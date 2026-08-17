Потéхин, Иван Изосимович

Потéхин, Иван Изосимович (18.09[01.10].1903, дер. Кривошейно Новоселовского района Красноярского края — 17.09.1964, Москва) — один из основателей советской африканистики . В 1918–1920 — рабочий; 1921–1922 — студент рабфака Томского университета. В 1922–1929 — на комсомольской и партийной работе. 1930–1932 — студент Ленинградского восточного института, где начал изучать Африку под руководством Д. А. Ольдерогге . В 1932–1936 преподавал в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). В 1937 уволен после привлечения к партийной ответственности «за притупление бдительности». В 1941 мобилизован, преподавал основы марксизма-­ленинизма в Высшей офицерской школе Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). В 1946–1959 — в Институте этнографии АН СССР (с 1949 — заместитель директора). Изучал историю колониализма и антиколониальной борьбы, процессы этнической консолидации в Африке. Доктор исторических наук (1955). Организатор и первый директор Института Африки АН СССР (1959–1964).

Соч .: Формирование национальной общности южноафриканских банту. М., 1955; Становление новой Ганы. М., 1965.

Лит. : Давидсон А. Б. Основатель Института Африки (И. И. Потехин) // Становление отечественной африканистики, 1920‑е — начало 1960‑х. М., 2003. С. В. Мазов.