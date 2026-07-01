ПОТОП
ПОТОП - наводнение, глобальная катастрофа, сведения о которой отражены в мифологической представлениях многих народов и записаны в ряде религиозных текстов.
Известно более 250 сказаний о потопе в различных регионах мира. С точки зрения исследователей мифологии и фольклора (М. Элиаде, А. Дандес и других), предпринимавших попытки осмысления этого обширного материала, сказание о потопе - один из вариантов мифа о всемирном катаклизме, который связывается как с гибелью всего живого, так и с восстановлением творения; в то же время в мифах о потопе отражается широко распространённое представление о первичности водного хаоса, предшествующего творению. Согласно интерпретации А. Дандеса (1934-2005), миф о потопе - принципиально «мужской» миф, в основе которого лежат универсальные психологические мотивы, связанные с гендерными различиями.
Наиболее древними письменными фиксациями сюжета о потопе являются месопотамские сказания, сохранившиеся в шумерской (миф о Зиусудре) и в аккадской (сказание об Атрахасисе) версиях, созданных около XVII века до нашей эры. Рассказ о потопе был также включён в позднюю редакцию эпоса о Гильгамеше, рукописи которой датируются не ранее VIII века до нашей эры. Библейское повествование о потопе изложено в книге Бытие (Быт. 6:5-9:17); в других книгах Библии содержатся лишь краткие упоминания об этом событии (Ис. 54:9; Сир. 44:16-18; возможно, также Пс. 29:10) или о его главном действующем лице Ное (Иез. 14:14; Лк. 3:36). Сходство библейского и месопотамского повествований проявляется в ряде сюжетных мотивов: изготовление ковчега (судна) избранным героем (смотреть Ноев ковчег), присутствие в ковчеге животных, выпускание птиц для определения окончания потопа, завершение пути ковчега на Армянском нагорье, принесение жертвы после потопа, связь повествования о потопе с рассказом о творении человека. Это позволило учёным сделать вывод о том, что библейский рассказ о потопе зависим от месопотамского. Тем не менее общий контекст пролога книга Бытие и некоторые детали повествования сообщают библейскому рассказу особый богословский смысл.
Сравнение библейских и древневосточных источников с данными археологии и исторической геологии позволяет предполагать, что историческим основанием для месопотамского и библейского рассказов о потопе могло послужить массивное локальное наводнение или ряд подобных событий в Южной Месопотамии или за её пределами. Затопление всей поверхности Земли в ранние периоды человеческой истории не находит научного подтверждения.
Иконография библейского сюжета
Первые изображения потопа встречаются в раннехристианской живописи: так, в катакомбах Присциллы изображены Ной в позе оранта, стоящий в ковчеге в форме ящика, и голубь, летящий к нему с оливковой ветвью в клюве (2-я половина III века). Тот же тип ковчега-ящика, подобного Ковчегу Завета, встречается в большинстве раннехристианских рукописей V-VII века (за исключением «Венского Генезиса», где он представлен в виде ступенчатого сооружения наподобие зиккурата). В англосаксонской традиции ковчег напоминает корабль викингов (фрески церкви Сен-Савен-сюр-Гартамп, рубеж XI-XII веков). В ранних изображениях потопа присутствуют утонувшие гиганты, рождённые от сынов света, упоминаемые в Книге Еноха. Иногда история потопа представлена в нескольких сценах: так, в циклах, восходящих к рукописи «Генезиса лорда Коттона», известной по мозаикам собора Святого Марка в Венеции (начало XIII века), и в октатевхах средневизантийского периода количество сцен доходит до 10 и включает сюжеты «Насаждение лозы» и «Опьянение Ноя». В искусстве Возрождения сцены потопа либо остаются частью циклов, посвящённых книге Бытие (фрески П. Уччелло в клуатре Верде в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции, 1432-1436 и 1447-1448 годы, росписи Микеланджело на плафоне Сикстинской капеллы, 1508-1512 годы), либо образуют циклы картин (картины Я. Бассано, около 1574 года: «Жертвоприношение Ноя», дворец Сан-Суси, Потсдам; «Животные входят в Ноев ковчег», Прадо, Мадрид).