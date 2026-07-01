ПОТОЦКИЙ СЕВЕРИН ОСИПОВИЧ

ПОТОЦКИЙ СЕВЕРИН ОСИПОВИЧ - граф , российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1827), почетный член Пе­тербургской АН (1828).

Сын ко­рон­но­го крав­че­го Ре­чи По­спо­ли­той. В 1770-е годы учил­ся в Же­нев­ском и Ло­занн­ском университетах. С 1779 года на­хо­дил­ся при дво­ре польского ко­ро­ля С.А. По­ня­тов­ско­го. Де­пу­тат польского Сей­ма от Брац­лав­ско­го вое­вод­ст­ва (1788-1792). Ма­сон; член тай­но­го Га­ли­ций­ско­го комитета (в конце 1780-х - начале 1790-х годов), ста­вив­ше­го це­лью воз­вра­ще­ние в со­став Ре­чи По­спо­ли­той Га­ли­ции, ото­шед­шей по 1-му раз­де­лу стра­ны к Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. Рот­мистр Национальной ка­ва­ле­рии ко­рон­ных войск (1791). В 1793 году в чи­не дей­ст­вительного ка­мер­ге­ра по­сту­пил на российскую служ­бу. Уво­лен императором Пав­лом I от служ­бы в 1798 году, воз­вра­щён на неё императором Алек­сан­дром I. Се­на­тор (с 1801). Член Ко­мис­сии об учи­ли­щах (с 1803 года Главное прав­ле­ние учи­лищ) Министерства народного про­све­ще­ния (с 1802), Комитета о бла­го­ус­т­рой­ст­ве ев­ре­ев (смотреть в статье Ев­рей­ские ко­ми­те­ты ) (1802-1804 годы; вы­сту­пил про­тив про­ек­та Г.Р. Дер­жа­ви­на о вы­се­ле­нии ев­ре­ев из де­ре­вень в го­ро­да и вве­де­нии за­пре­та на про­изводство и про­да­жу ими спирт­ных на­пит­ков), Ко­мис­сии со­став­ле­ния за­ко­нов (с 1809) и Государственного со­ве­та (с 1810).

Про­тив­ник уч­ре­ж­де­ния уни­вер­си­те­та в Санкт-Пе­тер­бур­ге, до­ка­зы­вал, что городские со­блаз­ны бу­дут от­вле­кать сту­ден­тов от учёбы. Счи­тал не­об­хо­ди­мым от­крыть в Рос­сии тео­ло­гические (бо­го­слов­ские) факультеты (пред­ло­же­ние Потоцкого вы­зва­ло про­тест Си­но­да). По­пе­чи­тель Харь­ков­ско­го учеб­но­го ок­ру­га (1803-1817). Спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию Харь­ков­ско­го университета. Со­дей­ст­во­вал соз­да­нию в Харь­ко­ве Института бла­го­род­ных де­виц (1811; от­крыт в 1812).

Потоцкий фи­нан­си­ро­вал строи­тель­ст­во в Се­ве­ри­нов­ке ка­то­лического кос­тё­ла во имя Святого Се­ве­ри­на Но­рик­ско­го (1800; ны­не в ру­и­нах) и пра­во­слав­ной церк­ви во имя Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1800-1806). Почётный лю­би­тель АХ (1802). Член-ос­но­ва­тель Общества сель­ско­го хо­зяй­ст­ва Южной Рос­сии (1828/1829). На­гра­ж­дён польскими ор­де­на­ми Святого Ста­ни­сла­ва (1784) и Бе­ло­го Ор­ла (1791), российским ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1810) и другими.

Сын Потоцкого - Лев Се­ве­ри­но­вич (1789 - 10(22).3.1860, Санкт-Пе­тер­бург), действительный тайный советник (1847), обер-гоф­мей­стер (1856), российский чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр в Пор­ту­га­лии (1828-1833), Шве­ции (1836-1839), Ко­ро­лев­ст­ве обе­их Си­ци­лий (1841-1847 годы; всту­пил в долж­ность в 1842 году). Член Государственного со­ве­та (с 1846). Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (ему при­над­ле­жа­ло свыше 20 тысяч га в Ки­ев­ской, Тав­ри­че­ской и Хер­сон­ской гу­бер­ни­ях); уст­рои­тель име­ния Ли­ва­дия.

Сочинения:

О бла­го­де­тель­ной це­ли пре­об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии учи­лищ // Ре­чи, го­во­рен­ные в тор­же­ст­вен­ном со­б­ра­нии 17 ян­ва­ря 1805 г. при от­кры­тии Харь­ков­ско­го уни­вер­си­те­та. Хар., 1806;

Об от­вет­ст­вен­но­сти су­дей // Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. 1858. Кн. 3.