ПОРТЛЕНД

ПОРТЛЕНД - город на Западе США, крупнейший в штате Орегон.

Население 597,8 тысяч человек (2013 год; в том числе 9,4% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки, 8,9% - из стран Азии, 7,8% - аф­роа­ме­ри­кан­цы), в пре­де­лах мет­ро­по­ли­тен­ско­го ареа­ла Портленда (Боль­шой Порт­ленд) около 2,3 миллионов человек. Рас­по­ло­жен на северо-западной ок­раи­не шта­та (на гра­ни­це со шта­том Ва­шинг­тон), ме­ж­ду Бе­ре­го­вы­ми хреб­та­ми на за­па­де и Кас­кад­ны­ми го­ра­ми на вос­то­ке, на реке Ко­лум­бия и её ле­вом при­то­ке реки Уил­ла­метт. Портленд ок­ру­жа­ют свыше 30 вул­ка­нов, в том числе Та­бор (шла­ко­вый ко­нус в чер­те го­ро­да), Худ, Сент-Хе­ленс и Адамс (по­след­ние два - дей­ст­вую­щие). Узел ав­то­мо­биль­ных и железно-дорожных ма­ги­ст­ра­лей. Мор­ской и реч­ной порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт. Лёг­кое мет­ро (1986) и ка­нат­ная до­ро­га (2006).

Ис­то­ри­че­ски на тер­ри­то­рии современного Портленда про­жи­ва­ли ин­дей­ские пле­ме­на груп­пы чи­нук. В 1805-1806 годы ис­сле­до­ва­на в хо­де экс­пе­ди­ции М. Льюи­са и У. Клар­ка. Пер­вым ев­ропейским по­се­лен­цем счи­та­ет­ся фран­ко­ка­на­дец Э. Лю­сье, осев­ший здесь в 1829 году. В 1830-1840-х годах не­боль­шой пе­ре­ва­лоч­ный пункт по пу­ти в Оре­гон-Си­ти. В 1845 году по­се­ле­ние по­лу­чи­ло название Портленд (в честь од­но­имённого го­ро­да в шта­те Мэн), в 1851 году - ста­тус го­ро­да. С 1854 года административный центр округа Малт­но­ма тер­ри­то­рии Оре­гон (с 1859 шта­та Оре­гон). Во 2-й половине XIX века ак­тив­но­му рос­ту и раз­ви­тию Портленда спо­соб­ст­во­ва­ли «зо­ло­тые ли­хо­рад­ки» в Ка­ли­фор­нии, Оре­го­не, Ай­да­хо. В 1883 году со­еди­нён с транс­кон­ти­нен­таль­ной железной дорогой «Northern Pacific» (Ду­лут и Сент-Пол - Си­этл). В 1891 году при­со­еди­не­ны го­ро­да Ал­би­на и Ист-Порт­ленд, в 1893 году - посёлок Сел­лвуд, в 1915 году - на­се­лён­ные пунк­ты Линн­тон и Сент-Джонс. К 1900 году на­счи­ты­вал свыше 90 тысяч жителей. Но­вый тол­чок раз­ви­тию Портленда при­да­ла вы­став­ка к 100-ле­тию экс­пе­ди­ции Льюи­са и Клар­ка (1905 год; свыше 2,5 миллионов по­се­ти­те­лей). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны важ­ный центр ме­тал­лур­гии, су­до­строе­ния и лес­ной промышленности. В 1960-1980-х годах реа­ли­зо­ван ряд про­грамм по об­нов­ле­нию Портленда и ди­вер­си­фи­ка­ции его эко­но­ми­ки, в конце XX - начале XXI веков - по за­щи­те ок­ру­жаю­щей сре­ды.

