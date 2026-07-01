ПОСТПОЗИТИВИЗМ

ПОСТПОЗИТИВИЗМ - совокупность концепций в философии и методологии науки, сложившихся в противостоянии программе обоснования науки, выдвинутой представителями логического позитивизма .

Кри­тическая ре­ак­ция на эту про­грам­му, ини­ции­ро­ван­ная К. Поп­пе­ром («Ло­ги­ка на­уч­но­го ис­сле­до­ва­ния», 1934), при­ве­ла в ко­неч­ном ито­ге к пе­ре­смот­ру всех основных по­ня­тий фи­ло­со­фии нау­ки (пре­ж­де все­го - по­ня­тия «на­уч­ной ра­цио­наль­но­сти»), к из­ме­не­нию са­мо­го об­раза нау­ки и по­ни­ма­ния её ро­ли в куль­ту­ре.

В про­ти­во­вес по­зи­ти­ви­ст­ско­му ло­зун­гу «нау­ка - са­ма се­бе фи­ло­со­фия» и тре­ти­ро­ва­нию «ме­та­фи­зи­ки» как со­во­куп­но­сти по­ло­же­ний, не имею­щих на­учного смыс­ла, пред­ста­ви­те­ли постпозитивизма вна­ча­ле при­зна­ли эв­ри­стическую цен­ность фи­лософии он­то­ло­гии для нау­ки ( К. Поп­пер) , за­тем на­шли сход­ст­во ме­ж­ду фи­лософскими дис­кус­сия­ми и кон­ку­рен­ци­ей на­учных «па­ра­дигм» в «кри­зис­ные пе­рио­ды» ис­то­рии нау­ки (Т. Кун), в даль­ней­шем при­шли к воз­ро­ж­де­нию ме­та­фи­зи­ки (она долж­на бы­ла осу­ще­ст­в­лять­ся те­ми же ана­ли­тическими ме­то­да­ми, с по­мо­щью ко­то­рых нео­по­зи­ти­ви­сты пы­та­лись её ди­с­кре­ди­ти­ро­вать - У. Ку­айн, У. Сел­ларс, И. Ла­ка­тос и другие) и к вы­яв­ле­нию ми­фо­ген­ных и ме­та­фи­зических ис­то­ков фун­даментальных на­учных по­ня­тий - про­стран­ст­ва, вре­ме­ни, при­чи­ны, ве­ро­ят­но­сти и других (К. Хюб­нер).

Постпозитивизм объ­я­вил эм­пи­рический ба­зис нау­ки про­дук­том ра­цио­наль­ной кон­вен­ции и по­ка­зал не­уст­ра­ни­мую тео­ре­тическую «на­гру­жен­ность» тер­ми­нов язы­ка нау­ки (то есть смы­сло­вую за­ви­си­мость их от на­учных тео­рий, ис­поль­зуе­мых в про­цес­се ис­сле­до­ва­ния). Вос­при­няв от нео­по­зи­ти­виз­ма про­бле­му «ра­цио­наль­ной ре­кон­ст­рук­ции» ис­то­рии нау­ки с по­мо­щью «нор­ма­тив­ных» ме­то­до­ло­гических прин­ци­пов, постпозитивизм от­ка­зал­ся ви­деть в этих прин­ци­пах уни­вер­саль­ные кри­те­рии на­учной ра­цио­наль­но­сти, за­щи­щая плю­ра­лизм ме­то­до­ло­гий и «де­ск­рип­ти­визм» (то есть све­де­ние за­дач ме­то­до­ло­га к опи­са­нию кон­крет­ных приё­мов, ме­то­дов, ус­ло­вий, ко­то­ры­ми на­прав­ля­ют­ся ис­сле­до­ва­тель­ские дей­ст­вия, при­во­дя­щие учё­ных к ус­пе­ху). От свой­ст­вен­ных кри­ти­че­ско­му ра­цио­на­лиз­му ус­та­но­вок на нор­ма­тив­ную ме­то­до­ло­гию постпозитивизм по­сте­пен­но пе­ре­шёл к «си­туа­ци­он­но­му ана­ли­зу» (case study) кон­крет­ных при­ме­ров из ис­то­рии нау­ки с при­вле­че­ни­ем со­цио­ло­гических, со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гических и других фак­то­ров. По­ня­тие на­учной ра­цио­наль­но­сти ста­ло трак­то­вать­ся как от­но­си­тель­ное, ис­то­ри­че­ски обу­слов­лен­ное, вклю­чаю­щее в своё со­дер­жа­ние цен­но­ст­ные и куль­тур­ные ори­ен­ти­ры. «Про­гресс» в раз­ви­тии на­учного зна­ния стал рас­смат­ри­вать­ся не как це­ле­на­прав­лен­ное «при­бли­же­ние» к ис­ти­не, но как воз­рас­таю­щая спо­соб­ность тео­рий объ­яс­нять и пред­ска­зы­вать на­учные фак­ты (И. Ла­ка­тос) или как рас­ши­ре­ние воз­мож­но­стей раз­ре­шать тео­ре­тические про­бле­мы (Л. Лау­дан).

Постпозитивизм от­ка­зал­ся от нео­по­зи­ти­ви­ст­ско­го идеа­ла на­учного зна­ния как ло­ги­че­ски сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­но­го мно­же­ст­ва вы­ска­зы­ва­ний, об­раз­ца­ми ко­то­ро­го счи­та­лись тео­рии ма­те­ма­тического ес­те­ст­во­зна­ния; ана­лиз был пе­ре­ори­ен­ти­ро­ван на ди­на­ми­ку на­учного зна­ния, ко­то­рое ста­ло трак­то­вать­ся как жизнь «по­пу­ля­ции» по­ня­тий в ин­тел­лек­ту­аль­ной сре­де (С. Тул­мин), как кон­ку­рен­ция на­учных со­об­ществ (Т. Кун), «про­ли­фе­ра­ция» на­учных тео­рий в ат­мо­сфе­ре без­гра­нич­ной сво­бо­ды ин­тел­лек­ту­аль­но­го со­пер­ни­че­ст­ва учё­ных (П. Фей­е­ра­бенд). М. По­ла­ни рас­смат­ри­вал не­вер­ба­ли­зуе­мое лич­но­ст­ное («пе­ри­фе­рий­ное») зна­ние как важ­ней­шую со­став­ную часть сти­ля на­учного мыш­ле­ния.

Для П. ха­рак­тер­но «кол­лек­ти­ви­ст­ское» по­ни­ма­ние субъ­ек­та на­уч. по­зна­ния: «стиль мыш­ле­ния», вклю­чаю­щий цен­но­ст­ные ори­ен­та­ции на­ря­ду с по­ня­тий­ны­ми «кар­ка­са­ми», де­тер­ми­ни­ру­ет­ся на­учным со­об­ще­ст­вом и вы­сту­па­ет как ап­ри­ор­ное ус­ло­вие вся­кой на­уч­но-по­зна­вательной дея­тель­но­сти. На­учной ком­му­ни­ка­ции и тра­ди­ции, ин­сти­ту­цио­наль­ная ор­га­ни­за­ция нау­ки, профессиональное обу­че­ние - всё то, что спо­соб­ст­ву­ет фор­ми­ро­ва­нию сти­ля мыш­ле­ния, на­учных «па­ра­дигм», во­шло в пред­мет­ный круг фи­ло­со­фии нау­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)