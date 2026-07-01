ПОСТАВКА

ПОСТАВКА - в гражданском праве вид договора купли-продажи, по которому одна сторона - поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары второй стороне - по­ку­па­те­лю для ис­поль­зо­ва­ния в пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти или в иных це­лях, не свя­зан­ных с лич­ным, се­мей­ным, до­маш­ним и иным по­доб­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем.

Основные от­ли­чия от других раз­но­вид­но­стей ку­п­ли-про­да­жи за­клю­ча­ют­ся в специальном субъ­ект­ном со­ста­ве, в це­лях ис­поль­зо­ва­ния при­об­ре­тае­мо­го иму­ще­ст­ва, а так­же в про­ме­жут­ке вре­ме­ни ме­ж­ду за­клю­че­ни­ем и ис­пол­не­ни­ем до­го­во­ра.

В до­ре­во­лю­ци­он­ном российском гражданском пра­ве поставка вы­де­ля­лась в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельного до­го­во­ра (на­ря­ду с ку­п­лей-про­да­жей и за­про­да­жей), в советский пе­ри­од та­ким об­ра­зом рег­ла­мен­ти­ро­ва­лись от­но­ше­ния ме­ж­ду ор­га­ни­за­ция­ми на пла­но­вой ос­но­ве. В современном пра­ве к поставке ме­ж­ду ком­мерческими ор­га­ни­за­ция­ми раз­ных го­су­дарств при­ме­ня­ет­ся Кон­вен­ция ООН о до­го­во­рах ме­ж­ду­народной ку­п­ли-про­да­жи то­ва­ров (Вен­ская кон­вен­ция 1980). Зна­чительную роль в ре­гу­ли­ро­ва­нии от­но­ше­ний по­став­ки иг­ра­ют обы­чаи де­ло­во­го обо­ро­та, вклю­чая пра­ви­ла Инкотермс. В иностранном пра­ве раз­ли­ча­ют дву­сто­рон­ние до­го­во­ры по­став­ки (delivery) и от­но­ше­ния че­рез по­сред­ни­ка (shipping). Поставка яв­ля­ет­ся воз­мезд­ным, кон­сен­су­аль­ным, дву­сто­рон­не­о­бя­зы­ваю­щим до­го­во­ром, обес­пе­чи­ваю­щим, как пра­ви­ло, дол­го­сроч­ные от­но­ше­ния ме­ж­ду профессиональными уча­ст­ни­ка­ми иму­ще­ст­вен­но­го обо­ро­та. Яв­ля­ясь пред­при­ни­ма­те­ля­ми (ли­бо не­ком­мерческими ор­га­ни­за­ция­ми в пре­де­лах, в ко­то­рых их уч­ре­ди­тель­ные до­ку­мен­ты до­пус­ка­ют осу­ще­ст­в­ле­ние пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти), про­да­вец дол­жен спе­циа­ли­зи­ро­вать­ся на про­изводстве или за­куп­ках то­ва­ров, яв­ляю­щих­ся пред­ме­том до­го­во­ра поставки, а по­ку­па­тель обя­зу­ет­ся ис­поль­зо­вать эти то­ва­ры толь­ко для осу­ще­ст­в­ле­ния или обес­пе­че­ния сво­ей пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти.

