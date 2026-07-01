ПОРТУ-АЛЕГРИ

ПОРТУ-АЛЕГРИ - город на Юге Бразилии, административный центр штата Риу- Гранди-ду-Сул.

Население 1,47 миллионов человек (2013), вме­сте с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с населением свыше 4 миллиона человек. Рас­по­ло­жен на восточном по­бе­ре­жье залива Гуа­и­ба озе­ра-ла­гу­ны Па­тус и на ост­ро­вах дель­ты реки Жа­куи. Узел национальной и ме­ж­ду­народной ав­то­ма­ги­ст­ра­лей; железно-дорожная стан­ция. Озёр­ный и реч­ной порт (со­еди­нён ре­гу­ляр­ны­ми рей­са­ми с морским пор­том в городе Риу-Гран­ди). Меж­ду­народный аэ­ро­порт имени Сал­га­ду Фи­лью. Мет­ро­по­ли­тен (1985).

Ос­но­ван пор­тугальскими ко­ло­ни­ста­ми в 1772 году под названием Пор­ту-дус-Ка­зайс (Porto dos Casais) (современное название с 1773 года). Ста­тус го­ро­да с 1810 года. С 1812 года административный центр ка­пи­та­нии, за­тем шта­та Риу-Гран­ди-ду-Сул. В 1835-1845 годы один из цен­тров вос­ста­ния «фар­ра­пус». В XIX веке центр им­ми­гра­ции на­се­ле­ния из Гер­ма­нии, Ита­лии и Поль­ши.

В цен­тре Порту-Алегри рас­по­ло­же­ны площадь Ал­фан­де­га с па­мят­ни­ком ба­ро­ну Риу-Бран­ку (1914-1916 годы; скульп­тор Ж.В. Фрид­рихс), куль­тур­ным цен­тром «Ме­мо­ри­ал Риу-Гран­ди-ду-Сул» (от­крыт в 1996 году; в бывшем зда­нии поч­там­та и те­ле­гра­фа, 1910-1913 годы), Ху­дожественным му­зе­ем шта­та Риу-Гран­ди-ду-Сул (от­крыт в 1954 году; в бывшем зда­нии на­ло­го­вой по­ли­ции; 1922 год; оба воз­вёл архитектор Т. Ви­дер­шпан в сти­ле н е­оба­рок­ко ), куль­тур­ным цен­тром «Сан­тан­дер Кул­ту­рал» в фор­мах эк­лек­тиз­ма (бывшее зда­ние Banco Nacional do Co­mér­cio; 1927-1932 годы, архитектор С. Соб­чак, скульп­тор Ф. Ко­ро­на; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2001 году, архитектор Р. Ло­еб). Здесь же рас­по­ло­же­на площадь Мар­ша­ла Де­о­до­ру да Фон­се­ки (бывшая Со­бор­ная площадь) с куль­тур­ным цен­тром «Со­лар дус Ка­ма­ра» (1818-1824), зда­ни­ем те­ат­ра «Сан-Пед­ру» (1858 год, архитектор Ф. фон Нор­манн) в рус­ле позд­не­го клас­си­циз­ма, Двор­цом Пи­ра­ти­ни в сти­ле бо­зар (ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра шта­та; 1909-1921 годы, архитектор М. Гра; до­ст­раи­вал­ся до 1970-х годов), ка­фед­раль­ным со­бо­ром Бо­го­ма­те­ри в фор­мах не­оре­нес­сан­са (1921-1986 годы, архитектор Ж.Б. Жю­ве­на­ли), Двор­цом «Фар­ро­пи­лья» (зда­ние За­ко­но­дательного со­б­ра­ния шта­та; 1955-1967 годы, архитектор Г. Зол­ку), Двор­цом пра­во­су­дия (1953-1968 годы, ар­хи­тек­то­ры Л.Ф. Ко­ро­на, К.М. Фай­ет) в сти­ле мо­дер­низ­ма . В центральной час­ти го­ро­да так­же на­хо­дят­ся церк­ви Бо­го­ма­те­ри Пе­ча­лей (1807-1866 годы, до­ст­раи­ва­лась до 1903 года) и Но­са-Се­ньо­ра-да-Кон­сей­сан (1851-1880), ры­нок (1869 год, инженер Ф. Хейдт­манн), Ра­ту­ша в сти­ле не­оба­рок­ко (другие на­зва­ния - «Ста­рая пре­фек­ту­ра» и «Дво­рец азор­цев»; 1898-1901 годы, архитектор Ж.А.Л. Кар­ра­ра Кол­фо­ску). Сре­ди по­стро­ек 2-й половины XX - начала XXI веков: мост «Ре­жис Би­тен­корт» че­рез залив Гуа­и­ба (1955-1958 годы; об­щая дли­на 7,7 км), административный центр шта­та («Фер­нан­ду Фер­ра­ри»; 1976-1987 годы, архитектор Ш.Р. Юго и другие) с ме­мо­риа­лом «Ка­мен­ный мост» (пер­во­на­чаль­но со­еди­нял бе­ре­га ру­чья Ди­лу­виу; от­крыт в 1848 году, за­вер­шён в 1854 году) и «Па­мят­ни­ком азор­цам» (1973 год, скульп­тор К. Те­нюс), зда­ние фон­да и Му­зея художника И. Ка­мар­гу (ос­но­ван в 1995 году; в зда­нии 2002-2008 годов, архитектор А. Си­за).

