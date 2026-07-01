ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА - межправительственная организация, предоставляющая международному сообществу различные услуги по разрешению споров.
Создана в соответствии со статьей 41 Конвенции о мирном разрешении международных столкновений 1899 года (пересмотрена в 1907 году). Участниками этой Конвенции являются 105 государств, в том числе РФ с 7.3.1955 года. Цель создания Постоянной палаты третейского суда - облегчение возможности обращения без замедления к третейскому суду в случае международных споров, которые не могут быть улажены дипломатическим путём. Суд компетентен для всех случаев третейского разбирательства, если только сторонами спора не будет заключено соглашение о выборе другого суда. Постоянная палата третейского суда не является постоянно действующим судебным органом и рассматривает споры в случаях обращения соответствующего государства. В её состав входят лица, назначенные государствами - участниками Конвенции 1899 года (до четырёх человек от одного государства, которые вместе составляют т.н. национальную группу этого государства). Арбитрами могут быть, как указано в статье 44 Конвенции 1907 года, лица, которые известны своими познаниями в вопросах международного права, пользуются личным уважением и выразили готовность принять на себя обязанности судьи (на 1.1.2014 года Российская Федерация представлена профессорами К.А. Бекяшевым, Ю.М. Колосовым и С.В. Черниченко, а также директором Правового департамента МИД России К.Г. Геворгяном). Срок полномочий арбитров 6 лет. Постоянная палата третейского суда находится в здании международного правосудия в городе Гаага. Постоянный орган палаты - Международное бюро (канцелярия), деятельностью которого руководит Постоянный административный совет. Международное бюро выполняет также функции секретариата во время различных арбитражных разбирательств.
В XXI веке Постоянная палата третейского суда предлагает широкий диапазон процедур разрешения споров (установление факторов, примирение и различные виды арбитража) государствам и сторонам, не являющимся государствами (например, международным организациям, юридическим или физическим лицам). Благодаря этому она во всё большей степени участвует в разрешении коммерческих и финансовых споров. За свою историю Постоянная палата третейского суда рассмотрела около 100 дел. Одним из последних дел был спор между Бангладеш и Индией о морской границе в Бенгальском заливе.
Арбитраж рассматривает споры в соответствии со специальными процедурами, урегулированными рядом документов (Факультативные правила рассмотрения арбитражных споров между государствами (1992), Факультативные правила рассмотрения арбитражных споров между двумя сторонами, только одна из которых является государством (1993), и другие), и в специальном порядке. Истец должен направить в Международное бюро иск с указанием реквизитов участников спора, ссылкой на арбитражную оговорку или соглашение об избрании Постоянной палаты третейского суда в качестве арбитражного органа, ссылкой на договоры или согласия, относительно которых возник спор, изложением содержания спора, указанием суммы иска и средств его обеспечения, предложениями об избрании арбитров. Каждая сторона спора вправе назначить своего представителя. Если стороны не достигнут согласия о количестве арбитров, предполагается, что их число не может превышать трёх человек. При разрешении спора палата применяет: международные конвенции, как общие, так и специальные; устанавливающие правила, определённо признанные спорящими сторонами; международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; судебные и арбитражные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов различных стран в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм. Эти требования не умаляют право арбитража разрешить спор ex aequo et bono (по справедливости и по добру), если об этом договорятся участники спора. В пределах 60 дней после получения решения любая сторона вправе потребовать у арбитража прокомментировать решение в целом или его отдельного положения. Постоянная палата третейского суда устанавливает фиксированную стоимость своих услуг, определённая часть суммы должна быть перечислена на счёт палаты до начала рассмотрения спора.