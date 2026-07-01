ПОСИДОНИЙ ИЗ АПАМЕИ (Ποσειδώνιος)

Древнегреческий философ-стоик, историк, астроном, географ.

Учился у стоика Панетия , затем много путешествовал, посетил Италию, Испанию, Галлию и Германию, некоторое время провел в Риме, где общался с влиятельными аристократами. После этого переселился на Родос, где открыл философскую школу. Посидоний был пританом, возможно, входил в состав родосского посольства к Марию в 87/6 г. до н.э. Школа Посидония получила широкую известность в Риме, в 77 г. до н.э. у Посидония учился Цицерон, который познакомил с ним Помпея (посещал его на Родосе в 66 и 62 гг. до н.э.).

Сочинения Посидония были посвящены логике, физике, астрономии математике, зоологии, психологии, этике, истории и этнографии, комментариям на платоновские диалоги. В физике он придерживался обычных стоических взглядов, доказывал, что Солнце – чистый огонь и по размерам превосходит Землю, был противником гелиоцентрической системы Аристарха, специально занимался географией, разделил Землю на 5 климатических зон, исследовал приливы, отливы и землетрясения. Посидоний развивал учение о «мировой симпатии», что вело к признанию силы фатума, дивинации и особенно астрологии.

В этике Посидоний продолжил реформу, начатую Панетием: так как в душе сосуществуют разнонаправленные способности, то необходимо не устранять неразумное начало, а формировать его, откуда вытекает важность образования. Идеал совершенного мудреца недостижим, но «продвигающийся» к нему мало чем от него отличается; конечная цель жизни человека – отказаться от действий под влиянием неразумного начала души.

Посидоний написал «Историю», где рассматривал мировую историю, ставя в центр возвышение Рима и связывая с ним надежды на прогресс человечества. Особое место в ней занимали историко-этнографические очерки о различных племенах. По масштабу влияния Посидоний занимает особое место в истории стоической школы, а В. Йегер говорит о нем из-за использования пифагорейских, платонических и перипатетических концепций как о предтече неоплатонизма. Иногда Посидония называют «неортодоксальным» стоиком, но это заблуждение: он не расходился с основателями школы в основных положениях, но расходился с ними в их интерпретации.

Издания фрагментов :

Posidonius. The fragments / Ed. by L. Edelstein, I. G. Kidd. Vol. I. Leiden; Cambridge, 1972 (1989). Vol. II. Cambridge, 1988;

Poseidonios. Die Fragmente / Hrsg. von W. Theiler. Bd. 1-2. Вerlin; New York, 1982.

Иллюстрация:

Бюст Посидония. I в. н.э. Неаполь. Археологический Национальный музей.