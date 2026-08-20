ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМЕРИЯ

ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМЕРИЯ - совокупность владений Португалии в Южной Америке, Азии, Африке и бассейне Тихого океана в XV-XX веках.

Фор­ми­ро­ва­ние Португальской колониальной империи свя­за­но с Ве­ли­ки­ми гео­гра­фи­че­ски­ми от­кры­тия­ми и про­хо­ди­ло в ус­ло­ви­ях со­пер­ни­че­ст­ва с Ис­па­ни­ей (смотреть Ис­па­но-пор­ту­галь­ские до­го­во­ры о раз­де­ле ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний в XV-XVIII века). Пер­вым за­мор­ским вла­де­ни­ем Пор­ту­га­лии ста­ла за­хва­чен­ная в 1415 году Се­ута. В 1420-1460-х годах в хо­де морских экс­пе­ди­ций Эн­ри­ке Мо­ре­пла­ва­те­ля ис­сле­до­ва­но по­бе­ре­жье Западной Аф­ри­ки, в 1420 году под­чи­не­ны острова Ма­дей­ра, в 1432 году Азор­ские острова, в 1450-1460-х годах острова Зе­лё­но­го Мы­са ( Ка­бо-Вер­де ), 1469-1474 годы ост­ро­ва в Гви­ней­ском заливе (в том числе Сан-То­ме и Прин­си­пи). В 1481-1482 годы Д. Кан от­крыл устье реки Кон­го, по­ло­жив на­ча­ло за­вое­ва­нию по­бе­ре­жья Ан­го­лы. В конце XV-XVI веков в ре­зуль­та­те во­ен­но-ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии на тер­ри­то­рии Северной Аф­ри­ки (смотреть Ис­па­но-пор­ту­галь­ская аг­рес­сия в Се­вер­ной Аф­ри­ке) Пор­ту­га­лия не­на­дол­го ус­та­но­ви­ла кон­троль над ат­лан­тическим по­бе­режь­ем Ма­рок­ко. В начале XVI века Пор­ту­га­лия ут­вер­ди­лась на восточно-африканском по­бе­ре­жье, в 1593 году цен­тром пор­тугальских вла­де­ний в этом рай­оне стал город Мом­ба­са.

В 1500 году к пор­тугальским вла­де­ни­ям при­сое­ди­не­на от­кры­тая П.А. Каб­ра­лом Бра­зи­лия. Ко­ло­ни­за­ция южно-американских зе­мель шла мед­лен­но, пер­во­на­чаль­но ос­ваи­ва­лось лишь северо-восточное по­бе­ре­жье Бра­зи­лии.

В кон­ти­нен­таль­ной Азии пер­вые пор­туг. тор­го­вые по­сты ос­но­ва­ны в 1501 году. В начале XVI века сфор­ми­ро­вал­ся ком­плекс мно­го­численных мел­ких вла­де­ний в Ин­дии (в том числе Гоа (за­хва­чен в 1510 году), Ка­ли­кут (Ко­жи­ко­де, 1511)), в Юго-Восточной Азии (Ма­лак­ка, 1511), в рай­оне Пер­сид­ско­го залива (остров Ор­муз, 1515), на острове Цей­лон (ны­не Шри-Лан­ка) и другие. По Са­ра­гос­ско­му до­го­во­ру 1529 году под кон­троль Пор­ту­га­лии пе­ре­шли Мо­лукк­ские острова. В по­сле­дую­щие го­ды к Пор­ту­га­лии ото­шли остров Ти­мор, Бом­бей (ны­не Мум­баи) в Ин­дии; в 1557 году у Ки­тая арен­до­ван Ма­као (Ао­мынь), фак­ти­че­ски пре­вра­щён­ный в пор­тугальскую ко­ло­нию, в 1576 году ос­но­ва­на Лу­ан­да - центр пор­тугальских вла­де­ний в Западной Аф­ри­ке.

Вхо­ж­де­ние Пор­ту­га­лии в со­став испанской ко­ро­ны (1580-1640) от­ри­ца­тель­но ска­за­лось на её за­мор­ских вла­де­ни­ях, фак­ти­че­ски ос­тав­ших­ся без за­щи­ты мет­ро­по­лии. В ре­зуль­та­те войн с Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей (смотреть Ост-Инд­ские ком­па­нии ) и Ни­дерландской Вест-Инд­ской ком­па­ни­ей бы­ло ут­ра­че­но боль­шин­ст­во ко­ло­ний в Ин­дий­ском и Ти­хом океа­нах. В 1605-1619 годы гол­ланд­цы за­хва­ти­ли Мо­лукк­ские острова, в 1641 году - Ма­лак­ку, в 1661 году под британский конт­роль пе­ре­шёл остров Бом­бей, в 1662 и 1663 годы - Кан­на­нур и Ко­чин. В 1622 году в вой­не с Ира­ном был по­те­рян Ор­муз.

