ПОРТУ-АЛЕГРИ
ПОРТУ-АЛЕГРИ - город на Юге Бразилии, административный центр штата Риу- Гранди-ду-Сул.
Население 1,47 миллионов человек (2013), вместе с пригородами образует агломерацию с населением свыше 4 миллиона человек. Расположен на восточном побережье залива Гуаиба озера-лагуны Патус и на островах дельты реки Жакуи. Узел национальной и международной автомагистралей; железно-дорожная станция. Озёрный и речной порт (соединён регулярными рейсами с морским портом в городе Риу-Гранди). Международный аэропорт имени Салгаду Филью. Метрополитен (1985).
Основан португальскими колонистами в 1772 году под названием Порту-дус-Казайс (Porto dos Casais) (современное название с 1773 года). Статус города с 1810 года. С 1812 года административный центр капитании, затем штата Риу-Гранди-ду-Сул. В 1835-1845 годы один из центров восстания «фаррапус». В XIX веке центр иммиграции населения из Германии, Италии и Польши.
В центре Порту-Алегри расположены площадь Алфандега с памятником барону Риу-Бранку (1914-1916 годы; скульптор Ж.В. Фридрихс), культурным центром «Мемориал Риу-Гранди-ду-Сул» (открыт в 1996 году; в бывшем здании почтамта и телеграфа, 1910-1913 годы), Художественным музеем штата Риу-Гранди-ду-Сул (открыт в 1954 году; в бывшем здании налоговой полиции; 1922 год; оба возвёл архитектор Т. Видершпан в стиле необарокко), культурным центром «Сантандер Културал» в формах эклектизма (бывшее здание Banco Nacional do Comércio; 1927-1932 годы, архитектор С. Собчак, скульптор Ф. Корона; реконструирован в 2001 году, архитектор Р. Лоеб). Здесь же расположена площадь Маршала Деодору да Фонсеки (бывшая Соборная площадь) с культурным центром «Солар дус Камара» (1818-1824), зданием театра «Сан-Педру» (1858 год, архитектор Ф. фон Норманн) в русле позднего классицизма, Дворцом Пиратини в стиле бозар (резиденция губернатора штата; 1909-1921 годы, архитектор М. Гра; достраивался до 1970-х годов), кафедральным собором Богоматери в формах неоренессанса (1921-1986 годы, архитектор Ж.Б. Жювенали), Дворцом «Фарропилья» (здание Законодательного собрания штата; 1955-1967 годы, архитектор Г. Золку), Дворцом правосудия (1953-1968 годы, архитекторы Л.Ф. Корона, К.М. Файет) в стиле модернизма. В центральной части города также находятся церкви Богоматери Печалей (1807-1866 годы, достраивалась до 1903 года) и Носа-Сеньора-да-Консейсан (1851-1880), рынок (1869 год, инженер Ф. Хейдтманн), Ратуша в стиле необарокко (другие названия - «Старая префектура» и «Дворец азорцев»; 1898-1901 годы, архитектор Ж.А.Л. Каррара Колфоску). Среди построек 2-й половины XX - начала XXI веков: мост «Режис Битенкорт» через залив Гуаиба (1955-1958 годы; общая длина 7,7 км), административный центр штата («Фернанду Феррари»; 1976-1987 годы, архитектор Ш.Р. Юго и другие) с мемориалом «Каменный мост» (первоначально соединял берега ручья Дилувиу; открыт в 1848 году, завершён в 1854 году) и «Памятником азорцам» (1973 год, скульптор К. Тенюс), здание фонда и Музея художника И. Камаргу (основан в 1995 году; в здании 2002-2008 годов, архитектор А. Сиза).
Главный центр образования и культуры Юга Бразилии. Среди научных учреждений - Институт национального историко-художественного наследия (1938). Крупнейшие вузы: Федеральный университет Риу-Гранди-ду-Сул (1934 год; один из крупнейших государственных вузов и научно-исследовательских центров Бразилии), Папский католический университет Риу-Гранди-ду-Сул (1948 год; в его составе - Центральная библиотека имени И.Ж. Отан), Федеральный университет медицинских наук (1953). Публичная библиотека штата Риу-Гранди-ду-Сул (1871). Музеи: историко-краеведческий «Жулиу ди Кастильюс» (1903), «Жоакин Жозе Фелизарду» (1979 год; археологическая коллекция, старинные фотографии Порту-Алегри), науки и технологии (1998). Театр «Сан-Педру» (1858, мультижанровый). Ботанический сад Порту-Алегри (1958 год; на его территории - Музей естественных наук с палеонтологической экспозицией, 1955 год). Спортивно-развлекательный морской парк Бразилии (1978).
Важный спортивный центр. Место проведения летней Универсиады (1963), матчей на первенство мира по футболу (2014) и других международных состязаний. Футбольные клубы: «Гремиу» (1903), принимает соперников на стадионе «Арена ду Гремиу» (2012 год; свыше 60 тысяч мест); «Интернасьонал» (1909), принимает соперников на стадионе «Бейра-Риу» (1969 год; свыше 50 тысяч мест).
Порту-Алегри - крупнейший экономический центр Юга Бразилии. Основа городской экономики - сфера услуг, в том числе административные, финансовые и деловые услуги, транспорт и логистика, торговля, НИОКР, образование и туристический бизнес. В Порту-Алегри базируются штаб-квартиры нескольких крупных бразильских компаний, в том числе «Gerdau», «Companhia Zaffari», «SLC Agrícola», «Grupo RBS»; денежно-кредитных учреждений и ИТ-компаний (в том числе Государственный центр совершенствования передовых электронных технологий). Здесь также размещается ряд исполнительных органов МЕРКОСУР; проводятся книжная ярмарка (с 1955 года, ежегодно; крупнейшая под открытым небом в Латинской Америке), Международный фестиваль современного искусства «Биеналле МЕРКОСУР» (с 1997 года, раз в два года), Международный форум свободного программного обеспечения (с 1999, ежегодно); в 2001-2003 годы, 2005 и 2010 годы проходил Всемирный социальный форум (так называемый Анти-Давос). Порт специализируется на экспорте продукции, производимой в штате Риу-Гранди-ду-Сул: кукурузы, риса, сои, мяса, минеральных удобрений, целлюлозы, электротехнических и кожевенных изделий. Крупный центр туризма, в основном делового и культурно-познавательного. Действуют предприятия по производству электротехнического и другого промышленного оборудования, средств связи, металлоизделий, изделий из пластмасс, косметических и фармацевтических препаратов, текстиля, продуктов питания, пива, безалкогольных напитков, а также по выделке кож.
В состав городской агломерации Порту-Алегри входят крупные индустриальные центры: Каноас (НПЗ «Alberto Pasqualini Refinery»), Граватаи (автомобильный завод американской компании «General Motors»), Сапукая-ду-Сул (металлургический завод «Sider ́urgica Riograndense»), Сан-Леополду (завод германской компании STIHL; производство моторизованных инструментов для лесного, сельского хозяйства и строительства), Нову-Амбургу (один из ведущих в стране центров обувной промышленности - так называемая столица бразильской обуви, с 1963 года проходит ежегодная Национальная ярмарка обуви), Элдораду-ду-Сул (завод американской компании «Dell»; компьютерная техника и комплектующие), Триунфу (нефтехимический завод компании «Braskem», крупнейший в стране производитель полиэтилена и полипропилена, в том числе из тростникового и кукурузного спирта).