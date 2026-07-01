ПОРТСМУТ
ПОРТСМУТ - город в Великобритании, на южном побережье Англии, в графстве Хэмпшир; имеет статус унитарного образования.
Население 206,8 тысяч человек (2012). С рядом пригородов и городом Саутгемптон образует урбанизированный ареал с населением свыше 1,5 миллионов человек. Расположен на северном побережье пролива Ла-Манш (центральная часть города - на острове Портси), в 30 км к юго-востоку от Саутгемптона. Важный транспортный узел. Морской порт; паромное сообщение с Нормандскими островами, Францией и Испанией. Ближайший международный аэропорт - в Саутгемптоне.
В I веке на месте современного Портсмута основан римский форт Портус-Адурни (Portus Adurni). С V-VI веков известен как англосаксонское поселение Портчестер. С IX века важный торговый порт, однако после нормандского завоевания Англии 1066 года потерял своё значение. В 1194 году Ричард Львиное Сердце даровал Портсмуту привилегии (подтверждались хартиями 1200 года и 1313 года). С начала XIII века Портсмут - один из главных торговых портов Англии (в том числе торговля с английскими владениями во Франции), часто служил базой для военных экспедиций в континентальную часть Европы. Неоднократно подвергался нападениям пиратов (1265) и французских отрядов (1338, 1369, 1377 и 1380) во время Столетней войны 1337-1453 годов. В XVI веке выходцы из Портсмута приняли активное участие в колонизации Нового Света, Индии, Австралии. Во время Английской революции XVII века жители Портсмута поддержали роялистов, позднее город был занят парламентскими войсками. С конца XVIII века главная база королевского флота. С 1810-х годов основной отраслью стало судостроение. В 1847 году соединён железной дорогой с Брайтоном, в 1859 году - с Лондоном. В 1900-1930-х годах значительно расширился благодаря включению близлежащих территорий. В 1926 году получил статус города. В годы 2-й мировой войны неоднократно подвергался налётам германской авиации (особенно сильно пострадал в результате бомбардировки 24.8.1940 года). В 1944 году Портсмут - одна из опорных баз экспедиционных сил Великобритании, США и их союзников при подготовке «Оверлорд» операции. Во 2-й половине XX века развивался как центр судостроения и военно-морская база.
К старейшим постройкам Портсмута относятся англиканский собор Святого Фомы Кентерберийского (около 1180 года, перестроен в 1683-1693 годы; расширен в 1932-1991 годы, архитектор Ч. Николсон), церковь Королевского гарнизона - «Домус Деи» (Domus Dei, 1212), замок Саутси (1544), Ворота короля Якова (1687 год, реконструированы в начале XX века). Среди исторических зданий также: Круглая башня (1843-1848), здание железно-дорожной станции в формах неоренессанса (1866), католический собор Святого Иоанна Евангелиста в стиле неоготики (1877-1882 годы, архитектор Дж. Хансом, завершён в 1906 году), Ратуша в формах классицизма (1886-1890 годы, архитектор У. Хилл, реконструирована в 1955-1959 годы), здание военного ведомства в неороманском стиле (1893-1897 годы; ныне художественный музей), здание Midland Bank в стиле необарокко (около 1900), неоготическая церковь Святого Альбана (1914 год, архитектор Николсон, реконструирована в 1956 году), церковь Святого Кутберта в неовизантийском стиле (1914-1915 годы, архитектор И.С. Холл), кинотеатр «Палас» в формах мавританского стиля (1920-1921 годы, архитектор А.Э. Когсуэлл; ныне клуб). Среди сооружений начала XXI века - смотровая башня «Спиннакер тауэр» (2001-2005 годы, архитектурное бюро «HGP Greentree Allchurch Evans»; высота 170 м - самое высокое сооружение города).
Университет Портсмута (1869 год; крупный исследовательский центр). Музеи: Национального Королевского военно-морского флота (1911), Королевской морской пехоты (1958), городской (1972), «Дня-Д» (1984 год; посвящён высадке союзников в Нормандии в 1944 году) и другие. Дом-музей Ч. Диккенса. В районе исторических доков (XII века) пришвартованы корабли-музеи: «Мэри Роз» (построен в 1510 году, затонул в 1545 году, поднят в 1982 году, музей с 2013 года), «Виктори» (спущен на воду в 1765) и «Уорриор» (1860 год; первый в мире цельнометаллический броненосец). «Кингс тиэтр» (1907 год; опера, балет, драма, мюзиклы); «Новый Королевский театр» (1856 год; драма, танец, музыка и другое). Аквариум «Blue Reef».
Футбольный клуб «Портсмут» (1898) - 2-кратный чемпион Англии (1949, 1950) и обладатель Кубка Англии (1939, 2008), принимает соперников на стадионе «Фраттон Парк» (1898 год; свыше 20 тысяч мест). Также популярны регби, крикет и велогонки на треке.
Основа городской экономики - сфера услуг. Портсмут - крупнейшая база военно-морского флота Великобритании, место дислокации морских «коммандос» (диверсионно-десантных войск) и важный центр судостроения. Традиционно ведущий сектор сферы услуг - обслуживание военно-морского, рыболовецкого флота и портового хозяйства. Грузооборот морского порта около 1 млн.т (2011), в том числе сввше 90% - импортные грузы, главным образом бананы (через Портсмут проходит около 70% британского импорта бананов), цитрусовые и овощи; пассажирооборот около 2 миллионов человек. Велико значение информационных, финансовых, деловых услуг, торговли, образования и здравоохранения; развивается туристический бизнес.
В промышленности доминирует производство продукции военного назначения (8% занятых в 2009; 46% в 1951). Ведущая отрасль - военное судостроение (под контролем компаний: американской «Northrop Grumman» и британской «BAE Systems») и производство вспомогательного оборудования (судовые двигатели - компания «Rolls-Royce»; судовые установки для опреснения воды, эхолоты и другие). Развита авиаракетно-космическая промышленность (производство искусственных спутников Земли военного и гражданского назначения и их комплектующих на предприятиях компаний: «Airbus Defence and Space» - дочерняя европейской компании «Airbus», «BAE Systems» и другие). Выпуск компонентов электронной техники, швейных изделий, пива и другого.