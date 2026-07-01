ПОТИ

ПОТИ - го­род в западной час­ти Гру­зии, на юге края Са­мег­ре­ло - Зе­мо-Сва­не­ти.

Население 47,7 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на Кол­хид­ской низ­мен­но­сти, в устье реки Рио­ни, на по­бе­ре­жье Чёр­но­го мо­ря. Важ­ный транс­порт­ный узел. Ко­неч­ная железно-дорожная стан­ция на ли­нии Се­на­ки - По­ти. Че­рез го­род про­хо­дит национальная ав­то­трас­са Се­на­ки - По­ти - Ба­ту­ми - Сар­пи (на гра­ни­це с Тур­ци­ей). Главный морской порт стра­ны. Дей­ст­ву­ют па­ром­ные пе­ре­пра­вы: ав­то­мо­биль­но-же­лез­но­до­рож­ные с пор­та­ми Иль­и­чёвск (Ук­раи­на) и Керчь (Рос­сия) и ав­то­мо­биль­ные с пор­та­ми Но­во­рос­сийск (Рос­сия), Бур­гас (Бол­га­рия) и Ри­зе (Тур­ция). Аэ­ро­порт.

Со­глас­но ле­ген­де, на тер­ри­то­рии современного го­ро­да Поти на­хо­дил­ся ла­герь ар­го­нав­тов. На ру­бе­же VII-VI веков до нашей эры на этом мес­те воз­ник­ла греческая ко­ло­ния Фа­зис (Фа­сис). С середины 1-го тысячелетия до нашей эры вхо­ди­ла в со­став Кол­хи­ды . В VI-II века до нашей эры Фа­зис был од­ной из ко­неч­ных то­чек Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти и иг­рал важ­ную роль в тор­го­вых свя­зях ме­ж­ду при­чер­но­мор­ски­ми стра­на­ми и Ин­ди­ей. С начала I века до ншей эры - в со­ста­ве Пон­тий­ско­го цар­ст­ва. Во вре­мя 3-й Мит­ри­да­то­вой вой­ны (74-63 годы до нашей эры) по­пал под власть Римской им­пе­рии. По­сле при­ня­тия Гру­зи­ей хри­сти­ан­ст­ва (около 326 нашей эры) во­шёл в под­чи­не­ние Греческой епар­хии. В IV века в Фа­зи­се су­ще­ст­во­ва­ла Кол­хид­ская ака­де­мия (так называемая Выс­шая ри­то­рическая шко­ла). Современное название го­ро­да из­ве­ст­но с VIII-IX веков. С 562 года в со­ста­ве Ви­зантийской им­пе­рии, с конца VII века - Арабского ха­ли­фа­та, с начала X века - Аб­хаз­ско­го цар­ст­ва, с начала XI века - объ­е­ди­нён­но­го Грузинского цар­ст­ва. С 1220-х годов в со­ста­ве Монгольской им­пе­рии, с конца XIV века - им­пе­рии Ти­му­ри­дов. В 1578 году за­хва­чен тур­ка­ми (пе­ре­име­но­ван в Фаш, зна­чи­тель­но ук­ре­п­лён, пре­вра­тил­ся в один из основных фор­по­стов Ос­ман­ской им­пе­рии на Кав­ка­зе; дей­ст­во­вал ры­нок ра­бов). В 1640 году вос­ста­нов­ле­на власть грузинских кня­зей, в 1723 году вновь под вла­стью ту­рок. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся российскими вой­ска­ми в 1770 и 1771 годы. В 1809 году во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов кре­пость ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла, но по Бу­ха­ре­ст­ско­му ми­ру 1812 года Поти воз­вра­щён Ос­ман­ской им­пе­рии. В 1828 году во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов кре­пость сда­лась, Поти окон­ча­тель­но во­шёл в со­став Российской им­пе­рии. Го­род вхо­дил в Гру­зи­но-Име­ре­тин­скую гу­бер­нию (1840-1846), Ку­та­ис­скую гу­бер­нию (1846-1918). В 1858 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да-пор­та. В 1871 году от­кры­то дви­же­ние по железно-дорожной ли­нии По­ти - Кви­ри­лы. При городской го­ло­ве Н.Я. Ни­ко­лад­зе (1894-1912) про­ве­де­на ко­рен­ная ре­кон­ст­рук­ция го­ро­да, по­строе­ны со­бор, те­атр, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод, элек­тро­стан­ция и мно­гое другое, на­ча­лась пол­но­цен­ная ра­бо­та морского пор­та (строи­тель­ст­во ве­лось в 1899-1907 годы). В начале XX века че­рез морской порт осу­ще­ст­в­лял­ся экс­порт мар­ган­це­вых руд и ка­мен­но­го уг­ля. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны в но­ябре 1914 года под­верг­ся об­стре­лу су­да­ми турецкого фло­та, но не был взят. В мае 1918 года в Поти под­пи­са­но со­гла­ше­ние ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и Гру­зи­ей (пер­вое ди­пло­ма­тическое при­зна­ние не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ства). Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов ба­за германских и британских экс­пе­диционных кор­пу­сов. 14.3.1921 года за­нят час­тя­ми РККА. В со­ста­ве СССР со­хра­нил зна­че­ние круп­но­го морского пор­та и во­енно-морской ба­зы (ос­но­ва­на в 1941). В 1918-1921 годы в со­ста­ве Грузинской де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки, в 1921-1991 годы - Грузинской ССР, с 1991 года - Рес­пуб­ли­ки Гру­зия. В октябре 1992 года один из главных цен­тров со­про­тив­ле­ния сто­рон­ни­ков пер­во­го пре­зи­ден­та Гру­зии З.К. Гам­са­хур­диа пра­ви­тельственными вой­скам. В августе 2008 года, во вре­мя российско-грузинского воо­ружённого кон­флик­та, за­нят без боя российским де­сан­том, по­сле за­вер­ше­ния во­енных дей­ст­вий воз­вра­щён грузинским вла­стям.

