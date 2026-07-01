ПОСТПОЗИТИВИЗМ
ПОСТПОЗИТИВИЗМ - совокупность концепций в философии и методологии науки, сложившихся в противостоянии программе обоснования науки, выдвинутой представителями логического позитивизма.
Критическая реакция на эту программу, инициированная К. Поппером («Логика научного исследования», 1934), привела в конечном итоге к пересмотру всех основных понятий философии науки (прежде всего - понятия «научной рациональности»), к изменению самого образа науки и понимания её роли в культуре.
В противовес позитивистскому лозунгу «наука - сама себе философия» и третированию «метафизики» как совокупности положений, не имеющих научного смысла, представители постпозитивизма вначале признали эвристическую ценность философии онтологии для науки (К. Поппер), затем нашли сходство между философскими дискуссиями и конкуренцией научных «парадигм» в «кризисные периоды» истории науки (Т. Кун), в дальнейшем пришли к возрождению метафизики (она должна была осуществляться теми же аналитическими методами, с помощью которых неопозитивисты пытались её дискредитировать - У. Куайн, У. Селларс, И. Лакатос и другие) и к выявлению мифогенных и метафизических истоков фундаментальных научных понятий - пространства, времени, причины, вероятности и других (К. Хюбнер).
Постпозитивизм объявил эмпирический базис науки продуктом рациональной конвенции и показал неустранимую теоретическую «нагруженность» терминов языка науки (то есть смысловую зависимость их от научных теорий, используемых в процессе исследования). Восприняв от неопозитивизма проблему «рациональной реконструкции» истории науки с помощью «нормативных» методологических принципов, постпозитивизм отказался видеть в этих принципах универсальные критерии научной рациональности, защищая плюрализм методологий и «дескриптивизм» (то есть сведение задач методолога к описанию конкретных приёмов, методов, условий, которыми направляются исследовательские действия, приводящие учёных к успеху). От свойственных критическому рационализму установок на нормативную методологию постпозитивизм постепенно перешёл к «ситуационному анализу» (case study) конкретных примеров из истории науки с привлечением социологических, социально-психологических и других факторов. Понятие научной рациональности стало трактоваться как относительное, исторически обусловленное, включающее в своё содержание ценностные и культурные ориентиры. «Прогресс» в развитии научного знания стал рассматриваться не как целенаправленное «приближение» к истине, но как возрастающая способность теорий объяснять и предсказывать научные факты (И. Лакатос) или как расширение возможностей разрешать теоретические проблемы (Л. Лаудан).
Постпозитивизм отказался от неопозитивистского идеала научного знания как логически систематизированного множества высказываний, образцами которого считались теории математического естествознания; анализ был переориентирован на динамику научного знания, которое стало трактоваться как жизнь «популяции» понятий в интеллектуальной среде (С. Тулмин), как конкуренция научных сообществ (Т. Кун), «пролиферация» научных теорий в атмосфере безграничной свободы интеллектуального соперничества учёных (П. Фейерабенд). М. Полани рассматривал невербализуемое личностное («периферийное») знание как важнейшую составную часть стиля научного мышления.
Для П. характерно «коллективистское» понимание субъекта науч. познания: «стиль мышления», включающий ценностные ориентации наряду с понятийными «каркасами», детерминируется научным сообществом и выступает как априорное условие всякой научно-познавательной деятельности. Научной коммуникации и традиции, институциональная организация науки, профессиональное обучение - всё то, что способствует формированию стиля мышления, научных «парадигм», вошло в предметный круг философии науки.