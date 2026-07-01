ПОТИР
ПОТИР - греческое название сосуда - чаши, используемой в христианском богослужении при совершения таинства Евхаристии.
Влитое в потир вино в таинстве Евхаристии пресуществляется в Кровь Господа Иисуса Христа, преподаваемую верующим в качестве причастия, что было установлено Самим Христом на Тайной вечере (Мф. 26:27-29). Потир символизирует «чашу страданий» Христа (ср.: Мф. 26:39).
Потиры могут быть различной формы. Как правило, они состоят из полусферической чаши, скреплённой с устойчивым конусообразным или гранёным поддоном при помощи стояна - стержня или трубки, на которую обычно насаживается рукоять. В католической Церкви потир обычно имеют чашу конусообразной формы, вмещающую небольшой объём вина, что обусловлено католическим правилом причащения Кровью Христовой только священства. Чаши потира иногда накрываются специальными сетками. Известны «покрышки на потиры», изготавливавшиеся в России в конце XVIII века с украшениями в технике ростовской расписной эмали. В Византии и домонгольской Руси использовались также евхаристические чаши на низком поддоне с двумя ручками по бокам (византийский потир в ризнице собора Святого Марка в Венеции; на Руси к этому типу евхаристических чаш относятся кратиры из Софийского собора в Великом Новгороде (1-й половины XII века)).
Потиры изготавливались из различных материалов. Церковными правилами было запрещено делать потир, как и древние евхаристические сосуды - дискосы, лжицы, из недолговечных хрупких материалов, а также из меди и медных сплавов, подверженных коррозии. Часто потиры представляют собой высокохудожественные произведения декоративно-прикладного искусства. Со времён древней Церкви потиры выковывались из серебра, реже - из золота. Полусферические чаши потира иногда вытачивались из камня (горный хрусталь, яшма, оникс и другие) и оправлялись драгоценным металлом. Известны потиры из олова. В России в беднейших храмах использовались потиры, выточенные из дерева, которые покрывались суриком и олифой (такие потиры украшались живописными изображениями), иногда - тонкими серебряными пластинами. Ныне потиры изготавливаются в основном из золочёного серебра. По краю (венцу) гладко отполированной чаши потира могут гравироваться литургические надписи, ниже - изображения деисуса и Голгофского креста. Потиры украшаются камнями, многоцветной эмалью, чернью, резными узорами вьющейся виноградной лозы, олицетворяющей Христа, цветами и пышными травами, символизирующими райский сад.