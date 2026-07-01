ПОСЕЙДОН

ПОСЕЙДОН - в древнегреческой религии и мифологии бог морской стихии.

Сын Кро­но­са и Реи, брат Зев­са, Аи­да, Ге­ры, Де­мет­ры и Гес­тии. По­сле по­бе­ды бо­гов-олим­пий­цев над ти­та­на­ми по жре­бию по­лу­чил в свой удел власть над мо­рем. Суп­ру­гой Посейдона ста­ла не­реи­да Ам­фит­ри­та (смотреть Не­реи­ды ), у них ро­ди­лись сын Три­тон и до­че­ри Ро­да и Бен­те­си­кима. Посейдон имел мно­го­численное по­том­ст­во от раз­ных бо­гинь и смерт­ных жен­щин (Ан­тей, сын Геи, Ори­он, сын Эв­риа­лы, ве­ли­ка­ны От и Эфи­альт, сы­но­вья Ифи­ме­деи, царь беб­ри­ков (на­ро­да, оби­тав­ше­го в Ви­фи­нии в ан­тич­ную эпо­ху) Амик, сын Ви­фин­ской ним­фы Ме­лии, ге­рои Пе­лей и Не­лей, сы­но­вья Ти­ро, Те­сей, царь Афин, сын Эф­ры и многие другие). Дво­рец Посейдона на­хо­дил­ся на дне мо­ря, от­ку­да он час­то от­прав­лял­ся на ко­лес­ни­це, за­пря­жён­ной бе­лы­ми ко­ня­ми, ос­мат­ри­вать свои вла­де­ния. С по­мо­щью тре­зуб­ца Посейдон мог вы­зы­вать на мо­ре страш­ную бу­рю, на­вод­не­ние и да­же зем­ле­тря­се­ние. Посейдон был так­же по­кро­ви­те­лем ко­не­вод­ст­ва и по­чи­тал­ся как П. Гип­пий (кон­ный). По­ро­ж­де­ни­ем Посейдона счи­та­лись кры­ла­тый Пе­гас и бо­же­ст­вен­ный конь Ари­он. Посейдон вме­сте с Апол­ло­ном воз­двиг сте­ны Трои, но не по­лу­чил за­слу­жен­ной пла­ты от ца­ря Лао­ме­дон­та и за это на­слал на го­род морское чу­до­ви­ще. Во вре­мя Тро­ян­ской вой­ны по­мо­гал ахей­цам в их борь­бе про­тив тро­ян­цев. Посейдон мно­го лет пре­сле­до­вал Одис­сея , ос­ле­пив­ше­го его сы­на цик­ло­па По­ли­фе­ма. Посейдон про­иг­рал Афи­не спор за Ат­ти­ку, но всё рав­но по­чи­тал­ся в Эрех­тей­о­не на афин­ском Ак­ро­по­ле; был по­стро­ен так­же зна­ме­ни­тый храм Посейдона на мы­се Су­ний в Ат­ти­ке. В Гре­ции су­ще­ст­во­ва­ли мно­го­численные свя­ти­ли­ща Посейдона, обыч­но рас­по­ло­жен­ные на по­бе­ре­жье. Посейдону бы­ли по­свя­ще­ны об­ще­гре­че­ские Ист­мий­ские иг­ры. В римской ми­фо­ло­гии Посейдону со­от­вет­ст­ву­ет Неп­тун.