Главный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Юга Бра­зи­лии. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт национального ис­то­ри­ко-ху­дожественного на­сле­дия (1938). Круп­ней­шие ву­зы: Фе­де­раль­ный университет Риу-Гран­ди-ду-Сул (1934 год; один из круп­ней­ших государственных ву­зов и научно-исследовательских цен­тров Бра­зи­лии), Пап­ский ка­то­лический университет Риу-Гран­ди-ду-Сул (1948 год; в его со­ста­ве - Центральная библиотека имени И.Ж. Отан), Фе­де­раль­ный университет медицинских на­ук (1953). Пуб­лич­ная библиотека шта­та Риу-Гран­ди-ду-Сул (1871). Му­зеи: ис­то­ри­ко-крае­ведческий «Жу­лиу ди Кас­тиль­юс» (1903), «Жоа­кин Жо­зе Фе­ли­зар­ду» (1979 год; ар­хео­ло­гическая кол­лек­ция, ста­рин­ные фо­то­гра­фии Порту-Алегри), нау­ки и тех­но­ло­гии (1998). Те­атр «Сан-Пед­ру» (1858, муль­ти­жан­ро­вый). Бо­та­нический сад Порту-Алегри (1958 год; на его тер­ри­то­рии - Му­зей ес­тественных на­ук с па­лео­нто­ло­гической экс­по­зи­ци­ей, 1955 год). Спор­тив­но-раз­вле­кательный морской парк Бра­зи­лии (1978).

Важ­ный спор­тив­ный центр. Ме­сто про­ве­де­ния лет­ней Уни­вер­сиа­ды (1963), мат­чей на пер­вен­ст­во ми­ра по фут­бо­лу (2014) и других ме­ж­ду­народных со­стя­за­ний. Фут­боль­ные клу­бы: «Гре­миу» (1903), при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Аре­на ду Гре­миу» (2012 год; свыше 60 тысяч мест); «Ин­тер­нась­о­нал» (1909), при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Бей­ра-Риу» (1969 год; свыше 50 тысяч мест).

Порту-Алегри - круп­ней­ший эко­но­мический центр Юга Бра­зи­лии. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в том числе ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные, фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги, транс­порт и ло­ги­сти­ка, тор­гов­ля, НИОКР, об­ра­зо­ва­ние и ту­ри­стический биз­нес. В Порту-Алегри ба­зи­ру­ют­ся штаб-квар­ти­ры не­сколь­ких круп­ных бразильских ком­па­ний, в том числе «Ger­dau», «Companhia Zaffari», «SLC Agrí­cola», «Grupo RBS»; де­неж­но-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний и ИТ-ком­па­ний (в том числе Государственный центр со­вер­шен­ст­во­ва­ния пе­ре­до­вых элек­трон­ных тех­но­ло­гий). Здесь так­же раз­ме­ща­ет­ся ряд ис­пол­нительных ор­га­нов МЕРКОСУР; про­во­дят­ся книж­ная яр­мар­ка (с 1955 года, еже­год­но; круп­ней­шая под от­кры­тым не­бом в Латинской Аме­ри­ке), Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь современного искусства «Бие­нал­ле МЕРКОСУР» (с 1997 года, раз в два го­да), Ме­ж­ду­народный фо­рум сво­бод­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния (с 1999, еже­год­но); в 2001-2003 годы, 2005 и 2010 годы про­хо­дил Все­мир­ный со­ци­аль­ный фо­рум (так называемый Ан­ти-Да­вос). Порт спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на экс­пор­те про­дук­ции, про­из­во­ди­мой в шта­те Риу-Гран­ди-ду-Сул: ку­ку­ру­зы, ри­са, сои, мя­са, ми­неральных удоб­ре­ний, цел­лю­ло­зы, элек­тро­тех­нических и ко­же­вен­ных из­де­лий. Круп­ный центр ту­риз­ма, в основном де­ло­во­го и куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по про­изводству элек­тро­тех­нического и другого промышленного обо­ру­до­ва­ния, средств свя­зи, ме­тал­ло­из­де­лий, из­де­лий из пла­ст­масс, кос­ме­тических и фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов, тек­сти­ля, про­дук­тов пи­та­ния, пи­ва, без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков, а так­же по вы­дел­ке кож.

В со­став городской аг­ло­ме­ра­ции Порту-Алегри вхо­дят круп­ные ин­ду­ст­ри­аль­ные цен­тры: Ка­но­ас (НПЗ «Alberto Pasqualini Re­finery»), Гра­ва­таи (ав­то­мо­биль­ный за­вод американской ком­па­нии «General Motors»), Са­пу­кая-ду-Сул (ме­тал­лур­гический за­вод «Si­de­r ́urgica Riograndense»), Сан-Ле­о­пол­ду (за­вод германской ком­па­нии STIHL; про­изводство мо­то­ри­зо­ван­ных ин­ст­ру­мен­тов для лес­но­го, сель­ско­го хо­зяй­ст­ва и строи­тель­ст­ва), Но­ву-Ам­бур­гу (один из ве­ду­щих в стра­не цен­тров обув­ной промышленности - так называемая сто­ли­ца бразильской обу­ви, с 1963 года про­хо­дит еже­год­ная Национальная яр­мар­ка обу­ви), Эл­до­ра­ду-ду-Сул (за­вод американской ком­па­нии «Dell»; ком­пь­ю­тер­ная тех­ни­ка и ком­плек­тую­щие), Три­ун­фу (неф­те­хи­мический за­вод ком­па­нии «Braskem», круп­ней­ший в стра­не про­из­во­ди­тель по­ли­эти­ле­на и по­ли­про­пи­ле­на, в том числе из тро­ст­ни­ко­во­го и ку­ку­руз­но­го спир­та).

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