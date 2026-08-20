ПОТЕМКИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Известная благотворительница, статс-дама.

Ранние годы. Замужество

Отец – князь Борис Андреевич Голицын, мать – княжна Анна Александровна Грузинская. Татьяна имела старших сестер и братьев: Елизавету, Андрея, Александра, Николая, Софью, Наталью, Александру, а также младшую сестру Ирину. Девочка отличалась красотой и мягким характером, была любимицей в семье. Как и ее сестры, получила прекрасное домашнее образование.

В возрасте 18 лет Татьяна сочеталась браком с 25-летним участником Отечественной войны 1812 года Александром Михайловичем Потемкиным. Нельзя сказать, что молодые питали друг к другу сильные романтические чувства, однако симпатия между ними была. Свадьба едва не была отложена, так как слабая здоровьем девушка испытывала недомогания, но в итоге все прошло благополучно.

Супруги поселились в своем петербургском доме, вскоре Потемкин оставил военную службу. Тогда же на свет появился их сын Григорий, который, к сожалению, не прожил и года. Это подорвало здоровье Татьяны Борисовны еще больше. По совету медиков она отправилась на лечение в Европу, где провела последующие семь лет, останавливаясь то в Швейцарии, то в Италии и Франции. Это помогло – Потемкина пошла на поправку, в первой половине 1820-х годов она возвратилась на родину.

Благотворительность

Татьяна Борисовна была женщиной глубоко верующей, ее духовным отцом был получивший известность святитель Игнатий Брянчанинов . После того, как он в 1834 году стал архимандритом Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, ее часто посещала Потемкина. Она обильно жертвовала туда. Как истинная христианка, Татьяна Борисовна вообще посвящала много времени благотворительным делам. В 1820-е годы она организовала множество различных приютов, занимавшихся детьми, больными стариками, поддержкой падших женщин, подготовкой к крещению в православие иноверных. Она помогала сиротам получить образование, в Гостилицах – своем имении – она открыла ланкастерскую школу. С 1827 года и до самой своей смерти Потемкина возглавляла столичный Дамский попечительный комитет о тюрьмах, занимаясь вопросами улучшения жизни заключенных и спонсируя созданный ею же приют для детей, рожденных в тюрьме.

Татьяна Борисовна помогала многим нуждающимся. Известна история о том, как она успешно ходатайствовала о возвращении сосланных крестьян Гостилиц, отправленных в Сибирь еще до покупки ею имения. Много помогала женщина и своей родне (например, выкупив заложенное имение брата). Татьяна Борисовна служила и миссионерскому делу, активно обращая в православие иноверцев (многих из них крестили в ее домовом храме). В ее доме собирались многие православные деятели. Также она тратила много средств на устроение новых церквей, поддерживала святые обители. В 1840-е годы Потемкина добилась восстановления Святогорского монастыря на Украине (рядом находилось имение супругов), жертвуя ради этого своими деньгами и землей. Обильно помогала обители Татьяна Борисовна и впоследствии.

Многим начинаниям благотворительницы содействовала императорская семья. Ее очень уважали и ценили Николай I и Александр II , дочь Николая великая княгиня Мария была хорошей подругой Потемкиной. Ее с мужем даже венчал священник последней. В потемкинских имениях Артек и Святые Горы часто останавливались представители царственного дома.

Не отличавшаяся крепким здоровьем, Татьяна Борисовна была сильно травмирована в результате срыва подъемника во дворце Марии Николаевны, где гостила женщина. После этого она лечилась в Европе. Во время лечебной поездки в Берлине она скончалась в возрасте 72 лет. В Троице-Сергиевой пустыни прошло отпевание и погребение Татьяны Борисовны, литургию служил сам святитель Игнатий в присутствии многих представителей царской семьи.