи­та­на Ни­ко­ла­са Ро­ха­са.

Со­глас­но испанским хро­ни­кам, в 1544 году хри­сти­ан­ский мис­сио­нер Дие­го Уаль­па от­крыл на го­ре Сер­ро-Ри­ко (Бо­га­тая го­ра) круп­ное ме­сто­ро­ж­де­ние се­реб­ря­ных руд (древнее название - Се­реб­ря­ная го­ра). С 1545 года ис­пан­цы, по­лу­чив ко­ро­лев­скую кон­цес­сию, на­ча­ли его раз­ра­бот­ку (пер­вый руд­ник - «Дес­куб­ри­до­ра»). В ап­ре­ле то­го же го­да у под­но­жия го­ры ос­но­ван посёлок По­то­си. В 1553 году по­лу­чил ста­тус испанского им­пер­ско­го го­ро­да (Villa Im­pe­rial). С 1561 года в со­ста­ве ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Пе­ру, с 1776 года - ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Рио-де-Ла-Пла­та. Бла­го­да­ря ис­поль­зо­ва­нию на руд­ни­ках сис­те­мы ми­ты, Потоси бы­ст­ро рос, в основном за счёт при­то­ка ин­дей­цев. К середине XVII века чис­лен­ность его на­се­ле­ния дос­тиг­ла 160 тысяч человек, Потоси стал круп­ней­шим го­ро­дом Западного по­лу­ша­рия. Вплоть до середины XVIII века ме­ст­ные руд­ни­ки (все­го около 5 тысяч) да­ва­ли около 1/2 ми­ро­вой до­бы­чи се­реб­ра. Здесь дей­ст­во­вал Ко­ро­лев­ский мо­нет­ный двор, обес­пе­чи­вав­ший испанскую каз­ну се­реб­ря­ны­ми мо­не­та­ми. В конце XVII века до­бы­ча се­реб­ра дос­тиг­ла сво­его пи­ка, с середины XVIII века в свя­зи с ис­то­ще­ни­ем за­па­сов руд го­род стал при­хо­дить в упа­док, к 1820-м годам его на­се­ле­ние со­кра­ти­лось до 8 тысяч человек. С 1825 года в ре­зуль­та­те Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке в со­ста­ве Бо­ли­вии. С 1850 года раз­вер­ну­лась до­бы­ча оло­вян­ных (по­пут­но так­же вольф­ра­мо­вых и сурь­мя­ных) руд, Потоси вновь на­чал рас­ти. В свя­зи с бла­го­при­ят­ной конъ­юнк­ту­рой цен на оло­во до середины 1940-х годов ос­та­вал­ся главным цен­тром гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности стра­ны (во­зоб­но­ви­лась до­бы­ча се­реб­ра). В 1-й половине XX века все руд­ни­ки на­хо­ди­лись под кон­тро­лем круп­ных бо­ли­вий­ских про­мыш­лен­ни­ков С.И. Па­ти­ньо (ос­но­ва­тель ком­па­нии «Patiño Mi­nes»), К.В. Ара­майо («Compa ̃ní a Ara­mayo de Minas») и германского пред­при­ни­ма­те­ля М. Хох­шиль­да («Moritz Hoch­schild Group»), ко­то­рые бы­ли из­вест­ны как «оло­вян­ные ба­ро­ны» (по­сле Бо­ли­вий­ской ре­во­лю­ции 1952 года все три ком­па­нии на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны, на их ба­зе соз­да­на государственная ком­па­ния «Corporación Minera de Bolivia», COMIBOL).

