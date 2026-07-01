ПОТИ
ПОТИ - город в западной части Грузии, на юге края Самегрело - Земо-Сванети.
Население 47,7 тысяч человек (2013). Расположен на Колхидской низменности, в устье реки Риони, на побережье Чёрного моря. Важный транспортный узел. Конечная железно-дорожная станция на линии Сенаки - Поти. Через город проходит национальная автотрасса Сенаки - Поти - Батуми - Сарпи (на границе с Турцией). Главный морской порт страны. Действуют паромные переправы: автомобильно-железнодорожные с портами Ильичёвск (Украина) и Керчь (Россия) и автомобильные с портами Новороссийск (Россия), Бургас (Болгария) и Ризе (Турция). Аэропорт.
Согласно легенде, на территории современного города Поти находился лагерь аргонавтов. На рубеже VII-VI веков до нашей эры на этом месте возникла греческая колония Фазис (Фасис). С середины 1-го тысячелетия до нашей эры входила в состав Колхиды. В VI-II века до нашей эры Фазис был одной из конечных точек Великого шёлкового пути и играл важную роль в торговых связях между причерноморскими странами и Индией. С начала I века до ншей эры - в составе Понтийского царства. Во время 3-й Митридатовой войны (74-63 годы до нашей эры) попал под власть Римской империи. После принятия Грузией христианства (около 326 нашей эры) вошёл в подчинение Греческой епархии. В IV века в Фазисе существовала Колхидская академия (так называемая Высшая риторическая школа). Современное название города известно с VIII-IX веков. С 562 года в составе Византийской империи, с конца VII века - Арабского халифата, с начала X века - Абхазского царства, с начала XI века - объединённого Грузинского царства. С 1220-х годов в составе Монгольской империи, с конца XIV века - империи Тимуридов. В 1578 году захвачен турками (переименован в Фаш, значительно укреплён, превратился в один из основных форпостов Османской империи на Кавказе; действовал рынок рабов). В 1640 году восстановлена власть грузинских князей, в 1723 году вновь под властью турок. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов безуспешно осаждался российскими войсками в 1770 и 1771 годы. В 1809 году во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов крепость капитулировала, но по Бухарестскому миру 1812 года Поти возвращён Османской империи. В 1828 году во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов крепость сдалась, Поти окончательно вошёл в состав Российской империи. Город входил в Грузино-Имеретинскую губернию (1840-1846), Кутаисскую губернию (1846-1918). В 1858 году получил статус города-порта. В 1871 году открыто движение по железно-дорожной линии Поти - Квирилы. При городской голове Н.Я. Николадзе (1894-1912) проведена коренная реконструкция города, построены собор, театр, нефтеперерабатывающий завод, электростанция и многое другое, началась полноценная работа морского порта (строительство велось в 1899-1907 годы). В начале XX века через морской порт осуществлялся экспорт марганцевых руд и каменного угля. Во время 1-й мировой войны в ноябре 1914 года подвергся обстрелу судами турецкого флота, но не был взят. В мае 1918 года в Поти подписано соглашение между Германией и Грузией (первое дипломатическое признание независимого государства). Во время Гражданской войны 1917-1922 годов база германских и британских экспедиционных корпусов. 14.3.1921 года занят частями РККА. В составе СССР сохранил значение крупного морского порта и военно-морской базы (основана в 1941). В 1918-1921 годы в составе Грузинской демократической республики, в 1921-1991 годы - Грузинской ССР, с 1991 года - Республики Грузия. В октябре 1992 года один из главных центров сопротивления сторонников первого президента Грузии З.К. Гамсахурдиа правительственными войскам. В августе 2008 года, во время российско-грузинского вооружённого конфликта, занят без боя российским десантом, после завершения военных действий возвращён грузинским властям.
Центральная часть города развивалась по радиально-кольцевому (левый берег Старого Риони) и прямоугольному (правый берег Старого Риони) планам. В ансамбль главной площади Поти входят: Башня резиденции городской головы Н.Я. Николадзе (XVI-XIX века), Центральный парк с летним театром, памятники Т.Г. Шевченко, грузинскому народному певцу Дзуку Лолуа и грузинскому поэту-романтику Н.М. Бараташвили. Среди других достопримечательностей - резиденция митрополита Потийского и Хобского Грузинской православной церкви, монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери, церкви Святителя Николая (1892) и собор Святого апостола Андрея Первозванного внеовизантийском стиле (1906-1907 годы, архитекторы А.У. Зеленко, Р.Р. Марфельд; ныне собор Рождества Богородицы), синагога, маяк, здание городского суда. Памятники: владетельному князю Мегрелии Цотнэ Дадиани, Н.Я. Николадзе и другим.
В Поти - музеи: колхидской культуры (основан в 1933; в здании 1907) и морского порта Поти. Художественная галерея. Драматический театр имени В. Гуния (1936). Фольклорный центр. Дендропарк. Среди спортивных сооружений - стадион «Фазиси» (около 6 тысчс мест), ипподром. В 1991 году в Поти проводился чемпионат Европы по водным лыжам.