"ПОСЛЕДНЯЯ ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА КАРТИН "0,10"

Выставка, проходившая с 19 декабря 1915 года по 19 января 1916 года в Художественном бюро Н.Е. Добычиной в Петрограде.

Выставка "0,10" задумывалась и реализовалась как программная акция самых радикальных сил русского авангарда, демонстрирующая новый этап в русском живописном искусстве. На ней впервые были представлены публике два принципиально новых направления в авангарде: "конструктивизм " и "супрематизм". На ней Казимир Малевич впервые представил свой "Черный квадрат", ставший символом авангардного искусства. Вышеуказанные два направления оказали огромное влияние на дальнейшее развитие не только русского, но и мирового искусства, в связи с чем выставка "0,10" представляет особую важность.

Название выставки - "0,10", - сложно для трактовки. Отчасти оно означает "переход за ноль", к беспредметному искусству, по выражению Малевича. Понятие "нуля", к которому сводится все предшествующее искусство, как новой точки отсчета, возникло у художника еще весной 1916 года. Цифра 10 в названии - количество художников, участвовавших в выставке. Слово "последняя" в названии также не случайно, оно символизирует завершение кубофутуристического этапа в искусстве, открывая в нем новый, беспредметный этап.

Организаторами выставки стали И.А. Пуни и К.Л. Богуславская. Название придумал К.С. Малевич, он же курировал отбор участников. По различным обстоятельствам из предполагавшихся десяти в выставке участвовали восемь художников: К.Л. Богуславская, И.В. Клюн, К.С. Малевич, Л.С. Попова, И.А. Пуни, О.В. Розанова, В.Е. Татлин, Н.А. Удальцова. Помимо них, добавилось 6 новых участников: Н.И. Альтман, М.И. Васильева, поэт В.В. Каменский, А.М. Кириллова, М.И. Меньков, В.Е. Пестель. Таким образом, на "0,10" выставлялось 14 художников, экспонировавших, согласно каталогу, 154 работы.

В преддверии открытия выставки было выпущено несколько сопроводительных теоретических работ, целью которых было объяснить публике и критике ее суть и значение. Малевич выпустил брошюру "От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм" и листовку, по сути представлявшую собой первый манифест супрематизма. В этих работах художник пытался донести до общественности содержание своих супрематических, на вид совершенно простых и даже примитивных картин: "Я преобразился в нуль формы и вышел за нуль. Считая кубофутуризм выполнившим свои задания ... я перехожу к супрематизму - к новому живописному реализму, беспредметному творчеству". Кроме того, пропаганде новых идей служила листовка с заявлениями Пуни и Богуславской, инициативой которых было организовать выставку "0,10".

Выставка обещала быть громкой, представляющей нечто совершенно новое. В художественных кругах было заранее известно, что Малевич готовил к "решающей футуристической выставке" какой-то грандиозный сюрприз, который он очень тщательно скрывал. Тайна заключалась в новом термине "супрематизм", и соответственно в целой концепции развития мирового искусства, выработанной Малевичем. В письмах художнику и композитору Михаилу Матюшину осенью 1916 года он писал: "... в Москве уже многие знают о моих работах, но только не знают о супрематизме ничего", либо противоположное: "Название уже знают все, но содержание не знает никто. Пусть будет секретом".

Несмотря на то, что выставке сопутствовали лекции Пуни и Малевича и специальные брошюры, это мало помогло серьезному осмыслению критиками нового искусства, предлагаемого экспонентами. Отзывы в прессе были отрицательные, произведения назывались "все той же бесшабашной мазней".

Готовя выставку, Малевич предполагал, что "за нуль форм" вслед за ним выйдут все 10 ее участников. Им предлагалось добавить к своим работам заголовок "Супрематизм" как знак согласия с тем, что футуризм сходит со сцены. Однако многие не были согласны с такой концепцией. Отказались называть свои работы "супрематическими" художницы Пестель, Попова, Удальцова и Розанова. Александра Экстер вовсе отказалась от участия в выставке.

Пожалуй, самым острым было противостояние Малевича с Татлиным, который долгое время отказывался участвовать в выставке, организованной Малевичем, а затем, рассорившись с ним после вернисажа, вовсе хотел снять свои работы. В результате выставка состоялась, но ее участники оказались расколоты на две враждебные группы. Первую составляли "супрематисты", куда помимо Малевича вошли реальные организаторы выставки Пуни и Богуславская, Клюн и Меньков, вторую группу называли "московской": Татлин и художницы-москвички Пестель, Попова и Удальцова.

При всем обилии информации о событиях, предшествовавших выставке, сегодняшние знания о самой выставке "0,10" остаются очень неполными. Неизвестно общее количество экспонировавшихся произведений т.к. многие из этих работ не сохранились, и мы можем судить о них только по фотографиям, опубликованным в периодике того времени.

Известно, что Малевич представил 39 живописных супрематических работ, в том числе знаменитый трипитих "Черный крест", "Черный круг" и "Черный квадрат", или "Четырехугольник", как его тогда называли. Он занимал центральное место в экспозиции, так называемый "красный угол", символизируя икону нового искусства. Владимир Татлин выставил около 20 работ, их точное количество неизвестно, большая часть из них датируется 1915 годом. Это были новейшие, без сомнения новаторские абстрактные произведения - угловые живописные рельефы, или "контррельефы", как называл их автор. Они словно выходили из плоскости стены и визуально полностью от нее отделялись. Экспонаты Розановой, Поповой, Пуни и других художников также были новы, самоценны, и являли принципиальные художественные открытия, однако о них известно гораздо меньше.

Значение выставки "0,10" сложно переоценить: она послужила началом теоретического оформления беспредметного искусства. В истории русской культуры "0,10" может рассматриваться как наивысшая точка развития отечественного авангарда. Произведения Малевича и Татлина, занимавшие центральное место на выставке, стали символами их стилей. В дальнейшем русский авангард во многом развивался под знаком этих двух направлений - супрематизма и конструктивизма.

Ситуацию, сложившаяся в 1915-1916 годах в русском художественном авангарде (и выставку "0,10" в том числе) можно назвать началом самобытного, фундаментального и абсолютно оригинального русского влияния на мировое новаторское искусство ХХ века.