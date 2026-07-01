ПОСТГЛОССАТОРЫ

ПОСТГЛОССАТОРЫ - итальянская правовая школа, пришедшая с середины XIII века на смену глоссаторам.

Постглоссаторы за­ни­ма­лись тол­ко­ва­ни­ем пра­во­вых по­ня­тий и отдельных от­рыв­ков из ко­ди­фи­ка­ции Юс­ти­ниа­на , со­дер­жав­ших­ся в ра­бо­тах глос­са­то­ров, с це­лью вы­ве­де­ния так называемого об­ще­го мне­ния учё­ных (com­mu­nis opinio doctorum). Сис­те­ма­тические сбор­ни­ки глос­са­то­ров («Summae») ис­чез­ли и поя­ви­лись ком­мен­та­рии постглоссаторов (специальные лек­ции «Repetitiones», «Lecturae», ис­сле­до­ва­ния «Quaestiones», ре­ко­мен­да­ции «Concilia»). Наи­бо­лее из­вест­ные пред­ста­ви­те­ли те­че­ния постглоссаторов - Бар­то­ло, Бальд и другие. В ос­но­ву раз­ра­бо­тан­ной постглоссаторами сис­те­мы бы­ли по­ло­же­ны основные мес­та (loci) из различных фраг­мен­тов Ди­гест , ко­то­рые слу­жи­ли пред­по­сыл­кой для раз­ра­бот­ки об­щих, уни­вер­саль­ных по­ня­тий, при­об­ре­тав­ших аб­со­лют­ное зна­че­ние не­пре­лож­ных прин­ци­пов, на ос­но­ве ко­то­рых де­ла­лись вы­во­ды ча­ст­но­го ха­рак­те­ра. Постглоссаторов на­зы­ва­ют так­же ком­мен­та­то­ра­ми, по­сколь­ку они изу­ча­ли рим­ское пра­во не в ис­точ­ни­ках, а по ком­мен­та­ри­ям (glossa), и кон­си­лиа­то­ра­ми, по­сколь­ку од­ним из ви­дов их дея­тель­но­сти бы­ла да­ча кон­суль­та­ций, ре­ко­мен­да­ций (consilia). В ком­мен­та­ри­ях и ре­ко­мен­да­ци­ях постглоссаторов, от­сту­пив от пер­во­на­чаль­но­го смыс­ла кон­ст­рук­ций рим­ско­го пра­ва, про­ве­ли зна­чительную ра­бо­ту по со­гла­со­ва­нию его ин­сти­ту­тов с нор­ма­ми со­вре­мен­но­го им ка­но­ни­че­ско­го, го­род­ско­го и обыч­но­го пра­ва. При­спо­соб­лен­ное к ус­ло­ви­ям феодального об­ще­ст­ва рим­ское пра­во в об­ра­бот­ке постглоссаторов бы­ло ре­ци­пи­ро­ва­но во мно­гих стра­нах Западной Ев­ро­пы.

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