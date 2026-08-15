ПОРТУГАЛО-КАСТИЛЬСКИЕ ВОЙНЫ XIV-XV
ПОРТУГАЛО-КАСТИЛЬСКИЕ ВОЙНЫ XIV-XV ВЕКОВ. В 1-й половине XIV века военное противостояние Португалии и Кастилии – самых сильных христианских государств на Пиренейском полуострове – сдерживалось необходимостью совместной борьбы с маврами.
(договоры 1304, 1329 годов; разгром мусульман объединёнными силами при Рио-Саладо, 1340 год). Военное противоборство принимало форму краткосрочных военных походов знати с целью захвата приграничных городов и земель. Во 2-й половине XIV веке началась открытая борьба между двумя государствами за лидерство в регионе. В 1350-1360 годы Португалия вмешалась в феодальную распрю в Кастилии и поддержала Педро I Жестокого в борьбе против его сводного брата Энрике Трастамара (смотреть Энрике II). В 1366 году Энрике Трастамара заключил с королём Португалии Педру I Справедливым мирный договор, подтверждённый после смерти Педру I его преемником Фернанду. Позднее Фернанду отказался от соблюдения прежних договорённостей и, как правнук короля Кастилии Санчо IV Храброго, заявил претензию на кастильский престол. В годы его правления Португалия трижды неудачно воевала с Кастилией (1369-1371 годы, 1372-1373 годы, 1381-1382 годы). По договору 1383 года предполагалось, что после смерти Фернанду законным королём Португалии станет кастильский король Хуан I, женатый на дочери Фернанду - Беатриш. После смерти Фернанду Кастилия предприняла попытку подчинить себе Португалию. В 1384 году Хуан I вторгся в Португалию и осадил Лиссабон. Победы португальцев в сражениях при Атолейруше (1384), Транкозу (1385) и Алжубарроте (14.8.1385) заставили Хуана I отказаться от притязаний, но Португалия и Кастилия формально оставались в состоянии войны до 1411 года. В XV веке португало-кастильское военное противостояние приняло форму борьбы за новооткрытые земли. В 1475-1478 годы произошло несколько сражений между португальским и кастильским флотами. Противоречия были урегулированы соглашениями о разделе сфер колониальной экспансии (смотреть Испано-португальские договоры о разделе колониальных владений в XV-XVIII веков).