Ис­то­рический центр Потоси со­хра­нил пря­мо­уголь­ную сет­ку улиц и об­лик ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да; в за­строй­ке пре­об­ла­да­ют жи­лые и административные со­ору­же­ния конца XVI - начала XIX веков. Гра­до­стро­ительная до­ми­нан­та Потоси - ан­самбль пло­ща­дей «10 но­яб­ря» (бывшая Пла­са-де-Ре­го­си­хо) и «6 ав­гу­ста», где рас­по­ло­же­ны ком­п­лекс Ко­ро­лев­ско­го мо­нет­но­го дво­ра (од­на из ста­рей­ших по­стро­ек Потоси; 1-й мо­нет­ный двор, 1559-1572 годы, архитектор С. де Ви­лья; 2-й мо­нет­ный двор, 1753-1773 годы, ар­хи­тек­то­ры Х. де Ри­ве­ро, Т. Кам­бе­рос; ны­не Национальный му­зей «Ка­са-Нась­о­наль-де-Мо­не­да», 1930 год), ка­фед­раль­ный со­бор в сти­ле клас­си­циз­ма с эле­мен­та­ми ба­рок­ко (1808-1838 годы, архитектор М. де Са­нау­ха), зда­ние му­ни­ци­па­ли­те­та (середина XIX века, архитектор Х.М. Три­го, ны­не пре­фек­ту­ра департамента По­то­си). Сре­ди куль­то­вых по­стро­ек: ка­то­лической церк­ви Сан-Ло­рен­со в сти­ле «ме­тис­ско­го ба­рок­ко» (бывшего Тем­п­ло-де-ла- Асун­сь­он; 1548 год, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в XVIII веке, фа­сад - 1728-1744 годы), ие­зуи­тов (конца XVI века), Сан-Бер­нар­до (конец XVI - начало XVII веков, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на архитектором Б. Ро­ха­сом в 1731 году), Сан­то-До­мин­го в фор­мах ре­нес­сан­са (конец XVI - начало XVII веков), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Мер­сед (конец XVI - XVII веков), Сан-Агу­стин (XVII век), Хе­ру­са­лен (2-я половина XVII - начала XVIII веков, ар­хи­тек­то­ры Л. де Лу­на, Ф. Ор­те­га), Сан-Фран­си­ско в сти­ле ба­рок­ко (1707-1726 годы; в ин­терь­е­ре рос­пи­си и скульп­ту­ра - мас­те­ра Ф. Эр­ре­ра-и-Ве­лар­де, Г. Га­мар­ра, Б. Мунь­ос и другие; ны­не му­зей), Сан-Бе­ни­то (1711-1727, архитектор Ро­хас); монастырь Сан­та-Те­ре­са (Бо­сых кар­ме­ли­тов; со­ору­жён в 1685 году; с 1976 года му­зей «Сан­та-Те­ре­са», с биб­лио­те­кой) и Тор­ре-де-ла-Ком­па­нья (важ­ней­ший ре­лигиозный центр XVIII века). Так­же в Потоси - жи­лые до­ма Ка­са-де-лас-Трес-Пор­та­дас (XVIII век), Ка­са-дель-Мар­кес-де-Ота­ви (середина XVIII века), Пор­та­да-де-лос-Ле­о­нес-Рам­пан­тес (конец XVIII века, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1970 году) и другие. Сре­ди по­стро­ек XX века - гос­ти­ни­ца «Гран-Отель» (1947) и те­атр «IV Сен­те­на­рио» (1947 год; оба - ар­гентийский архитектор М. Но­эль) в сти­ле не­оклас­си­циз­ма , фут­боль­ный ста­ди­он имени Вик­то­ра Агу­сти­на Угар­те (1992 год; свыше 32 тысяч мест; до­маш­ний для фут­боль­но­го клу­ба «Ре­аль» - чем­пио­на стра­ны 2007 года). Ис­то­рический центр Потоси вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия (1987).

Ав­то­ном­ный университет «То­мас Фри­ас» (1892), не­го­су­дарст­вен­ный университет «До­мин­го Са­вио». Му­зеи: уни­вер­си­тет­ский «Ри­кар­до Бор­кес» (1974), ис­то­рии гор­но­руд­но­го де­ла «Дие­го Уаль­па» (2009 год; рас­по­ло­жен в бывшем руд­ни­ке «Пай­ла­ви­ри» на го­ре Сер­ро-Ри­ко), се­реб­ра «Эр­суль» и другие. Те­атр «Мо­де­сто Оми­сте Ти­нахе­рос» (пло­щад­ка, где про­хо­дит большая часть куль­тур­ных со­бы­тий го­ро­да; в зда­нии ка­то­лической церк­ви Бе­лен, 1753 год).

Главная от­расль городской эко­но­ми­ки - до­бы­ча и пе­ре­ра­бот­ка оло­вян­но-се­реб­ря­ных руд (с по­пут­ным из­вле­че­ни­ем цин­ка, свин­ца и других ме­тал­лов); во 2-й половине XX века её до­ля в ВРП зна­чи­тель­но со­кра­ти­лась. Основные раз­ра­бот­ки свя­за­ны с ме­сто­ро­ж­де­ния­ми По­то­си (ве­дут государственная ком­па­ния COMIBOL, ча­ст­ные ком­па­нии в струк­ту­ре швейцарской «Glencore International», японская «Sumitomo Corporation», американская «Royal Mines Impex» и другие) и Сан-Бар­то­ло­ме (под­раз­де­ле­ние амер. ком­па­нии «Coeur Mining»). Ру­ды пе­ре­ра­ба­ты­ва­ют­ся на гор­но-обо­га­тительной фаб­ри­ке в Ла-Паль­ке; с 1982 года близ Потоси дей­ст­ву­ет за­вод по из­вле­че­нию оло­ва из от­ва­лов. В конце 2013 года в Ка­ра­чи­пам­пе (в 10 км к вос­то­ку от Потоси) во­зоб­но­вил ра­бо­ту ме­тал­лур­гический за­вод (со­ору­жён в 1985-1988 годы; мощ­ность 70 тысяч т цин­ка, 30 тысяч т свин­ца, свыше 280 т се­реб­ра, а так­же оло­во и другие ме­тал­лы, 140 тысяч т сер­ной ки­сло­ты, суль­фат на­трия и гипс). Про­изводство му­ки, мо­лоч­ных про­дук­тов, пи­ва, про­хла­дительных на­пит­ков и другого. Мно­го­численные мел­кие (главным образом се­мей­ные) сле­сар­ные, сто­ляр­ные и другие мас­тер­ские. Тра­диционное кус­тар­ное про­изводство оде­ж­ды из шер­сти лам и аль­па­ка, шляп, до­маш­ней ут­ва­ри и су­ве­ни­ров. С начала 2010-х годов ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся ус­лу­ги в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, гра­фического ди­зай­на, а так­же иностранный ту­ризм (куль­тур­но-по­зна­вательный, эко­ло­ги­че­ский; в 10 км к се­ве­ро-за­па­ду от Потоси со­хра­ни­лись гео­гли­фы до­ко­лум­бо­ва пе­рио­да).

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