Центральная часть го­ро­да раз­ви­ва­лась по ра­ди­аль­но-коль­це­во­му (ле­вый бе­рег Ста­ро­го Рио­ни) и пря­мо­уголь­но­му (пра­вый бе­рег Ста­ро­го Рио­ни) пла­нам. В ан­самбль главной пло­ща­ди Поти вхо­дят: Баш­ня ре­зи­ден­ции городской го­ло­вы Н.Я. Ни­ко­лад­зе (XVI-XIX века), Центральный парк с лет­ним те­ат­ром, па­мят­ни­ки Т.Г. Шев­чен­ко, грузинскому народному пев­цу Дзу­ку Ло­луа и грузинскому по­эту-ро­ман­ти­ку Н.М. Ба­ра­та­шви­ли. Сре­ди других до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей - ре­зи­ден­ция ми­тро­по­ли­та По­тий­ско­го и Хоб­ско­го Грузинской пра­во­слав­ной церк­ви, мо­на­стырь в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, церкви Святителя Ни­ко­лая (1892) и со­бор Святого апо­сто­ла Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го внео­ви­зан­тий­ском сти­ле (1906-1907 годы, ар­хи­тек­то­ры А.У. Зе­лен­ко, Р.Р. Мар­фельд; ны­не со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы), си­на­го­га, ма­як, зда­ние городского су­да. Па­мят­ни­ки: вла­де­тель­но­му кня­зю Мег­ре­лии Цот­нэ Да­диа­ни, Н.Я. Ни­ко­лад­зе и другим.

В Поти - му­зеи: кол­хид­ской куль­ту­ры (ос­но­ван в 1933; в зда­нии 1907) и морского пор­та Поти. Ху­дожественная га­ле­рея. Дра­ма­тический те­атр имени В. Гу­ния (1936). Фольк­лор­ный центр. Ден­д­ро­парк. Сре­ди спор­тив­ных со­ору­же­ний - ста­ди­он «Фа­зи­си» (около 6 тысчс мест), ип­по­дром. В 1991 году в Поти про­во­дил­ся чем­пио­нат Ев­ро­пы по вод­ным лы­жам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)