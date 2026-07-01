ПОТИР

ПОТИР - греческое название сосуда - чаши, используемой в христианском богослужении при совершения таинства Евхаристии .

Вли­тое в потир ви­но в та­ин­ст­ве Ев­ха­ри­стии пре­су­ще­ст­в­ля­ет­ся в Кровь Гос­по­да Ии­су­са Хри­ста , пре­по­да­вае­мую ве­рую­щим в ка­че­ст­ве при­час­тия, что бы­ло ус­та­нов­ле­но Са­мим Хри­стом на Тай­ной ве­че­ре (Мф. 26:27-29). Потир сим­во­ли­зи­ру­ет «ча­шу стра­да­ний» Хри­ста (ср.: Мф. 26:39).

Потиры мо­гут быть различной фор­мы. Как пра­ви­ло, они со­сто­ят из по­лу­сфе­рической ча­ши, скре­п­лён­ной с ус­той­чи­вым ко­ну­со­об­раз­ным или гра­нё­ным под­до­ном при по­мо­щи стоя­на - стерж­ня или труб­ки, на ко­то­рую обыч­но на­са­жи­ва­ет­ся ру­ко­ять. В ка­то­лической Церк­ви потир обыч­но име­ют ча­шу ко­ну­со­об­раз­ной фор­мы, вме­щаю­щую не­боль­шой объ­ём ви­на, что обу­слов­ле­но ка­то­лическим пра­ви­лом при­ча­ще­ния Кро­вью Хри­сто­вой толь­ко свя­щен­ст­ва. Ча­ши потира ино­гда на­кры­ва­ют­ся специальными сет­ка­ми. Из­вест­ны «по­крыш­ки на по­ти­ры», из­го­тав­ли­вав­шие­ся в Рос­сии в конце XVIII века с ук­ра­ше­ния­ми в тех­ни­ке рос­тов­ской рас­пис­ной эма­ли. В Ви­зан­тии и до­мон­голь­ской Ру­си ис­поль­зо­ва­лись так­же ев­ха­ри­стические ча­ши на низ­ком под­до­не с дву­мя руч­ка­ми по бо­кам (ви­зантийский потир в риз­ни­це со­бо­ра Святого Мар­ка в Ве­не­ции; на Ру­си к это­му ти­пу ев­ха­ри­стических чаш от­но­сят­ся кра­ти­ры из Со­фий­ско­го со­бо­ра в Великом Нов­го­ро­де (1-й половины XII века)).

Потиры из­го­тав­ли­ва­лись из различных ма­те­риа­лов. Цер­ков­ны­ми пра­ви­ла­ми бы­ло за­пре­ще­но де­лать потир, как и древние ев­ха­ри­стические со­су­ды - дис­ко­сы, лжи­цы, из не­дол­го­веч­ных хруп­ких ма­те­риа­лов, а так­же из ме­ди и мед­ных спла­вов, под­вер­жен­ных кор­ро­зии. Час­то потиры пред­став­ля­ют со­бой вы­со­ко­ху­до­жественные про­из­ве­де­ния де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства. Со вре­мён древ­ней Церк­ви потиры вы­ко­вы­ва­лись из се­реб­ра, ре­же - из зо­ло­та. По­лу­сфе­рические ча­ши потира ино­гда вы­та­чи­ва­лись из кам­ня (гор­ный хру­сталь, яш­ма, оникс и другие) и оп­рав­ля­лись дра­го­цен­ным ме­тал­лом. Из­вест­ны потиры из оло­ва. В Рос­сии в бед­ней­ших хра­мах ис­поль­зо­ва­лись потиры, вы­то­чен­ные из де­ре­ва, ко­то­рые по­кры­ва­лись су­ри­ком и оли­фой (та­кие потиры ук­ра­ша­лись жи­во­пис­ны­ми изо­бра­же­ния­ми), ино­гда - тон­ки­ми се­реб­ря­ны­ми пла­сти­на­ми. Ны­не потиры из­го­тав­ли­ва­ют­ся в основном из зо­ло­чё­но­го се­реб­ра. По краю (вен­цу) глад­ко от­по­ли­ро­ван­ной ча­ши потира мо­гут гра­ви­ро­вать­ся ли­тур­гические над­пи­си, ни­же - изо­бра­же­ния деи­су­са и Гол­гоф­ско­го кре­ста. Потиры ук­ра­ша­ют­ся кам­ня­ми, мно­го­цвет­ной эма­лью, чер­нью, рез­ны­ми узо­ра­ми вью­щей­ся ви­но­град­ной ло­зы, оли­це­тво­ряю­щей Хри­ста, цве­та­ми и пыш­ны­ми тра­ва­ми, сим­во­ли­зи­рую­щи­ми рай­ский сад.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)