По­ря­док за­клю­че­ния до­го­во­ра поставки от­ли­ча­ет­ся от иных от­но­ше­ний ку­п­ли-про­да­жи: ес­ли при за­клю­че­нии до­го­во­ра поставки ме­ж­ду сто­ро­на­ми воз­ник­ли раз­но­гла­сия по отдельным ус­ло­ви­ям до­го­во­ра, сто­ро­на, пред­ло­жив­шая за­клю­чить до­го­вор и по­лу­чив­шая от другой сто­ро­ны пред­ло­же­ние о со­гла­со­ва­нии этих ус­ло­вий, долж­на в оп­ре­де­лён­ный срок при­нять ме­ры по со­гла­со­ванию со­от­вет­ст­вую­щих ус­ло­вий до­го­во­ра ли­бо пись­мен­но уве­до­мить другую сто­ро­ну об от­ка­зе от его за­клю­че­ния, в про­тив­ном слу­чае она обя­за­на воз­мес­тить убыт­ки, вы­зван­ные ук­ло­не­ни­ем от со­гла­со­ва­ния ус­ло­вий до­го­во­ра. От­но­ше­ния мо­гут пре­ду­смат­ри­вать поставку то­ва­ров отдельными пар­тия­ми в оп­ре­де­лён­ные сро­ки (пе­рио­ды). До­сроч­ная поставка то­ва­ров мо­жет про­из­во­дить­ся толь­ко с со­гла­сия по­ку­па­те­ля. Поставка осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по­став­щи­ком пу­тём от­груз­ки (пе­ре­да­чи) то­ва­ров по­ку­па­те­лю или ли­цу, ука­зан­но­му в до­го­во­ре в ка­че­ст­ве по­лу­ча­те­ля. До­го­во­ром мо­жет быть пре­ду­смот­ре­на дос­тав­ка то­ва­ров оп­ре­де­лён­ным транс­пор­том ли­бо вы­бор­ка то­ва­ров - по­лу­че­ние то­ва­ров по­ку­па­те­лем (по­лу­ча­те­лем) в мес­те на­хо­ж­де­ния по­став­щи­ка. Ес­ли в до­го­во­ре не оп­ре­де­ле­но, ка­ким ви­дом транс­пор­та или на ка­ких ус­ло­ви­ях осу­ще­ст­в­ля­ет­ся дос­тав­ка, пра­во вы­бо­ра ви­да транс­пор­та или оп­ре­де­ле­ния ус­ло­вий дос­тав­ки то­ва­ров при­над­ле­жит по­став­щи­ку, ес­ли иное не вы­те­ка­ет из за­ко­на, су­ще­ст­ва обя­за­тель­ст­ва или обы­ча­ев де­ло­во­го обо­ро­та. Од­но­сто­рон­ний от­каз от ис­пол­не­ния до­го­во­ра поставки или од­но­сто­рон­нее его из­ме­не­ние до­пус­ка­ет­ся в слу­чае су­ще­ст­вен­но­го на­ру­ше­ния до­го­во­ра од­ной из сто­рон (например, поставка то­ва­ров не­над­ле­жа­ще­го ка­че­ст­ва с не­дос­тат­ка­ми, ко­то­рые не мо­гут быть уст­ра­не­ны в при­ем­ле­мый для по­ку­па­те­ля срок; не­од­но­крат­ное на­ру­ше­ние сро­ков оп­ла­ты то­ва­ров).

Осо­бым ви­дом поставки яв­ля­ет­ся по­став­ка то­ва­ров для го­су­дар­ст­вен­ных нужд. В до­ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии та­кие от­но­ше­ния ре­гу­ли­ро­ва­лись По­ло­же­ни­ем о ка­зён­ных под­ря­дах и по­став­ках, в советское вре­мя в си­лу ус­та­но­вив­шей­ся по­сле НЭП а ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-пла­но­вой сис­те­мы специальной ре­гу­ли­ро­ва­ния не тре­бо­ва­лось. В современном российском пра­ве ос­но­вой для поставки то­ва­ров для государственных или му­ни­ци­паль­ных нужд яв­ля­ет­ся государственный или му­ни­ци­паль­ный кон­тракт, на ос­но­ве ко­то­ро­го раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся до­го­во­ры поставки. Для государственного или му­ни­ци­паль­но­го кон­трак­та ха­рак­те­рен осо­бый по­ря­док за­клю­че­ния - на ос­но­ве раз­ме­ще­ния за­ка­за, ко­гда по­став­щик оп­ре­де­ля­ет­ся пу­тём про­ве­де­ния тор­гов или за­про­са ко­ти­ров­ки цен. В ис­клю­чи­тель­ных слу­ча­ях, пря­мо ус­та­нов­лен­ных за­ко­но­да­тель­ст­вом, за­каз мо­жет быть раз­ме­щён у един­ст­вен­но­го по­став­щи­ка (например, субъ­ек­та ес­те­ст­вен­ных мо­но­по­лий, об­ла­да­те­ля ав­тор­ских прав, в слу­чае об­стоя­тельств чрез­вы­чай­но­го ха­рак­те­ра и тому подобного).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)