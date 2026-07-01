ПОСТФОЛЬКЛОР
ПОСТФОЛЬКЛОР - область неофициальной культуры индустриального и постиндустриального общества, тексты, практики и артефакты которой живут по фольклорным законам, но не всегда преемственно связаны с предшествующими фольклорными традициями.
Постфольклор включает в себя анекдоты, городские песни и легенды, ряд «речевых жанров» (слухи, сплетни, молва), а также орнаментику и содержимое рукописных альбомов (солдатских, школьных, девичьих и тому подобных), городские арго, тюремные поделки, граффити и татуировки, украшения и жесты, «посвятительные» ритуалы, практикуемые у уголовников, подростков, солдат срочной службы, туристов, альпинистов и других.
В отличие от фольклора патриархального крестьянства и архаических бесписьменных обществ, постфольклор фрагментирован в соответствии с социальным, профессиональным, клановым, возрастным расслоением общества и не имеет единой мировоззренческой основы. Формируется ряд закрытых традиций (профессиональных и любительских объединений, уголовных кланов, неформальных групп молодёжи и так далее), что приводит к возникновению специфических субкультурных кодов и текстов; некоторые из них могут впоследствии получать более широкое распространение (как, например, «блатные» песни).
В рамках постфольклора утрачивается ритуальное значение общественных и семейных торжеств; трансформируются и упрощаются основные «переходные обряды» (родильный, свадебный, похоронный); из народной традиции уходит календарно-обрядовый фольклор. Архаические механизмы мифологизации пространства, существовавшие в сельских условиях, отчасти сохраняют свою актуальность при осмыслении города в его «вертикальном измерении» (мотивы, связанные с высотами и подземельями, чердаками и подвалами), при противопоставлении «центра» и «окраин» города, его «старой» и «новых» частей; одним из важнейших инструментов подобного освоения является неофициальная городская микротопонимика с её символикой, культурными и историческими ассоциациями.
Традиции постфольклора в целом складываются не позднее 2-й половины XIX века при интенсивной урбанизации общества и происходящих в нём переменах: развитии массовых, в том числе зрелищных, форм, появлении новых средств их презентации и распространения (фотография и звукозапись, затем - кино и телевидение). Постфольклор тесно взаимодействует с массовой культурой, обмениваясь с ней темами, конструктивными приёмами и даже целыми текстами. В XX веке постфольклор выходит за пределы породившей его городской среды, становясь в известном смысле одним из подразделов общенациональной культуры. От постфольклора следует отличать тексты сетевых коммуникаций («интернетлор»), также обладающие многими свойствами устной традиции (воспроизведение в изменяемых копиях, частая утрата авторства, использование определённого набора клише и другое). Термин «Постфольклор» введён в отечественную науку в 1995 году.