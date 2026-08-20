ПОСТМОДЕРНИЗМ
ПОСТМОДЕРНИЗМ (в философии, гуманитарных науках, искусстве и литературе) - широкое течение в культуре 2-й половины XX - начале XXI века.
Преимущественно в странах Европы и Северной Америки. В отличие от модернизма с его программной установкой на новизну, пост обращается к культурному наследию прошлого как объекту игрового освоения, иронического цитирования и ситуационного переосмысления (при включении его в разнообразные контексты), источнику стилизации и эклектического комбинирования его форм.
Термин «Постмодернизм», появившийся в 1870-х годах у английского художника Дж. У. Чапмана для обозначения живописи после импрессионизма, фигурирует затем в работе немецкого писателя и философа Р. Панвица «Кризис европейской культуры» («Die Krisis der europäischen Kultur», 1917), позднее у испанского литературоведа Ф. де Ониса (1934) и обретает обобщённый социокультурный смысл в «Постижении истории» («A study of history», vol. 8, 1954) А. Тойнби («эпоха постмодерна», наступившая после франко-прусской войны 1870-1871 годов). Широкое распространение получил после публикации книги Ч. Дженкса об архитектуре постмодернизма («The language of post-modern architecture», 1977).
Первой основательной попыткой философского осмысления постмодернизма стала книга Ж.Ф. Лиотара «Состояние постмодерна» («La condition postmoderne», 1979 год, русский перевод 1998 года). Лиотар констатировал конец эпохи «великих повествований» («метанарративов» - метафизический, социально-философских и топ. «текстов», претендующих на универсальное значение), которые служили глобальной репрезентацией и легитимацией человеческой истории (концепции прогресса, социальной эмансипации, коммунизма и тому подобного) и сменились в эпоху информационного общества множеством отдельных «дискурсов», «малых повествований», не сводимых друг к другу «языковых игр» (в духе Л. Витгенштейна).
В концепции деконструкции, разработанной Ж. Деррида, отвергаются классич. логоцентризм, мышление бинарными оппозициями и чётко очерченными понятиями, вообще любое притязание на установление некоего конечного смысла созданного автором текста. Последний оказывается полем потенциально разноречивых и амбивалентных значений, и деконструкция - одновременно «деструкция» и «реконструкция» (разборка и сборка) - предполагает выявление этих неочевидных значений и внутр. противоречивости текста, а также следов его интерпретации в истории культуры. Понятие деконструкции получило широкое распространение в постмодернистской философии, легло в основу литературно-критических методологии йельской школы (П. де Ман, Х. Блум и другие).
В описанном Ж. Бодрийяром феномене гиперреальности - создаваемой средствами массовой информации виртуальной реальности, в которой исчезает различие между реальным и воображаемым, - центральное место занимают понятия симуляции и симулякра. Симулякр - репрезентация несуществующего, знак без означаемого (референта), «копия без оригинала» - в эстетике постмодернизма играет роль, аналогичную понятию художественного образа в классической эстетике.
Традиционной замкнутой «древовидной» структуре знания с его бинарными оппозициями и жёсткой иерархической организацией Ж. Делёз и Ф. Гваттари противопоставили так называемую ризому - открытую полиморфную «клубневую» систему, не имеющую фиксированного центра и «ветвящуюся» во всех направлениях. Деструкции были подвергнуты такие основополагающие понятия европейской философии, как «бытие», «смысл» (критика «идеологии истины» с её разграничением истины и знания у Р. Рорти) и тому подобные. «Субъект» перестаёт быть центром (идея смерти «автора» у Р. Барта и М. Фуко), и его место занимают безличные структуры, принципу «тождества» («идентичности») противопоставляется категория «различия».
В работе американского исследователя Ф. Джеймсона (родился 1934) «Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма» («Postmodernism, or The cultural logic of late capitalism», 1991) содержится масштабное описание социальных, антропологических и эстетических аспектов постмодернизма как глобального социокультурного феномена. С утратой традиционных типов идентичности (в том числе автономного субъекта эпохи классического капитализма) в деклассированном обществе потребления исчезает различие между «высокой» и массовой культурой, постулированное экзистенциализмом различие между «подлинным» и «неподлинным» и тому подобное. Джеймсон отмечает в постмодернизме отсутствие «глубины», общую тенденцию к «поверхностности», угасание активного чувства истории (и как надежды, и как памяти) в переживании «перманентного настоящего», преобладание синхронного пространства над временем, перевес визуального над вербальным с распространением новых коммуникативных технологий (прежде всего телевидения с его «Ниагарой визуальной трескотни»).
В целом для постмодернизма характерно смешение различных жанров и дискурсов, включение в научные и философские тексты таких приёмов искусства и литературы, как элементы повествования, монтаж и коллаж, аллюзии и метафоры, контекстуальные разрывы и тому подобное.
В новейшей социологической литературе термин «постмодерн» нередко употребляется для обозначения эпохи, приходящей на смену модерну, индустриальному обществу и знаменующей собой конец начатого в Новое время «проекта современности», развёртывавшегося в процессе модернизации. Вместе с тем многие исследователи считают данный период новой фазой модерна - «текучей» современностью, «поздним», «незавершённым», «радикализированным» модерном и тому подобное (З. Бауман, Ю. Хабермас, У. Бек, Э. Гидденс и другие). Наряду с этим для характеристики специфических аспектов социального развития на рубеже XX-XXI веков используются понятия: постиндустриальное общество, информационное общество, общество потребления, общество риска, общество «сетевых структур» и тому подобное.