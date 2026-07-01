ПОССЕ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОССЕ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский общественный и политический деятель, публицист.
Из дворян. Брат К.А. Поссе. Кандидат права (1888 год, Санкт-Петербургский университет), доктор медицины (1894 год, Фрайбургский университет). В 1892 году возглавлял санитарный отряд Самарского земства по борьбе с холерой (свои впечатления описал в очерках «На холере», опубликовал в журнале «Книжки Недели», 1893 год, отдельное издание - 1896 год). Один из учредителей книгоиздательского товарищества «Знание» (1898), в 1902 году исключён из него по инициативе М. Горького. Организатор и фактически редактор журнала «Жизнь» (1897-1901 годы, Санкт-Петербург, с 1902 года Лондон, Женева). В 1901 году участвовал в студенческой демонстрации, после ареста и кратковременного заключения (апрель - май) эмигрировал. Осенью 1905 года возвратился в Россию. Сторонник анархо-синдикализма и кооперативного реформизма. Организатор и руководитель рабочего потребительского общества «Трудовой союз» (1906- 1909 годы, Санкт-Петербург), редактор одноимённого журнала (1906-1907). Участвовал в организации 1-го Всероссийского съезда представителей кооперативных учреждений (1908, Москва). В Санкт-Петербурге издавал журнал «Библиотека рабочего» (1906-1907), журнал «Жизнь для всех» (1908-1918), уделявший исключительное внимание кооперативному движению. В апреле 1917 года основал «Союз имущественного и трудового равенства», программа которого отражала идею Поссе о необходимости обобществления всех земель, фабрик и заводов («Всё должно принадлежать всем!») и распределения по потребностям. В конце 1917 - начале 1918 годов заведующий отделом Наркомата земледелия РСФСР. Автор мемуаров: «Воспоминания (1905-1917)» (1923), «Мой жизненный путь: Дореволюционный период. 1864-1917» (1929), «Пережитое и продуманное» (том 1, 1933), «От Февраля до Бреста» (опубликованы в книге «Петроградская интеллигенция в 1917 году», 1990 год). С 1930 года персональный пенсионер РСФСР, с 1934 года - СССР.
Сочинения:
Государственная власть и общественное самоуправление. Женева, 1905;
Теория и практика пролетарского социализма. Женева, 1905;
Народное представительство и народное законодательство. СПб., 1906;
Современное общество: Социологический очерк. СПб., 1906;
По Европе и России (1889-1909): Наблюдения и настроения. СПб., 1909;
От капитализма к коммунизму. П., 1917;
Идеалы кооперации. 3-е изд. П., 1918;
Основы кооперативного движения. 2-е изд. П., 1918;
Этический коммунизм эпохи Гражданской войны: ранее неизвестные материалы из архива В.А. Поссе / Вступ. статья, публ. В.Ю. Черняева // Рабочие и российское общество: вторая половина XIX - начало ХХ в. СПб., 1994.