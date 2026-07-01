ПОТОП

ПОТОП - наводнение, глобальная катастрофа, сведения о которой отражены в мифологической представлениях многих народов и записаны в ряде религиозных текстов.

Из­вест­но бо­лее 250 ска­за­ний о потопе в различных ре­гио­нах ми­ра. С точ­ки зре­ния ис­сле­до­ва­те­лей ми­фо­ло­гии и фольк­ло­ра (М. Элиа­де, А. Дан­дес и других), пред­при­ни­мав­ших по­пыт­ки ос­мыс­ле­ния это­го об­шир­но­го ма­те­риа­ла, ска­за­ние о потопе - один из ва­ри­ан­тов ми­фа о все­мир­ном ка­так­лиз­ме, ко­то­рый свя­зы­ва­ет­ся как с ги­бе­лью все­го жи­во­го, так и с вос­ста­нов­ле­ни­ем тво­ре­ния; в то же вре­мя в ми­фах о потопе от­ра­жа­ет­ся ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ное пред­став­ле­ние о пер­вич­но­сти вод­но­го хао­са, пред­ше­ст­вую­ще­го тво­ре­нию. Со­глас­но ин­тер­пре­та­ции А. Дан­де­са (1934-2005), миф о потопе - прин­ци­пи­аль­но «муж­ской» миф, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жат уни­вер­саль­ные пси­хо­ло­гические мо­ти­вы, свя­зан­ные с ген­дер­ны­ми раз­ли­чия­ми.

Наи­бо­лее древ­ни­ми письменными фик­са­ция­ми сю­же­та о потопе яв­ля­ют­ся ме­со­по­там­ские ска­за­ния, со­хра­нив­шие­ся в шу­мер­ской (миф о Зиу­суд­ре) и в ак­кад­ской (ска­за­ние об Ат­ра­ха­си­се) вер­си­ях, соз­дан­ных около XVII века до нашей эры. Рас­сказ о потопе был так­же вклю­чён в позд­нюю ре­дак­цию эпо­са о Гиль­га­ме­ше, ру­ко­пи­си ко­то­рой да­ти­ру­ют­ся не ра­нее VIII века до нашей эры. Биб­лей­ское по­ве­ст­во­ва­ние о потопе из­ло­же­но в книге Бы­тие (Быт. 6:5-9:17); в других кни­гах Биб­лии со­дер­жат­ся лишь крат­кие упо­ми­на­ния об этом со­бы­тии (Ис. 54:9; Сир. 44:16-18; воз­мож­но, так­же Пс. 29:10) или о его главном дей­ст­вую­щем ли­це Ное (Иез. 14:14; Лк. 3:36). Сход­ст­во биб­лей­ско­го и ме­со­по­там­ско­го по­ве­ст­во­ва­ний про­яв­ля­ет­ся в ря­де сю­жет­ных мо­ти­вов: из­го­тов­ле­ние ков­че­га (суд­на) из­бран­ным ге­ро­ем (смотреть Но­ев ков­чег ), при­сут­ст­вие в ков­че­ге жи­вот­ных, вы­пус­ка­ние птиц для оп­ре­де­ле­ния окон­ча­ния потопа, за­вер­ше­ние пу­ти ков­че­га на Ар­мян­ском на­го­рье, при­не­се­ние жерт­вы по­сле потопа, связь по­ве­ст­во­ва­ния о потопе с рас­ска­зом о тво­ре­нии че­ло­ве­ка. Это по­зво­ли­ло учё­ным сде­лать вы­вод о том, что биб­лей­ский рас­сказ о потопе за­ви­сим от ме­со­по­там­ско­го. Тем не ме­нее об­щий кон­текст про­ло­га книга Бы­тие и не­ко­то­рые де­та­ли по­ве­ст­во­ва­ния со­об­ща­ют биб­лей­ско­му рас­ска­зу осо­бый бо­го­слов­ский смысл.

Срав­не­ние биб­лей­ских и древ­не­вос­точ­ных ис­точ­ни­ков с дан­ны­ми ар­хео­ло­гии и ис­то­рической гео­ло­гии по­зво­ля­ет пред­по­ла­гать, что ис­то­рическим ос­но­ва­ни­ем для ме­со­по­там­ско­го и биб­лей­ско­го рас­ска­зов о потопе мог­ло по­слу­жить мас­сив­ное ло­каль­ное на­вод­не­ние или ряд по­доб­ных со­бы­тий в Южной Ме­со­по­та­мии или за её пре­де­ла­ми. За­то­п­ле­ние всей по­верх­но­сти Зем­ли в ран­ние пе­рио­ды че­ло­ве­че­ской ис­то­рии не на­хо­дит на­учного под­твер­ж­де­ния.

Ико­но­гра­фия биб­лей­ско­го сю­же­та

Пер­вые изо­бра­же­ния потопа встре­ча­ют­ся в ран­не­хри­сти­ан­ской жи­во­пи­си: так, в ка­та­ком­бах При­сцил­лы изо­бра­же­ны Ной в по­зе оран­та, стоя­щий в ков­че­ге в фор­ме ящи­ка, и го­лубь, ле­тя­щий к не­му с олив­ко­вой вет­вью в клю­ве (2-я половина III века). Тот же тип ков­че­га-ящи­ка, по­доб­но­го Ков­че­гу За­ве­та , встре­ча­ет­ся в боль­шин­ст­ве ран­не­хри­сти­ан­ских ру­ко­пи­сей V-VII века (за ис­клю­че­ни­ем «Вен­ско­го Ге­не­зи­са», где он пред­став­лен в ви­де сту­пен­ча­то­го со­ору­же­ния на­по­до­бие зик­ку­ра­та). В анг­ло­сак­сон­ской тра­ди­ции ков­чег на­по­ми­на­ет ко­рабль ви­кин­гов (фре­ски церкви Сен-Са­вен-сюр-Гар­тамп, ру­беж XI-XII веков). В ран­них изо­бра­же­ни­ях потопа при­сут­ст­ву­ют уто­нув­шие ги­ган­ты, ро­ж­дён­ные от сы­нов све­та, упо­ми­нае­мые в Книге Ено­ха. Ино­гда ис­то­рия потопа пред­став­ле­на в не­сколь­ких сце­нах: так, в цик­лах, вос­хо­дя­щих к ру­ко­пи­си «Ге­не­зи­са лор­да Кот­то­на», из­вест­ной по мо­заи­кам со­бо­ра Святого Мар­ка в Ве­не­ции (начало XIII века), и в ок­татев­хах сред­не­ви­зан­тий­ско­го пе­рио­да ко­ли­че­ст­во сцен до­хо­дит до 10 и вклю­ча­ет сю­же­ты «На­са­ж­де­ние ло­зы» и «Опь­я­не­ние Ноя». В искусстве Воз­ро­ж­де­ния сце­ны потопа ли­бо ос­та­ют­ся ча­стью цик­лов, по­свя­щён­ных книге Бы­тие (фре­ски П. Уч­чел­ло в клу­ат­ре Вер­де в церкви Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла во Фло­рен­ции, 1432-1436 и 1447-1448 годы, рос­пи­си Ми­ке­ланд­же­ло на пла­фо­не Сик­стин­ской ка­пел­лы, 1508-1512 годы), ли­бо об­ра­зу­ют цик­лы кар­тин (кар­ти­ны Я. Бас­са­но, около 1574 года: «Жерт­во­при­но­ше­ние Ноя», дво­рец Сан-Су­си, Пот­сдам; «Жи­вот­ные вхо­дят в Но­ев ков­чег», Пра­до, Мад­рид).

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