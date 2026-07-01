ПОРТСМУТ

ПОРТСМУТ - город в Великобритании, на южном побережье Англии, в графстве Хэмпшир; имеет статус унитарного образования.

Население 206,8 тысяч человек (2012). С ря­дом при­го­ро­дов и городом Са­ут­гемп­тон об­ра­зу­ет ур­ба­ни­зи­ро­ван­ный аре­ал с населением свыше 1,5 миллионов человек. Рас­по­ло­жен на северном по­бе­ре­жье пролива Ла-Манш (центральная часть го­ро­да - на острове Порт­си), в 30 км к юго-вос­то­ку от Са­ут­гем­пто­на. Важ­ный транс­порт­ный узел. Морской порт; па­ром­ное со­об­ще­ние с Нор­манд­ски­ми острова­ми, Фран­ци­ей и Ис­па­ни­ей. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в Са­ут­гем­пто­не.

В I веке на мес­те современного Портсмута ос­но­ван римский форт Пор­тус-Адур­ни (Portus Adurni). С V-VI веков из­вес­тен как анг­ло­сак­сон­ское по­се­ле­ние Порт­чес­тер. С IX века важ­ный тор­го­вый порт, од­на­ко по­сле нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 года по­те­рял своё зна­че­ние. В 1194 году Ри­чард Льви­ное Серд­це да­ро­вал Портсмуту при­ви­ле­гии (под­твер­жда­лись хар­тия­ми 1200 года и 1313 года). С начала XIII века Портсмут - один из главных тор­го­вых пор­тов Анг­лии (в том числе тор­гов­ля с английскими вла­де­ния­ми во Фран­ции), час­то слу­жил ба­зой для во­енных экс­пе­ди­ций в кон­ти­нен­таль­ную часть Ев­ро­пы. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям пи­ра­тов (1265) и французских от­ря­дов (1338, 1369, 1377 и 1380) во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов. В XVI веке вы­ход­цы из Портсмута при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в ко­ло­ни­за­ции Но­во­го Све­та, Ин­дии, Ав­ст­ра­лии. Во вре­мя Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века жи­те­ли Портсмута под­дер­жа­ли роя­ли­стов, позд­нее город был за­нят пар­ла­мент­ски­ми вой­ска­ми. С конца XVIII века главная ба­за ко­ро­лев­ско­го фло­та. С 1810-х годов основной от­рас­лью ста­ло су­до­строе­ние. В 1847 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Брай­то­ном, в 1859 году - с Лон­до­ном. В 1900-1930-х годах зна­чи­тель­но рас­ши­рил­ся бла­го­да­ря вклю­че­нию близ­ле­жа­щих тер­ри­то­рий. В 1926 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­лё­там германской авиа­ции (осо­бен­но силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те бом­бар­ди­ров­ки 24.8.1940 года). В 1944 году Портсмут - од­на из опор­ных баз экс­пе­диционных сил Ве­ли­ко­бри­та­нии, США и их со­юз­ни­ков при под­го­тов­ке «Овер­лорд» опе­ра­ции. Во 2-й половине XX века раз­ви­вал­ся как центр су­до­строе­ния и во­енно-морская ба­за.

К ста­рей­шим по­строй­кам Портсмута от­но­сят­ся анг­ли­кан­ский со­бор Святого Фо­мы Кен­тер­бе­рий­ско­го (около 1180 года, пе­ре­стро­ен в 1683-1693 годы; рас­ши­рен в 1932-1991 годы, архитектор Ч. Ни­кол­сон), церковь Ко­ро­лев­ско­го гар­ни­зо­на - «До­мус Деи» (Domus Dei, 1212), за­мок Са­ут­си (1544), Во­ро­та ко­ро­ля Яко­ва (1687 год, ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в начале XX века). Сре­ди ис­то­рических зда­ний так­же: Круг­лая баш­ня (1843-1848), зда­ние железно-дорожной стан­ции в фор­мах не­оре­нес­сан­са (1866), ка­то­лический со­бор Святого Ио­ан­на Еван­ге­ли­ста в сти­ле нео­го­ти­ки (1877-1882 годы, архитектор Дж. Хан­сом, за­вер­шён в 1906 году), Ра­ту­ша в фор­мах клас­си­циз­ма (1886-1890 годы, архитектор У. Хилл, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1955-1959 годы), зда­ние во­енного ве­дом­ст­ва в нео­ро­ман­ском сти­ле (1893-1897 годы; ны­не ху­дожественный му­зей), зда­ние Mid­land Bank в сти­ле не­оба­рок­ко (около 1900), нео­го­тическая церковь Святого Аль­ба­на (1914 год, архитектор Ни­кол­сон, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1956 году), церковь Святого Кут­бер­та в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1914-1915 годы, архитектор И.С. Холл), ки­но­те­атр «Па­лас» в фор­мах мав­ри­тан­ско­го сти­ля (1920-1921 годы, архитектор А.Э. Ког­су­элл; ны­не клуб). Сре­ди со­ору­же­ний начала XXI века - смот­ро­вая баш­ня «Спин­на­кер тау­эр» (2001-2005 годы, ар­хитектурное бю­ро «HGP Greentree Allchurch Evans»; высота 170 м - са­мое вы­со­кое со­ору­же­ние го­ро­да).

