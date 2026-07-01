ПОСТФОЛЬКЛОР

ПОСТФОЛЬКЛОР - область неофициальной культуры индустриального и постиндустриального общества , тексты, практики и артефакты которой живут по фольклорным законам, но не всегда преемственно связаны с предшествующими фольклорными традициями.

Постфольклор вклю­ча­ет в се­бя анек­до­ты, го­род­ские пес­ни и ле­ген­ды, ряд «ре­че­вых жан­ров» (слу­хи, сплет­ни, мол­ва), а так­же ор­на­мен­ти­ку и со­дер­жи­мое ру­ко­пис­ных аль­бо­мов (сол­дат­ских, школь­ных, де­вичь­их и тому подобных), го­род­ские ар­го, тю­рем­ные по­дел­ки, граф­фи­ти и та­туи­ров­ки, ук­ра­ше­ния и жес­ты, «по­свя­ти­тель­ные» ри­туа­лы, прак­ти­куе­мые у уго­лов­ни­ков, под­ро­ст­ков, сол­дат сроч­ной служ­бы, ту­ри­стов, аль­пи­ни­стов и других.

В от­ли­чие от фольк­ло­ра пат­ри­ар­халь­но­го кре­сть­ян­ст­ва и ар­ха­ических бес­пись­мен­ных об­ществ, постфольклор фраг­мен­ти­ро­ван в со­от­вет­ст­вии с со­ци­аль­ным, про­фес­сио­наль­ным, кла­но­вым, воз­рас­тным рас­слое­ни­ем об­ще­ст­ва и не име­ет еди­ной ми­ро­воз­зренческой ос­но­вы. Фор­ми­ру­ет­ся ряд за­кры­тых тра­ди­ций (про­фес­сио­наль­ных и лю­би­тель­ских объ­е­ди­не­ний, уго­лов­ных кла­нов, не­фор­маль­ных групп мо­ло­дё­жи и так далее), что при­во­дит к воз­ник­но­ве­нию спе­ци­фических суб­куль­тур­ных ко­дов и тек­стов; не­ко­то­рые из них мо­гут впо­след­ст­вии по­лу­чать бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние (как, например, «блат­ные» пес­ни).

В рам­ках постфольклора ут­ра­чи­ва­ет­ся ри­ту­аль­ное зна­че­ние об­щественных и се­мей­ных тор­жеств; транс­фор­ми­ру­ют­ся и уп­ро­ща­ют­ся основные «пе­ре­ход­ные об­ря­ды» (ро­диль­ный, сва­деб­ный, по­хо­рон­ный); из народной тра­ди­ции ухо­дит ка­лен­дар­но-об­ря­до­вый фольк­лор. Ар­ха­ические ме­ха­низ­мы ми­фо­ло­ги­за­ции про­стран­ст­ва, су­ще­ст­во­вав­шие в сель­ских ус­ло­ви­ях, от­час­ти со­хра­ня­ют свою ак­ту­аль­ность при ос­мыс­ле­нии го­ро­да в его «вер­ти­каль­ном из­ме­ре­нии» (мо­ти­вы, свя­зан­ные с вы­со­та­ми и под­зе­мель­я­ми, чер­да­ка­ми и под­ва­ла­ми), при про­ти­во­по­став­ле­нии «цен­тра» и «ок­ра­ин» го­ро­да, его «ста­рой» и «но­вых» час­тей; од­ним из важ­ней­ших ин­ст­ру­мен­тов по­доб­но­го ос­вое­ния яв­ля­ет­ся не­офи­ци­аль­ная городская мик­ро­то­по­ни­ми­ка с её сим­во­ли­кой, куль­тур­ны­ми и ис­то­рическими ас­со­циа­ция­ми.

Тра­ди­ции постфольклора в це­лом скла­ды­ва­ют­ся не позд­нее 2-й половины XIX века при ин­тен­сив­ной ур­ба­ни­за­ции об­ще­ст­ва и про­ис­хо­дя­щих в нём пе­ре­ме­нах: раз­ви­тии мас­со­вых, в том числе зре­лищ­ных, форм, по­яв­ле­нии но­вых средств их пре­зен­та­ции и рас­про­стра­не­ния (фо­то­гра­фия и зву­ко­за­пись, за­тем - ки­но и те­ле­ви­де­ние). Постфольклор тес­но взаи­мо­дей­ст­ву­ет с мас­со­вой куль­ту­рой, об­ме­ни­ва­ясь с ней те­ма­ми, кон­ст­рук­тив­ны­ми приё­ма­ми и да­же це­лы­ми тек­ста­ми. В XX веке постфольклор вы­хо­дит за пре­де­лы по­ро­див­шей его городской сре­ды, ста­но­вясь в из­вест­ном смыс­ле од­ним из под­раз­де­лов об­ще­на­цио­наль­ной куль­ту­ры. От постфольклора сле­ду­ет от­ли­чать тек­сты се­те­вых ком­му­ни­ка­ций («ин­тер­не­тлор»), так­же об­ла­даю­щие мно­ги­ми свой­ст­ва­ми уст­ной тра­ди­ции (вос­про­из­ве­де­ние в из­ме­няе­мых ко­пи­ях, час­тая ут­ра­та ав­тор­ст­ва, ис­поль­зо­ва­ние оп­ре­де­лён­но­го на­бо­ра кли­ше и другое). Тер­мин «Постфольклор» вве­дён в отечественную нау­ку в 1995 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)