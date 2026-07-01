ПОТОСИ
ПОТОСИ - город на юго-западе Боливии, административный центр одноимённого департамента.
Население 178,7 тысяч человек (2013). Расположен в восточной, краевой части плато Альтиплано, на высоте около 4000 метров; с востока к Потоси примыкает хребет Кари-Кари, с юга - гора Серро-Рико (Серро-де-Потоси). Узел автомобильных дорог. Железно-дорожная станция. Региональный аэропорт имени капитана Николаса Рохаса.
Согласно испанским хроникам, в 1544 году христианский миссионер Диего Уальпа открыл на горе Серро-Рико (Богатая гора) крупное месторождение серебряных руд (древнее название - Серебряная гора). С 1545 года испанцы, получив королевскую концессию, начали его разработку (первый рудник - «Дескубридора»). В апреле того же года у подножия горы основан посёлок Потоси. В 1553 году получил статус испанского имперского города (Villa Imperial). С 1561 года в составе вице-королевства Перу, с 1776 года - вице-королевства Рио-де-Ла-Плата. Благодаря использованию на рудниках системы миты, Потоси быстро рос, в основном за счёт притока индейцев. К середине XVII века численность его населения достигла 160 тысяч человек, Потоси стал крупнейшим городом Западного полушария. Вплоть до середины XVIII века местные рудники (всего около 5 тысяч) давали около 1/2 мировой добычи серебра. Здесь действовал Королевский монетный двор, обеспечивавший испанскую казну серебряными монетами. В конце XVII века добыча серебра достигла своего пика, с середины XVIII века в связи с истощением запасов руд город стал приходить в упадок, к 1820-м годам его население сократилось до 8 тысяч человек. С 1825 года в результате Войны за независимость в Латинской Америке в составе Боливии. С 1850 года развернулась добыча оловянных (попутно также вольфрамовых и сурьмяных) руд, Потоси вновь начал расти. В связи с благоприятной конъюнктурой цен на олово до середины 1940-х годов оставался главным центром горнодобывающей промышленности страны (возобновилась добыча серебра). В 1-й половине XX века все рудники находились под контролем крупных боливийских промышленников С.И. Патиньо (основатель компании «Patiño Mines»), К.В. Арамайо («Compa ̃ní a Aramayo de Minas») и германского предпринимателя М. Хохшильда («Moritz Hochschild Group»), которые были известны как «оловянные бароны» (после Боливийской революции 1952 года все три компании национализированы, на их базе создана государственная компания «Corporación Minera de Bolivia», COMIBOL).
Исторический центр Потоси сохранил прямоугольную сетку улиц и облик колониального периода; в застройке преобладают жилые и административные сооружения конца XVI - начала XIX веков. Градостроительная доминанта Потоси - ансамбль площадей «10 ноября» (бывшая Пласа-де-Регосихо) и «6 августа», где расположены комплекс Королевского монетного двора (одна из старейших построек Потоси; 1-й монетный двор, 1559-1572 годы, архитектор С. де Вилья; 2-й монетный двор, 1753-1773 годы, архитекторы Х. де Риверо, Т. Камберос; ныне Национальный музей «Каса-Насьональ-де-Монеда», 1930 год), кафедральный собор в стиле классицизма с элементами барокко (1808-1838 годы, архитектор М. де Санауха), здание муниципалитета (середина XIX века, архитектор Х.М. Триго, ныне префектура департамента Потоси). Среди культовых построек: католической церкви Сан-Лоренсо в стиле «метисского барокко» (бывшего Темпло-де-ла- Асунсьон; 1548 год, реконструирована в XVIII веке, фасад - 1728-1744 годы), иезуитов (конца XVI века), Сан-Бернардо (конец XVI - начало XVII веков, реконструирована архитектором Б. Рохасом в 1731 году), Санто-Доминго в формах ренессанса (конец XVI - начало XVII веков), Нуэстра-Сеньора-де-ла-Мерсед (конец XVI - XVII веков), Сан-Агустин (XVII век), Херусален (2-я половина XVII - начала XVIII веков, архитекторы Л. де Луна, Ф. Ортега), Сан-Франсиско в стиле барокко (1707-1726 годы; в интерьере росписи и скульптура - мастера Ф. Эррера-и-Веларде, Г. Гамарра, Б. Муньос и другие; ныне музей), Сан-Бенито (1711-1727, архитектор Рохас); монастырь Санта-Тереса (Босых кармелитов; сооружён в 1685 году; с 1976 года музей «Санта-Тереса», с библиотекой) и Торре-де-ла-Компанья (важнейший религиозный центр XVIII века). Также в Потоси - жилые дома Каса-де-лас-Трес-Портадас (XVIII век), Каса-дель-Маркес-де-Отави (середина XVIII века), Портада-де-лос-Леонес-Рампантес (конец XVIII века, реконструирован в 1970 году) и другие. Среди построек XX века - гостиница «Гран-Отель» (1947) и театр «IV Сентенарио» (1947 год; оба - аргентийский архитектор М. Ноэль) в стиле неоклассицизма, футбольный стадион имени Виктора Агустина Угарте (1992 год; свыше 32 тысяч мест; домашний для футбольного клуба «Реаль» - чемпиона страны 2007 года). Исторический центр Потоси включён в список Всемирного наследия (1987).
Автономный университет «Томас Фриас» (1892), негосударственный университет «Доминго Савио». Музеи: университетский «Рикардо Боркес» (1974), истории горнорудного дела «Диего Уальпа» (2009 год; расположен в бывшем руднике «Пайлавири» на горе Серро-Рико), серебра «Эрсуль» и другие. Театр «Модесто Омисте Тинахерос» (площадка, где проходит большая часть культурных событий города; в здании католической церкви Белен, 1753 год).
Главная отрасль городской экономики - добыча и переработка оловянно-серебряных руд (с попутным извлечением цинка, свинца и других металлов); во 2-й половине XX века её доля в ВРП значительно сократилась. Основные разработки связаны с месторождениями Потоси (ведут государственная компания COMIBOL, частные компании в структуре швейцарской «Glencore International», японская «Sumitomo Corporation», американская «Royal Mines Impex» и другие) и Сан-Бартоломе (подразделение амер. компании «Coeur Mining»). Руды перерабатываются на горно-обогатительной фабрике в Ла-Пальке; с 1982 года близ Потоси действует завод по извлечению олова из отвалов. В конце 2013 года в Карачипампе (в 10 км к востоку от Потоси) возобновил работу металлургический завод (сооружён в 1985-1988 годы; мощность 70 тысяч т цинка, 30 тысяч т свинца, свыше 280 т серебра, а также олово и другие металлы, 140 тысяч т серной кислоты, сульфат натрия и гипс). Производство муки, молочных продуктов, пива, прохладительных напитков и другого. Многочисленные мелкие (главным образом семейные) слесарные, столярные и другие мастерские. Традиционное кустарное производство одежды из шерсти лам и альпака, шляп, домашней утвари и сувениров. С начала 2010-х годов активно развиваются услуги в области информационных технологий, графического дизайна, а также иностранный туризм (культурно-познавательный, экологический; в 10 км к северо-западу от Потоси сохранились геоглифы доколумбова периода).