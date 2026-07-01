ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ

ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ - течение в западной гуманитарной мысли 1960-1990-х годов, наиболее отчётливо проявившееся в филологических исследованиях.

Сфор­ми­ро­вал­ся на вол­не ле­во­ра­ди­каль­ных на­строе­ний во Фран­ции как пе­ре­ос­мыс­ле­ние струк­ту­ра­лиз­ма, в ко­то­ром сто­рон­ни­ки постструктурализма уви­де­ли по­ро­ж­де­ние по­зи­ти­виз­ма и западной «ло­го­цен­три­че­ской тра­ди­ции». Вы­сту­пая про­тив ло­го­цен­триз­ма как язы­ка вла­сти и вла­сти язы­ка, пост­струк­ту­ра­ли­сты вы­дви­ну­ли цель «де­цен­три­ро­вать» струк­ту­ру, со­сре­до­то­чив­шись на вы­яв­ле­нии все­го «не­струк­тур­но­го» в ней; струк­ту­ра­ли­ст­ско­му сци­ен­тиз­му как од­но­му из ва­ри­ан­тов «фи­ло­со­фии то­ж­де­ст­ва» (ас­со­ции­руе­мой ими с Пла­то­ном) они про­ти­во­пос­та­ви­ли ир­ра­цио­на­ли­сти­че­ские «фи­ло­со­фию раз­ли­чия» и «фи­ло­со­фию мно­же­ст­вен­но­сти» (с ори­ен­та­ци­ей на Ф. Ниц­шеи М. Хай­дег­ге­ра). Цен­траль­ны­ми ус­та­нов­ка­ми постструктурализма ста­ли: прин­цип пан­тек­сту­аль­но­сти (весь мир - бес­ко­неч­ный текст) и идея о том, что всё в ко­неч­ном счё­те - по­ли­ти­ка. На ос­но­ве тео­ре­тических ус­та­но­вок постструктурализма офор­мил­ся де­кон­ст­рук­ти­визм .

Про­грамм­ны­ми для П. счи­та­ют­ся ра­бо­ты «О грам­ма­то­ло­гии» Ж. Дер­ри­да (1967); «Ка­пи­та­лизм и ши­зоф­ре­ния. Ан­ти-Эдип» Ж. Де­лё­за и Ф. Гват­та­ри (1972); «Ар­хео­ло­гия зна­ния» (1969), «Над­зи­рать и на­ка­зы­вать» (1975), «Во­ля к ис­ти­не» (1976) М. Фу­ко, «Со­стоя­ние по­стмо­дер­на» Ж.Ф. Лио­та­ра (1979). Сре­ди наи­бо­лее яр­ких пред­ста­ви­те­лей: Р. Барт, Ю. Кри­сте­ва, Ж. Ла­кан, Ф. Ла­ку-Ла­барт, Ж.Л. Нан­си, Ж. Бод­рий­яр.

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