Университет Портсмута (1869 год; круп­ный ис­сле­до­ва­тель­ский центр). Му­зеи: Национального Ко­ро­лев­ско­го во­енно-морского фло­та (1911), Ко­ро­лев­ской морской пе­хо­ты (1958), го­род­ской (1972), «Дня-Д» (1984 год; по­свя­щён вы­сад­ке со­юз­ни­ков в Нор­ман­дии в 1944 году) и другие. Дом-му­зей Ч. Дик­кен­са . В рай­оне ис­то­рических до­ков (XII века) при­швар­то­ва­ны ко­раб­ли-му­зеи: «Мэ­ри Роз» (по­стро­ен в 1510 году, за­то­нул в 1545 году, под­нят в 1982 году, му­зей с 2013 года), «Вик­то­ри» (спу­щен на во­ду в 1765) и «Уор­ри­ор» (1860 год; пер­вый в ми­ре цель­но­ме­тал­лический бро­не­но­сец). «Кингс ти­этр» (1907 год; опе­ра, ба­лет, дра­ма, мю­зик­лы); «Но­вый Ко­ро­лев­ский те­атр» (1856 год; дра­ма, та­нец, му­зы­ка и другое). Ак­ва­ри­ум «Blue Reef».

Фут­боль­ный клуб «Порт­смут» (1898) - 2-крат­ный чем­пи­он Анг­лии (1949, 1950) и об­ла­да­тель Куб­ка Анг­лии (1939, 2008), при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Фрат­тон Парк» (1898 год; свыше 20 тысяч мест). Так­же по­пу­ляр­ны рег­би, кри­кет и ве­ло­гон­ки на тре­ке.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. Портсмут - круп­ней­шая ба­за во­енно-морского фло­та Ве­ли­ко­бри­та­нии, ме­сто дис­ло­ка­ции морских «ком­ман­дос» (ди­вер­си­он­но-де­сант­ных войск) и важ­ный центр су­до­строе­ния. Тра­ди­ци­он­но ве­ду­щий сек­тор сфе­ры ус­луг - об­слу­жи­ва­ние во­енно-морского, ры­бо­ло­вец­ко­го фло­та и пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва. Гру­зо­обо­рот морского пор­та около 1 млн.т (2011), в том числе сввше 90% - им­порт­ные гру­зы, главным образом ба­на­ны (че­рез Портсмут про­хо­дит около 70% британского им­пор­та ба­на­нов), цит­русо­вые и ово­щи; пас­са­жи­ро­обо­рот около 2 миллионов человек. Ве­ли­ко зна­че­ние ин­фор­мационных, фи­нан­со­вых, де­ло­вых ус­луг, тор­гов­ли, об­ра­зо­ва­ния и здра­во­охра­не­ния; раз­ви­ва­ет­ся ту­ри­стический биз­нес.

В промышленности до­ми­ни­ру­ет про­изводство про­дук­ции во­енного на­зна­че­ния (8% за­ня­тых в 2009; 46% в 1951). Ве­ду­щая от­расль - во­енное су­до­строе­ние (под кон­тро­лем ком­па­ний: американской «Northrop Grumman» и британской «BAE Systems») и про­изводство вспо­мо­гательного обо­ру­до­ва­ния (су­до­вые дви­га­те­ли - ком­па­ния «Rolls-Royce»; су­до­вые ус­та­нов­ки для оп­рес­не­ния во­ды, эхо­ло­ты и другие). Раз­ви­та авиа­ра­кет­но-кос­ми­че­ская промышленность (про­изводство ис­кусственных спут­ни­ков Зем­ли во­енного и гражданского на­зна­че­ния и их ком­плек­тую­щих на пред­при­яти­ях ком­па­ний: «Airbus Defence and Space» - до­чер­няя ев­ропейской ком­па­нии «Air­bus», «BAE Systems» и другие). Вы­пуск ком­по­нен­тов элек­трон­ной тех­ни­ки, швей­ных из­де­лий, пи­ва и другого.

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