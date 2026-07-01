ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА - межправительственная организация, предоставляющая международному сообществу различные услуги по разрешению споров.

Соз­да­на в со­от­вет­ст­вии со статьей 41 Кон­вен­ции о мир­ном раз­ре­ше­нии ме­ж­ду­на­род­ных столк­но­ве­ний 1899 года (пе­ре­смот­ре­на в 1907 году). Уча­ст­ни­ка­ми этой Кон­вен­ции яв­ля­ют­ся 105 го­су­дарств, в том числе РФ с 7.3.1955 года. Цель соз­да­ния Постоянной палаты третейского суда - об­лег­че­ние воз­мож­но­сти об­ра­ще­ния без за­мед­ле­ния к тре­тей­ско­му су­ду в слу­чае ме­ж­ду­народных спо­ров, ко­то­рые не мо­гут быть ула­же­ны ди­пло­ма­тическим пу­тём. Суд ком­пе­тен­тен для всех слу­ча­ев тре­тей­ско­го раз­би­ра­тель­ст­ва, ес­ли толь­ко сто­ро­на­ми спо­ра не бу­дет за­клю­че­но со­гла­ше­ние о вы­бо­ре другого су­да. Постоянная палата третейского суда не яв­ля­ет­ся по­сто­ян­но дей­ст­вую­щим су­деб­ным ор­га­ном и рас­смат­ри­ва­ет спо­ры в слу­ча­ях об­ра­ще­ния со­от­вет­ст­вую­ще­го го­су­дар­ст­ва. В её со­став вхо­дят ли­ца, на­зна­чен­ные го­су­дар­ст­ва­ми - уча­ст­ни­ка­ми Кон­вен­ции 1899 года (до че­ты­рёх че­ло­век от од­но­го го­су­дар­ст­ва, ко­то­рые вме­сте со­став­ля­ют т.н. на­цио­наль­ную груп­пу это­го го­су­дар­ст­ва). Ар­бит­ра­ми мо­гут быть, как ука­за­но в статье 44 Кон­вен­ции 1907 года, ли­ца, ко­то­рые из­вест­ны свои­ми по­зна­ния­ми в во­про­сах ме­ж­ду­народного пра­ва, поль­зу­ют­ся лич­ным ува­же­ни­ем и вы­ра­зи­ли го­тов­ность при­нять на се­бя обя­зан­но­сти су­дьи (на 1.1.2014 года Российская Фе­де­ра­ция пред­став­ле­на про­фес­со­ра­ми К.А. Бе­кя­ше­вым, Ю.М. Ко­ло­со­вым и С.В. Чер­ни­чен­ко, а так­же ди­рек­то­ром Пра­во­во­го департамента МИД Рос­сии К.Г. Ге­вор­гя­ном). Срок пол­но­мо­чий ар­бит­ров 6 лет. Постоянная палата третейского суда на­хо­дит­ся в зда­нии ме­ж­ду­народного пра­во­су­дия в городе Гаа­га. По­сто­ян­ный ор­ган па­ла­ты - Ме­ж­ду­народное бю­ро (кан­це­ля­рия), дея­тель­но­стью ко­то­ро­го ру­ко­во­дит По­сто­ян­ный административный со­вет. Ме­ж­ду­народное бю­ро вы­пол­ня­ет так­же функ­ции сек­ре­та­риа­та во вре­мя различных ар­бит­раж­ных раз­би­ра­тельств.

В XXI веке Постоянная палата третейского суда пред­ла­га­ет ши­ро­кий диа­па­зон про­це­дур раз­ре­ше­ния спо­ров (ус­та­нов­ле­ние фак­то­ров, при­ми­ре­ние и различные ви­ды ар­бит­ра­жа) го­су­дар­ст­вам и сто­ро­нам, не яв­ляю­щим­ся го­су­дар­ст­ва­ми (например, ме­ж­ду­народным ор­га­ни­за­ци­ям, юри­дическим или фи­зическим ли­цам). Бла­го­да­ря это­му она во всё боль­шей сте­пе­ни уча­ст­ву­ет в раз­ре­ше­нии ком­мерческих и фи­нан­со­вых спо­ров. За свою ис­то­рию Постоянная палата третейского суда рас­смот­ре­ла около 100 дел. Од­ним из по­след­них дел был спор ме­ж­ду Бан­гла­деш и Ин­ди­ей о морской гра­ни­це в Бен­галь­ском заливе.

