ПОСЕЙДОН
ПОСЕЙДОН - в древнегреческой религии и мифологии бог морской стихии.
Сын Кроноса и Реи, брат Зевса, Аида, Геры, Деметры и Гестии. После победы богов-олимпийцев над титанами по жребию получил в свой удел власть над морем. Супругой Посейдона стала нереида Амфитрита (смотреть Нереиды), у них родились сын Тритон и дочери Рода и Бентесикима. Посейдон имел многочисленное потомство от разных богинь и смертных женщин (Антей, сын Геи, Орион, сын Эвриалы, великаны От и Эфиальт, сыновья Ифимедеи, царь бебриков (народа, обитавшего в Вифинии в античную эпоху) Амик, сын Вифинской нимфы Мелии, герои Пелей и Нелей, сыновья Тиро, Тесей, царь Афин, сын Эфры и многие другие). Дворец Посейдона находился на дне моря, откуда он часто отправлялся на колеснице, запряжённой белыми конями, осматривать свои владения. С помощью трезубца Посейдон мог вызывать на море страшную бурю, наводнение и даже землетрясение. Посейдон был также покровителем коневодства и почитался как П. Гиппий (конный). Порождением Посейдона считались крылатый Пегас и божественный конь Арион. Посейдон вместе с Аполлоном воздвиг стены Трои, но не получил заслуженной платы от царя Лаомедонта и за это наслал на город морское чудовище. Во время Троянской войны помогал ахейцам в их борьбе против троянцев. Посейдон много лет преследовал Одиссея, ослепившего его сына циклопа Полифема. Посейдон проиграл Афине спор за Аттику, но всё равно почитался в Эрехтейоне на афинском Акрополе; был построен также знаменитый храм Посейдона на мысе Суний в Аттике. В Греции существовали многочисленные святилища Посейдона, обычно расположенные на побережье. Посейдону были посвящены общегреческие Истмийские игры. В римской мифологии Посейдону соответствует Нептун.
Иконография
В античном искусстве Посейдон изображается бородатым мужем средних лет, как правило, в длинном хитоне; внешне схож с Зевсом и Аидом. Его постоянные атрибуты - трезубец (килик вазописца Ксенокла, 540 год до нашей эры, Британский музей, Лондон), иногда рыба, дельфин или гиппокамп (килик архаической эпохи из Музея искусств Гарвардского университета). В руке бронзовой статуи так называемого Посейдона (около 460 года до нашей эры, Национальный археологический музей, Афины), найденной в море близ мыса Артемисион и приписываемой Агеладу, предположительно был трезубец (ныне утрачен; по другой версии, это статуя Зевса с молнией). Иногда Посейдон изображается рядом с супругой Амфитритой (этрусская амфора VI века до нашей эры из Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета, Филадельфия). Фигура Посейдона встречается также в сцене рождения Афины среди богов-олимпийцев, в сцене спора с Афиной о владычестве над Аттикой (восточный и западный фронтоны Парфенона, мастерская Фидия, 440-432 годы до нашей эры, Британский музей, Лондон; музей Акрополя, Афины), а также в сцене встречи с сыном Тезеем (раннеклассический кратер из Музея искусств Гарвардского университета, начало V века до нашей эры). Павсаний упоминает о том, что в храме Посейдона в Коринфе, «по величине не очень большом, стоят медные тритоны. В преддверии храма находятся статуи: две - Посейдона, третья - Амфитриты и ещё одна - Талассы (Моря), тоже медная». В древнеримском искусстве Посейдон (Нептун) часто полуобнажён, с дельфином и трезубцем в руках, фигурирует в изображениях совета богов (миниатюры «Римского Вергилия», VI век, Библиотека Ватикана), а также в сцене свадьбы Нептуна и Амфитриты, влекомых гиппокампами в сопровождении нереид и амуров (алтарь Гнея Домиция Агенобарба, 115-70 годы до нашей эры, Лувр, Париж; мозаика из терм Нептуна в Остии, около 139 года нашей эры); получают распространение парные изображения стоящих рядом Нептуна и Амфитриты (мозаика нимфея в Геркулануме, до 79 года нашей эры).
В европейском искусстве Нового времени популярны как отдельные изображения Нептуна, так и сцена триумфа Нептуна и Амфитриты (картина Н. Пуссена, середина 1630-х годов, Музей искусств, Филадельфия). Здесь, как и в скульптурной группе Дж.Л. Бернини (около 1622-1623 годов, Музей Виктории и Альберта, Лондон), в свите Н. появляется Тритон, трубящий в раковину. Сцена триумфа может служить иллюстрацией сюжета из «Энеиды» Вергилия об усмирении Нептуном моря (рисунок «Нептун на водах» А.П. Лосенко, 1760-е годы, ГТГ). Популярны также парные изображения Нептуна и Амфитриты, в том числе любовные сцены (солонка короля Франциска I работы Б. Челлини, 1540-1543 годы, Художественно-исторический музей, Вена; картина «Нептун и Амфитрита» Я. Госсарта, 1516 год, КГ, Берлин). В образе Нептуна - повелителя морей А. Бронзино изобразил адмирала А. Дориа (1535-1540 годы, Пинакотека Брера, Милан). Нептун может изображаться как олицетворение водной стихии вообще («Фонтан Нептуна» на площади Синьории во Флоренции, около 1560-1575 годов, скульптор Б. Амманати; картины «Союз Земли и Воды» П.П. Рубенса, 1618 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Нептун приносит Венеции дары» Дж.Б. Тьеполо, между 1756 и 1758 годами, Дворец дожей, Венеция).