Ико­но­гра­фия

В ан­тич­ном искусстве Посейдон изо­бра­жа­ет­ся бо­ро­да­тым му­жем сред­них лет, как пра­ви­ло, в длин­ном хи­то­не; внеш­не схож с Зев­сом и Аи­дом. Его по­сто­ян­ные ат­ри­бу­ты - тре­зу­бец (ки­лик ва­зо­пис­ца Ксе­нок­ла, 540 год до нашей эры, Британский му­зей, Лон­дон), ино­гда ры­ба, дель­фин или гип­по­камп (ки­лик ар­ха­ической эпо­хи из Му­зея ис­кусств Гар­вард­ско­го университета). В ру­ке брон­зо­вой ста­туи так называемого По­сей­до­на (около 460 года до нашей эры, Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Афи­ны), най­ден­ной в мо­ре близ мы­са Ар­те­ми­си­он и при­пи­сы­вае­мой Аге­ла­ду, пред­по­ло­жи­тель­но был тре­зу­бец (ны­не ут­ра­чен; по другой вер­сии, это ста­туя Зев­са с мол­ни­ей). Ино­гда Посейдон изо­бра­жа­ет­ся ря­дом с суп­ру­гой Ам­фит­ри­той (эт­рус­ская ам­фо­ра VI века до нашей эры из Му­зея ар­хео­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии Пен­силь­ван­ско­го университета, Фи­ла­дель­фия). Фи­гу­ра Посейдона встре­ча­ет­ся так­же в сце­не ро­ж­де­ния Афи­ны сре­ди бо­гов-олим­пий­цев, в сце­не спо­ра с Афи­ной о вла­ды­че­ст­ве над Ат­ти­кой (восточный и западный фрон­то­ны Пар­фе­но­на, мас­тер­ская Фи­дия, 440-432 годы до нашей эры, Британский му­зей, Лон­дон; му­зей Ак­ро­по­ля, Афи­ны), а так­же в сце­не встре­чи с сы­ном Те­зе­ем (ран­не­клас­сический кра­тер из Му­зея ис­кусств Гар­вард­ско­го университета, начало V века до нашей эры). Пав­са­ний упо­ми­на­ет о том, что в хра­ме По­сей­до­на в Ко­рин­фе, «по ве­ли­чи­не не очень боль­шом, сто­ят мед­ные три­то­ны. В пред­две­рии хра­ма на­хо­дят­ся ста­туи: две - По­сей­до­на, тре­тья - Ам­фит­ри­ты и ещё од­на - Та­лас­сы (Мо­ря), то­же мед­ная». В древнеримском искусстве Посейдон (Неп­тун) час­то по­лу­об­на­жён, с дель­фи­ном и тре­зуб­цем в ру­ках, фи­гу­ри­ру­ет в изо­бра­же­ни­ях со­ве­та бо­гов (ми­ниа­тю­ры «Рим­ско­го Вер­ги­лия», VI век, Библиотека Ва­ти­ка­на), а так­же в сце­не свадь­бы Неп­ту­на и Ам­фит­ри­ты, вле­ко­мых гип­по­кам­па­ми в со­про­во­ж­де­нии не­ре­ид и аму­ров (ал­тарь Гнея До­ми­ция Аге­но­бар­ба, 115-70 годы до нашей эры, Лувр, Па­риж; мо­заи­ка из терм Неп­ту­на в Ос­тии, около 139 года нашей эры); по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние пар­ные изо­бра­же­ния стоя­щих ря­дом Неп­ту­на и Ам­фит­ри­ты (мо­заи­ка ним­фея в Гер­ку­ла­ну­ме, до 79 года нашей эры).

В ев­ропейском искусстве Но­во­го вре­ме­ни по­пу­ляр­ны как отдельные изо­бра­же­ния Неп­ту­на, так и сце­на три­ум­фа Неп­ту­на и Ам­фит­ри­ты (кар­ти­на Н. Пус­се­на, середина 1630-х годов, Му­зей ис­кусств, Фи­ла­дель­фия). Здесь, как и в скульп­тур­ной груп­пе Дж.Л. Бер­ни­ни (около 1622-1623 годов, Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон), в сви­те Н. по­яв­ля­ет­ся Три­тон, тру­бя­щий в ра­ко­ви­ну. Сце­на три­ум­фа мо­жет слу­жить ил­лю­ст­ра­ци­ей сю­же­та из «Энеи­ды» Вер­ги­лия об ус­ми­ре­нии Неп­ту­ном мо­ря (ри­су­нок «Неп­тун на во­дах» А.П. Ло­сен­ко, 1760-е годы, ГТГ). По­пу­ляр­ны так­же пар­ные изо­бра­же­ния Неп­ту­на и Ам­фит­ри­ты, в том числе лю­бов­ные сце­ны (со­лон­ка ко­ро­ля Фран­ци­ска I ра­бо­ты Б. Чел­ли­ни, 1540-1543 годы, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; кар­ти­на «Неп­тун и Ам­фит­ри­та» Я. Гос­сар­та, 1516 год, КГ, Бер­лин). В об­ра­зе Неп­ту­на - по­ве­ли­те­ля мо­рей А. Брон­зи­но изо­бра­зил ад­ми­ра­ла А. До­риа (1535-1540 годы, Пи­на­ко­те­ка Бре­ра, Ми­лан). Неп­тун мо­жет изо­бра­жать­ся как оли­це­тво­ре­ние вод­ной сти­хии во­об­ще («Фон­тан Неп­ту­на» на площади Синь­о­рии во Фло­рен­ции, около 1560-1575 годов, скульп­тор Б. Ам­ма­на­ти; кар­ти­ны «Со­юз Зем­ли и Во­ды» П.П. Ру­бен­са, 1618 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Неп­тун при­но­сит Ве­не­ции да­ры» Дж.Б. Тье­по­ло, меж­ду 1756 и 1758 годами, Дво­рец до­жей, Ве­не­ция).

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