Центр Портленда рас­по­ло­жен в мес­те впа­де­ния реки Уил­ла­метт в реку Ко­лум­бия. Здесь на­хо­дят­ся Да­ун­та­ун и Ста­рый го­род (в том числе китайский и японский рай­оны). К ста­рей­шим по­строй­кам Портленда от­но­сят­ся зда­ние су­да Пай­о­нир (1869 год, архитектор А.Б. Мал­летт), Ста­рая цер­ковь в сти­ле нео­го­ти­ки (1882 год, архитектор У.Х. Уиль­ямс), зда­ние мэ­рии в фор­мах сти­ля не­оре­нес­санс (1895 год, ар­хи­тек­то­ры У. Уид­ден и А. Льюис), отель «Им­пе­ри­ал» (1894 год, архитектор Ф.М. Уайт) и зда­ние железно-дорожной стан­ции Юни­он-стей­шен (1890-1896 годы, ар­хи­тек­то­ры Х. ван Брант, Ф. Хау) в нео­ро­ман­ском сти­ле, со­ору­же­ния из чу­гу­на в рус­ле эк­лек­тиз­ма: «Гранд стейбл энд кар­ри­эйдж бил­динг»(1887), «Блей­джен блок» (1888 год; оба - архитектор У.Х. Уиль­ямс) и другие. Так­же сре­ди па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры - особ­ня­ки Пит­ток в сти­ле не­оре­нес­санс (1909 год, архитектор Э.Т. Фо­укс), Х.Л. Кор­бет­та и Г. Хойт Кор­бетт (1916 год, архитектор М.Х. Уайт­ха­ус), Ган­гу­эр в фор­мах тю­до­ров­ско­го сти­ля (1932-1933 годы, архитектор Р. Хе­ме­ну­эй); уни­вер­маг «Мей­ер энд Франк» в ду­хе чи­каг­ской шко­лы (1909). Че­рез реку Уил­ла­метт пе­ре­ки­ну­ты раз­вод­ные мос­ты Хо­торн (1910), «Сталь­ной» (1912 год; оба - инженерное бю­ро «Waddell & Har­ring­ton»), Бро­ду­эй (1913 год, инженер Р. Мод­же­ски). Сре­ди по­стро­ек 2-й половины XX века - административные зда­ния «Уэллс Фар­го сен­тер» (1969-1972 годы, архитектор Ч. Лак­ман; высота 166 м, - са­мое вы­со­кое зда­ние го­ро­да), «Порт­ленд бил­динг» в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1978- 1982 годы, архитектор М. Грейвс), зда­ние фе­де­раль­но­го су­да имени М.О. Хат­фил­да в сти­ле не­омо­дер­низ­ма (1997 год, ар­хитектурное бю­ро «Kohn Pedersen Fox»).

Портленд - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры За­па­да США. Университеты: Университет шта­та в Портленде (1946), здо­ро­вья и нау­ки шта­та Оре­гон (1974). Му­зеи: Ху­дожественный (1892 год; ста­рей­ший на Западном по­бе­ре­жье США), ис­то­рии шта­та Оре­гон (1898), Оре­гон­ский му­зей нау­ки и промышленности (1944 год; в его со­ста­ве пла­не­та­рий), дет­ский (1946 год; ста­рей­ший дет­ский му­зей к за­па­ду от реки Мис­си­си­пи). Городской вы­ста­воч­ный центр (1921). Те­ат­раль­ные труп­пы: «Порт­ленд Опе­ра» (1964), «Оре­гон Бал­ле» (1989); «Ар­тистс Ре­пер­то­ри» (1982 год, клас­сическая и современная дра­ма), «Ми­ракл» (1985 год, пер­фор­манс; един­ст­вен­ная ла­ти­но­аме­ри­кан­ская на Се­ве­ро-За­па­де США), «Порт­ленд Сен­тер Стейдж» (1988; дра­ма); Дет­ский те­атр Оре­го­на (1988), Северо-Западный дет­ский те­атр (1993), «Нор­т­уэст клас­си­кал ти­этр ком­па­ни» (1998, дра­ма). Ор­ке­ст­ры: Сим­фо­ни­че­ский (1896 год; ста­рей­ший сим­фо­нический ор­кестр на За­па­де США) и Мо­ло­дёж­ный фи­лар­мо­ни­че­ский (1924). Центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств Портленда (ве­дёт ис­то­рию с 1917 года; в современном зда­нии с 1987 года). Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь па­мя­ти режиссёра Х.Ф. Лав­краф­та (с 1977). Бо­та­нический сад «Лич» (1983). Городские пар­ки: «Уо­шинг­тон» (1871 год; в его со­ста­ве - зоо­парк Оре­го­на (1888), Ме­ж­ду­народный экс­пе­риментальный сад роз (1917 год; Портленд на­зы­ва­ют в США «го­ро­дом роз»), ден­д­ра­рий «Хойт» (1922), Все­мир­ный лес­ной центр (1964) и другие), «Фо­рест» (площадь свыше 2 тысяч га - один из круп­ней­ших городских пар­ков США) и другие.

