ПОСТГЛОССАТОРЫ
ПОСТГЛОССАТОРЫ - итальянская правовая школа, пришедшая с середины XIII века на смену глоссаторам.
Постглоссаторы занимались толкованием правовых понятий и отдельных отрывков из кодификации Юстиниана, содержавшихся в работах глоссаторов, с целью выведения так называемого общего мнения учёных (communis opinio doctorum). Систематические сборники глоссаторов («Summae») исчезли и появились комментарии постглоссаторов (специальные лекции «Repetitiones», «Lecturae», исследования «Quaestiones», рекомендации «Concilia»). Наиболее известные представители течения постглоссаторов - Бартоло, Бальд и другие. В основу разработанной постглоссаторами системы были положены основные места (loci) из различных фрагментов Дигест, которые служили предпосылкой для разработки общих, универсальных понятий, приобретавших абсолютное значение непреложных принципов, на основе которых делались выводы частного характера. Постглоссаторов называют также комментаторами, поскольку они изучали римское право не в источниках, а по комментариям (glossa), и консилиаторами, поскольку одним из видов их деятельности была дача консультаций, рекомендаций (consilia). В комментариях и рекомендациях постглоссаторов, отступив от первоначального смысла конструкций римского права, провели значительную работу по согласованию его институтов с нормами современного им канонического, городского и обычного права. Приспособленное к условиям феодального общества римское право в обработке постглоссаторов было реципировано во многих странах Западной Европы.