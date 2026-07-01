ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ
ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ - течение в западной гуманитарной мысли 1960-1990-х годов, наиболее отчётливо проявившееся в филологических исследованиях.
Сформировался на волне леворадикальных настроений во Франции как переосмысление структурализма, в котором сторонники постструктурализма увидели порождение позитивизма и западной «логоцентрической традиции». Выступая против логоцентризма как языка власти и власти языка, постструктуралисты выдвинули цель «децентрировать» структуру, сосредоточившись на выявлении всего «неструктурного» в ней; структуралистскому сциентизму как одному из вариантов «философии тождества» (ассоциируемой ими с Платоном) они противопоставили иррационалистические «философию различия» и «философию множественности» (с ориентацией на Ф. Ницшеи М. Хайдеггера). Центральными установками постструктурализма стали: принцип пантекстуальности (весь мир - бесконечный текст) и идея о том, что всё в конечном счёте - политика. На основе теоретических установок постструктурализма оформился деконструктивизм.
Программными для П. считаются работы «О грамматологии» Ж. Деррида (1967); «Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип» Ж. Делёза и Ф. Гваттари (1972); «Археология знания» (1969), «Надзирать и наказывать» (1975), «Воля к истине» (1976) М. Фуко, «Состояние постмодерна» Ж.Ф. Лиотара (1979). Среди наиболее ярких представителей: Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Лакан, Ф. Лаку-Лабарт, Ж.Л. Нанси, Ж. Бодрийяр.