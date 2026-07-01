ПОТОЦКИЙ СЕВЕРИН ОСИПОВИЧ
ПОТОЦКИЙ СЕВЕРИН ОСИПОВИЧ - граф, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1827), почетный член Петербургской АН (1828).
Сын коронного кравчего Речи Посполитой. В 1770-е годы учился в Женевском и Лозаннском университетах. С 1779 года находился при дворе польского короля С.А. Понятовского. Депутат польского Сейма от Брацлавского воеводства (1788-1792). Масон; член тайного Галицийского комитета (в конце 1780-х - начале 1790-х годов), ставившего целью возвращение в состав Речи Посполитой Галиции, отошедшей по 1-му разделу страны к Священной Римской империи. Ротмистр Национальной кавалерии коронных войск (1791). В 1793 году в чине действительного камергера поступил на российскую службу. Уволен императором Павлом I от службы в 1798 году, возвращён на неё императором Александром I. Сенатор (с 1801). Член Комиссии об училищах (с 1803 года Главное правление училищ) Министерства народного просвещения (с 1802), Комитета о благоустройстве евреев (смотреть в статье Еврейские комитеты) (1802-1804 годы; выступил против проекта Г.Р. Державина о выселении евреев из деревень в города и введении запрета на производство и продажу ими спиртных напитков), Комиссии составления законов (с 1809) и Государственного совета (с 1810).
Противник учреждения университета в Санкт-Петербурге, доказывал, что городские соблазны будут отвлекать студентов от учёбы. Считал необходимым открыть в России теологические (богословские) факультеты (предложение Потоцкого вызвало протест Синода). Попечитель Харьковского учебного округа (1803-1817). Способствовал развитию Харьковского университета. Содействовал созданию в Харькове Института благородных девиц (1811; открыт в 1812).
Потоцкий финансировал строительство в Севериновке католического костёла во имя Святого Северина Норикского (1800; ныне в руинах) и православной церкви во имя Святого Иоанна Богослова (1800-1806). Почётный любитель АХ (1802). Член-основатель Общества сельского хозяйства Южной России (1828/1829). Награждён польскими орденами Святого Станислава (1784) и Белого Орла (1791), российским орденом Святого Александра Невского (1810) и другими.
Сын Потоцкого - Лев Северинович (1789 - 10(22).3.1860, Санкт-Петербург), действительный тайный советник (1847), обер-гофмейстер (1856), российский чрезвычайный посланник и полномочный министр в Португалии (1828-1833), Швеции (1836-1839), Королевстве обеих Сицилий (1841-1847 годы; вступил в должность в 1842 году). Член Государственного совета (с 1846). Крупный землевладелец (ему принадлежало свыше 20 тысяч га в Киевской, Таврической и Херсонской губерниях); устроитель имения Ливадия.
Сочинения:
О благодетельной цели преобразования в России училищ // Речи, говоренные в торжественном собрании 17 января 1805 г. при открытии Харьковского университета. Хар., 1806;
Об ответственности судей // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1858. Кн. 3.