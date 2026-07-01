ПОСТАВКА
ПОСТАВКА - в гражданском праве вид договора купли-продажи, по которому одна сторона - поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары второй стороне - покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Основные отличия от других разновидностей купли-продажи заключаются в специальном субъектном составе, в целях использования приобретаемого имущества, а также в промежутке времени между заключением и исполнением договора.
В дореволюционном российском гражданском праве поставка выделялась в качестве самостоятельного договора (наряду с куплей-продажей и запродажей), в советский период таким образом регламентировались отношения между организациями на плановой основе. В современном праве к поставке между коммерческими организациями разных государств применяется Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980). Значительную роль в регулировании отношений поставки играют обычаи делового оборота, включая правила Инкотермс. В иностранном праве различают двусторонние договоры поставки (delivery) и отношения через посредника (shipping). Поставка является возмездным, консенсуальным, двустороннеобязывающим договором, обеспечивающим, как правило, долгосрочные отношения между профессиональными участниками имущественного оборота. Являясь предпринимателями (либо некоммерческими организациями в пределах, в которых их учредительные документы допускают осуществление предпринимательской деятельности), продавец должен специализироваться на производстве или закупках товаров, являющихся предметом договора поставки, а покупатель обязуется использовать эти товары только для осуществления или обеспечения своей предпринимательской деятельности.
Порядок заключения договора поставки отличается от иных отношений купли-продажи: если при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в определённый срок принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения, в противном случае она обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора. Отношения могут предусматривать поставку товаров отдельными партиями в определённые сроки (периоды). Досрочная поставка товаров может производиться только с согласия покупателя. Поставка осуществляется поставщиком путём отгрузки (передачи) товаров покупателю или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. Договором может быть предусмотрена доставка товаров определённым транспортом либо выборка товаров - получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика. Если в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, существа обязательства или обычаев делового оборота. Односторонний отказ от исполнения договора поставки или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон (например, поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократное нарушение сроков оплаты товаров).
Особым видом поставки является поставка товаров для государственных нужд. В дореволюционной России такие отношения регулировались Положением о казённых подрядах и поставках, в советское время в силу установившейся после НЭПа административно-плановой системы специальной регулирования не требовалось. В современном российском праве основой для поставки товаров для государственных или муниципальных нужд является государственный или муниципальный контракт, на основе которого разрабатываются договоры поставки. Для государственного или муниципального контракта характерен особый порядок заключения - на основе размещения заказа, когда поставщик определяется путём проведения торгов или запроса котировки цен. В исключительных случаях, прямо установленных законодательством, заказ может быть размещён у единственного поставщика (например, субъекта естественных монополий, обладателя авторских прав, в случае обстоятельств чрезвычайного характера и тому подобного).