Круп­ный спор­тив­ный центр, в ко­то­ром ба­зи­ру­ют­ся ко­ман­ды по фут­бо­лу «Порт­ленд Тим­берс» (2009 год; вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Про­ви­денс Парк», 1926 год) и бас­кет­бо­лу «Порт­ленд Трейл Блей­зерс» (1970 год; чем­пи­он НБА - 1977 года; вы­сту­па­ет во Двор­це спор­та «Мо­да Сен­тер», 1995 год). Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся бег (еже­год­но про­во­дит­ся ма­ра­фон) и ве­ло­си­пед­ный спорт (еже­год­ные со­стя­за­ния по ве­ло­крос­су).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Боль­шо­го Порт­лен­да - сфе­ра ус­луг (81,5% за­ня­тых, начало 2010-х годов); её ве­ду­щие сек­то­ра: административные, фи­нан­со­вые, транс­порт­но-ло­ги­стические ус­лу­ги, тор­гов­ля, НИОКР (свыше 1200 научно-исследовательских ком­па­ний осу­ще­ст­в­ля­ют раз­ра­бот­ки в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий; район Портленда на­зы­ва­ют в США «Си­ли­ко­но­вым ле­сом») и об­ра­зо­ва­ние. Боль­шой Порт­ленд вы­де­ля­ет­ся в стра­не как один из основных ор­га­ни­зационных цен­тров про­изводства спор­тив­ных то­ва­ров и раз­ви­тия аль­тер­на­тив­ной энер­ге­ти­ки. Здесь ба­зи­ру­ют­ся штаб-квар­ти­ры ком­па­ний «Nike», «Columbia Sportswear Company» (обе - в городе Би­вер­тон), северо-американские от­де­ле­ния германских ком­па­нии «Adidas», американских от­де­ле­ний британской «Hi-Tec Sports», китайской «Li Ning» (все - спор­тив­ные то­ва­ры) и датский «Vestas Wind Systems» (один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей вет­ро­ге­не­ра­то­ров), а так­же ком­па­нии «Northwest Solar Solutions» (по­став­ка и об­слу­жи­ва­ние сол­неч­ных энер­го­ус­та­но­вок; в городе Тай­гард). Порт Портленда (в 130 км от по­бе­ре­жья Ти­хо­го океана, для про­хо­да морских су­дов со­ору­жён ка­нал, 1976 год); гру­зо­обо­рот 11,9 миллионов т гру­зов (2013), в том числе 178,5 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ. Главные экс­порт­ные гру­зы: пше­ни­ца (круп­ней­ший в США порт по её экс­пор­ту), каль­ци­ни­рованная со­да, по­таш, кор­ма для жи­вот­но­вод­ст­ва и другие; им­порт­ные гру­зы: ав­то­мо­би­ли (чет­вёр­тый порт в стра­не по им­пор­ту ав­то­мо­би­лей), сталь­ной про­кат, из­вест­няк и другие. Около 5 миллионов тонн гру­зов транс­пор­ти­ру­ет­ся вверх по реке Ко­лум­бия и её ле­во­му при­то­ку Снейк до города Льюи­стон (штат Ай­да­хо). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь пи­ва (с 1996 года; круп­ней­ший на Западном по­бе­ре­жье США; од­но­вре­мен­но про­хо­дит в городе Си­этл, штат Ва­шинг­тон). Фес­ти­валь роз (с 1907, еже­год­но).

В промышленности за­ня­то 12,7% ра­бо­таю­щих, в строи­тель­ст­ве - 5,8%. Ве­ду­щая от­расль промышленности - элек­трон­ная. Круп­ней­ший ра­бо­то­да­тель - ком­па­ния «Intel» (около 300 ис­сле­до­ва­тель­ских ла­бо­ра­то­рий, главным образом в Портланде; основные про­из­водственные пло­щад­ки - го­ро­да Хилс­бо­ро и Би­вер­тон). Про­изводство элек­тро­лю­ми­нес­цент­ных циф­ро­вых дис­пле­ев, ком­по­нен­тов элек­трон­ных мик­ро­ско­пов (обе - в Хилс­бо­ро), хи­мических реа­ген­тов для элек­трон­ной промышленности. Сре­ди других от­рас­лей промышленности - транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние (вы­пуск гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, шас­си и по­лу­при­це­пов; су­до­строе­ние и су­до­ре­монт, ве­ду­щий в стра­не центр по ути­ли­за­ции морских су­дов), чёр­ная ме­тал­лур­гия (лис­то­вой, рель­со­вый и тру­бо­про­кат, сталь­ная ар­ма­ту­ра и ка­тан­ка), лес­ная и пи­ще­вку­со­вая; про­изводство раз­но­об­раз­но­го промышленного обо­ру­до­ва­ния и стро­ительных ма­те­риа­лов.

В 64 км к вос­то­ку от Портленда, вверх по те­че­нию реки Ко­лум­бия, - ГЭС «Bonneville» (мощ­ность 1189 МВт; пер­вая по вре­ме­ни со­ору­же­ния (1937) и са­мая ниж­няя в од­ном из круп­ней­ших в ми­ре Ко­лум­бий­ском кас­ка­де ГЭС).

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