Португальская колониальная империя пред­став­ля­ла со­бой про­тя­жён­ную це­поч­ку при­бреж­ных кре­по­стей и фак­то­рий, под­дер­жи­вае­мую сис­те­мой раз­ре­ше­ний на пла­ва­ние. По­пыт­ки про­ник­нуть в глубь Ин­дии и за­вое­вать внутренние тер­ри­то­рии в Аф­ри­ке за­кон­чи­лись не­уда­чей. Толь­ко в Бра­зи­лии мет­ро­по­лии со вре­ме­нем уда­лось ус­та­но­вить цен­тра­ли­зованное управ­ле­ние - в 1720 году она по­лу­чи­ла ста­тус ви­це-ко­ро­лев­ст­ва со сто­ли­цей в Сан-Сал­ва­до­ре (Ба­ия). Од­на­ко уже в 1822 году Бра­зи­лия ста­ла фак­ти­че­ски са­мо­сто­ятельным го­су­дар­ст­вом.

В XIX веке на пор­тугальские вла­де­ния в Аф­ри­ке ста­ли пре­тен­до­вать Ве­ли­ко­бри­та­ния и Гер­ма­ния. По­пыт­ка соз­дать тер­ри­то­ри­аль­но еди­ное пор­тугальское вла­де­ние в Аф­ри­ке (так называемая Ро­зо­вая кар­та) на­толк­ну­лась на про­ти­во­дей­ст­вие Ве­ли­ко­бри­та­нии, стре­мив­шей­ся объ­е­ди­нить свои северные и южные ко­ло­нии в Аф­ри­ке. К концу XIX века на ос­но­ве ря­да со­гла­ше­ний ме­ж­ду Пор­ту­га­ли­ей, Бель­ги­ей, Гер­ма­ни­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей бы­ли оп­ре­де­ле­ны гра­ни­цы пор­тугальских вла­де­ний в Аф­ри­ке. На­ча­лась ак­тив­ная экс­плуа­та­ция ко­ло­ний, в ко­то­рой вви­ду эко­но­мической сла­бо­сти Пор­ту­га­лии при­нял уча­стие так­же ка­пи­тал других го­су­дарств, пре­ж­де все­го Ве­ли­ко­бри­та­нии.

По­сле па­де­ния мо­нар­хии в ре­зуль­та­те Пор­тугальской ре­во­лю­ции 1910 года бы­ла про­воз­гла­ше­на ав­то­но­мия пор­тугальских ко­ло­ний. В пе­ри­од так называемого Но­во­го го­су­дар­ст­ва (с 1926) в за­мор­ских вла­де­ни­ях Пор­ту­га­лии дей­ст­во­вал Ко­ло­ни­аль­ный акт (при­нят 8.7.1930), по ко­то­ро­му за их ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем не при­знава­лось ни­ка­ких гражданских прав.

К середине XX века вла­де­ния­ми Пор­ту­га­лии ос­та­ва­лись Ан­го­ла, Мо­зам­бик, Гви­нея-Би­сау, Гоа, Да­ман, Диу, ост­ро­ва Сан-То­ме и Прин­си­пи, Ма­као, острова Зе­лё­но­го Мы­са, Восточный Ти­мор. В пе­ри­од Вто­рой рес­пуб­ли­ки (1933-1974) Пор­ту­га­лия, стре­мясь со­хра­нить свои ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния, пре­дос­та­ви­ла им ста­тус за­мор­ских про­вин­ций (1951). С 1930-х годов по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние тео­рия лу­зо-тро­пи­ка­лиз­ма - раз­но­вид­ность на­цио­на­ли­стического ро­ман­тиз­ма, ос­но­ван­но­го на пред­став­ле­ни­ях о един­ст­ве ев­ропейской Пор­ту­га­лии и её за­мор­ских про­вин­ций.

В 1961 году Пор­ту­га­лия ли­ши­лась Гоа, Да­ма­на и Диу, ан­нек­си­ро­ван­ных Ин­ди­ей. В 1960-х годах на­ча­лась воо­ружённая борь­ба за не­за­ви­си­мость в африканских ко­ло­ни­ях (Ан­го­ла, с 1961 года; Гви­нея-Би­сау, 1963 год; Мо­зам­бик, 1964 год). Де­мо­кра­ти­за­ция ре­жи­ма в Пор­ту­га­лии по­сле Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1974 года спо­соб­ст­во­ва­ла ли­к­ви­да­ции Португальской колониальной империи. Во­пре­ки со­про­тив­ле­нию пра­вых в 1975 году пор­тугальское пра­ви­тель­ст­во за­клю­чи­ло с ру­ко­во­дством ос­во­бо­дительных дви­же­ний со­гла­ше­ния о де­ко­ло­ни­за­ции. В 1999 году пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние в ка­че­ст­ве пор­тугальской тер­ри­то­рии Ма­као (Ао­мынь), пе­ре­дан­ный под управ­ле­ние КНР; в 2002 году фор­маль­но при­зна­на ут­ра­та Восточного Ти­мо­ра (не­за­ви­си­мость пре­дос­тав­ле­на в 1975 году, но де-юре он про­дол­жал ос­та­вать­ся пор­тугальским вла­де­ни­ем). Пор­ту­га­лия со­хра­ни­ла за со­бой остров Ма­дей­ра и Азор­ские острова, со­став­ляю­щие 2 автономных региона современного пор­тугальского го­су­дар­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)