Ар­бит­раж рас­смат­ри­ва­ет спо­ры в со­от­вет­ст­вии со специальными про­це­ду­ра­ми, уре­гу­ли­ро­ван­ны­ми ря­дом до­ку­мен­тов (Фа­куль­та­тив­ные пра­ви­ла рас­смот­ре­ния ар­бит­раж­ных спо­ров ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми (1992), Фа­куль­та­тив­ные пра­ви­ла рас­смот­ре­ния ар­бит­раж­ных спо­ров ме­ж­ду дву­мя сто­ро­на­ми, толь­ко од­на из ко­то­рых яв­ля­ет­ся го­су­дар­ст­вом (1993), и другие), и в специальном по­ряд­ке. Ис­тец дол­жен на­пра­вить в Ме­ж­ду­народное бю­ро иск с ука­за­ни­ем ре­к­ви­зи­тов уча­ст­ни­ков спо­ра, ссыл­кой на ар­бит­раж­ную ого­вор­ку или со­гла­ше­ние об из­бра­нии Постоянной палаты третейского суда в ка­че­ст­ве ар­бит­раж­но­го ор­га­на, ссыл­кой на до­го­во­ры или со­гла­сия, от­но­си­тель­но ко­то­рых воз­ник спор, из­ло­же­ни­ем со­дер­жа­ния спо­ра, ука­за­ни­ем сум­мы ис­ка и средств его обес­пе­че­ния, пред­ло­же­ния­ми об из­бра­нии ар­бит­ров. Ка­ж­дая сто­ро­на спо­ра впра­ве на­зна­чить сво­его пред­ста­ви­те­ля. Ес­ли сто­ро­ны не дос­тиг­нут со­гла­сия о ко­ли­че­ст­ве ар­бит­ров, пред­по­ла­га­ет­ся, что их чис­ло не мо­жет пре­вы­шать трёх че­ло­век. При раз­ре­ше­нии спо­ра па­ла­та при­ме­ня­ет: ме­ж­ду­народные кон­вен­ции, как об­щие, так и спе­ци­аль­ные; ус­та­нав­ли­ваю­щие пра­ви­ла, оп­ре­де­лён­но при­знан­ные спо­ря­щи­ми сто­ро­на­ми; ме­ж­ду­народный обы­чай как до­ка­за­тель­ст­во все­об­щей прак­ти­ки, при­знан­ной в ка­че­ст­ве пра­во­вой нор­мы; об­щие прин­ци­пы пра­ва, при­знан­ные ци­ви­ли­зо­ван­ны­ми на­ция­ми; су­деб­ные и ар­бит­раж­ные ре­ше­ния и док­три­ны наи­бо­лее ква­ли­фи­ци­рованных спе­циа­ли­стов различных стран в ка­че­ст­ве вспо­мо­гательного сред­ст­ва для оп­ре­де­ле­ния пра­во­вых норм. Эти тре­бо­ва­ния не ума­ля­ют пра­во ар­бит­ра­жа раз­ре­шить спор ex aequo et bono (по спра­вед­ли­во­сти и по до­б­ру), ес­ли об этом до­го­во­рят­ся уча­ст­ни­ки спо­ра. В пре­де­лах 60 дней по­сле по­лу­че­ния ре­ше­ния лю­бая сто­ро­на впра­ве по­тре­бо­вать у ар­бит­ра­жа про­ком­мен­ти­ро­вать ре­ше­ние в це­лом или его отдельного по­ло­же­ния. Постоянная палата третейского суда ус­та­нав­ли­ва­ет фик­си­рованную стои­мость сво­их ус­луг, оп­ре­де­лён­ная часть сум­мы долж­на быть пе­ре­чис­ле­на на счёт па­ла­ты до на­ча­ла рас­смот­ре­ния спо­ра.

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