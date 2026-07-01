ПОССЕ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОССЕ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский общественный и политический деятель, публицист.

Из дво­рян. Брат К.А. Пос­се. Кан­ди­дат пра­ва (1888 год, Санкт-Пе­тербургский университет), док­тор ме­ди­ци­ны (1894 год, Фрай­бург­ский университет). В 1892 году воз­глав­лял са­ни­тар­ный от­ряд Са­мар­ско­го зем­ст­ва по борь­бе с хо­ле­рой (свои впе­чат­ле­ния опи­сал в очер­ках «На хо­ле­ре», опубликовал в журнале «Книж­ки Не­де­ли», 1893 год, отдельное издание - 1896 год). Один из уч­ре­ди­те­лей кни­го­из­да­тель­ско­го товарищества «Зна­ние» (1898), в 1902 году ис­клю­чён из не­го по ини­циа­ти­ве М. Горь­ко­го . Ор­га­ни­за­тор и фак­ти­че­ски ре­дак­тор журнала «Жизнь» (1897-1901 годы, Санкт-Пе­тер­бург, с 1902 года Лон­дон, Же­не­ва). В 1901 году уча­ст­во­вал в сту­денческой де­мон­ст­ра­ции, по­сле аре­ста и крат­ко­временного за­клю­че­ния (ап­рель - май) эмиг­ри­ро­вал . Осе­нью 1905 года воз­вра­тил­ся в Рос­сию. Сто­рон­ник анар­хо-син­ди­ка­лиз­ма и коо­пе­ра­тив­но­го ре­фор­миз­ма. Ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель ра­бо­че­го по­тре­би­тель­ско­го общества «Тру­до­вой со­юз» (1906- 1909 годы, Санкт-Пе­тер­бург), ре­дак­тор од­ноимённого жур­на­ла (1906-1907). Уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции 1-го Все­российского съез­да пред­ста­ви­те­лей коо­пе­ра­тив­ных уч­ре­ж­де­ний (1908, Мо­ск­ва). В Санкт-Пе­тер­бур­ге из­да­вал журнал «Биб­лио­те­ка ра­бо­че­го» (1906-1907), журнал «Жизнь для всех» (1908-1918), уде­ляв­ший ис­клю­чи­тель­ное вни­ма­ние коо­пе­ра­тив­но­му дви­же­нию. В апреле 1917 года ос­но­вал «Со­юз иму­ще­ст­вен­но­го и тру­до­во­го ра­вен­ст­ва», про­грам­ма ко­то­ро­го от­ра­жа­ла идею Поссе о не­об­хо­ди­мо­сти обоб­ще­ст­в­ле­ния всех зе­мель, фаб­рик и за­во­дов («Всё долж­но при­над­ле­жать всем!») и рас­пре­де­ле­ния по по­треб­но­стям. В конце 1917 - начале 1918 годов заведующий от­де­лом Нар­ко­ма­та зем­ле­де­лия РСФСР . Ав­тор ме­муа­ров: «Вос­по­ми­на­ния (1905-1917)» (1923), «Мой жиз­нен­ный путь: До­ре­во­лю­ци­он­ный пе­ри­од. 1864-1917» (1929), «Пе­ре­жи­тое и про­ду­ман­ное» (том 1, 1933), «От Фев­ра­ля до Бре­ста» (опубликованы в книге «Пет­ро­град­ская ин­тел­ли­ген­ция в 1917 го­ду», 1990 год). С 1930 года пер­со­наль­ный пен­сио­нер РСФСР, с 1934 года - СССР.

Сочинения:

Го­су­дар­ст­вен­ная власть и об­ще­ст­вен­ное са­мо­управ­ле­ние. Же­не­ва, 1905;

Тео­рия и прак­ти­ка про­ле­тар­ско­го со­циа­лиз­ма. Же­не­ва, 1905;

На­род­ное пред­ста­ви­тель­ст­во и на­род­ное за­ко­но­да­тель­ст­во. СПб., 1906;

Со­вре­мен­ное об­ще­ст­во: Со­цио­ло­ги­че­ский очерк. СПб., 1906;

По Ев­ро­пе и Рос­сии (1889-1909): На­блю­де­ния и на­строе­ния. СПб., 1909;

От ка­пи­та­лиз­ма к ком­му­низ­му. П., 1917;

Идеа­лы коо­пе­ра­ции. 3-е изд. П., 1918;

Ос­но­вы коо­пе­ра­тив­но­го дви­же­ния. 2-е изд. П., 1918;

Эти­че­ский ком­му­низм эпо­хи Гра­ж­дан­ской вой­ны: ра­нее не­из­вест­ные ма­те­риа­лы из ар­хи­ва В.А. Пос­се / Вступ. ста­тья, публ. В.Ю. Чер­няе­ва // Ра­бо­чие и рос­сий­ское об­ще­ст­во: вто­рая по­ло­ви­на XIX - на­ча­ло ХХ в. СПб., 1994.