ПОРТЛЕНД
ПОРТЛЕНД - город на Западе США, крупнейший в штате Орегон.
Население 597,8 тысяч человек (2013 год; в том числе 9,4% - выходцы из стран Латинской Америки, 8,9% - из стран Азии, 7,8% - афроамериканцы), в пределах метрополитенского ареала Портленда (Большой Портленд) около 2,3 миллионов человек. Расположен на северо-западной окраине штата (на границе со штатом Вашингтон), между Береговыми хребтами на западе и Каскадными горами на востоке, на реке Колумбия и её левом притоке реки Уилламетт. Портленд окружают свыше 30 вулканов, в том числе Табор (шлаковый конус в черте города), Худ, Сент-Хеленс и Адамс (последние два - действующие). Узел автомобильных и железно-дорожных магистралей. Морской и речной порт. Международный аэропорт. Лёгкое метро (1986) и канатная дорога (2006).
Исторически на территории современного Портленда проживали индейские племена группы чинук. В 1805-1806 годы исследована в ходе экспедиции М. Льюиса и У. Кларка. Первым европейским поселенцем считается франкоканадец Э. Люсье, осевший здесь в 1829 году. В 1830-1840-х годах небольшой перевалочный пункт по пути в Орегон-Сити. В 1845 году поселение получило название Портленд (в честь одноимённого города в штате Мэн), в 1851 году - статус города. С 1854 года административный центр округа Малтнома территории Орегон (с 1859 штата Орегон). Во 2-й половине XIX века активному росту и развитию Портленда способствовали «золотые лихорадки» в Калифорнии, Орегоне, Айдахо. В 1883 году соединён с трансконтинентальной железной дорогой «Northern Pacific» (Дулут и Сент-Пол - Сиэтл). В 1891 году присоединены города Албина и Ист-Портленд, в 1893 году - посёлок Селлвуд, в 1915 году - населённые пункты Линнтон и Сент-Джонс. К 1900 году насчитывал свыше 90 тысяч жителей. Новый толчок развитию Портленда придала выставка к 100-летию экспедиции Льюиса и Кларка (1905 год; свыше 2,5 миллионов посетителей). Во время 2-й мировой войны важный центр металлургии, судостроения и лесной промышленности. В 1960-1980-х годах реализован ряд программ по обновлению Портленда и диверсификации его экономики, в конце XX - начале XXI веков - по защите окружающей среды.
Центр Портленда расположен в месте впадения реки Уилламетт в реку Колумбия. Здесь находятся Даунтаун и Старый город (в том числе китайский и японский районы). К старейшим постройкам Портленда относятся здание суда Пайонир (1869 год, архитектор А.Б. Маллетт), Старая церковь в стиле неоготики (1882 год, архитектор У.Х. Уильямс), здание мэрии в формах стиля неоренессанс (1895 год, архитекторы У. Уидден и А. Льюис), отель «Империал» (1894 год, архитектор Ф.М. Уайт) и здание железно-дорожной станции Юнион-стейшен (1890-1896 годы, архитекторы Х. ван Брант, Ф. Хау) в неороманском стиле, сооружения из чугуна в русле эклектизма: «Гранд стейбл энд карриэйдж билдинг»(1887), «Блейджен блок» (1888 год; оба - архитектор У.Х. Уильямс) и другие. Также среди памятников архитектуры - особняки Питток в стиле неоренессанс (1909 год, архитектор Э.Т. Фоукс), Х.Л. Корбетта и Г. Хойт Корбетт (1916 год, архитектор М.Х. Уайтхаус), Гангуэр в формах тюдоровского стиля (1932-1933 годы, архитектор Р. Хеменуэй); универмаг «Мейер энд Франк» в духе чикагской школы (1909). Через реку Уилламетт перекинуты разводные мосты Хоторн (1910), «Стальной» (1912 год; оба - инженерное бюро «Waddell & Harrington»), Бродуэй (1913 год, инженер Р. Моджески). Среди построек 2-й половины XX века - административные здания «Уэллс Фарго сентер» (1969-1972 годы, архитектор Ч. Лакман; высота 166 м, - самое высокое здание города), «Портленд билдинг» в стиле постмодернизма (1978- 1982 годы, архитектор М. Грейвс), здание федерального суда имени М.О. Хатфилда в стиле неомодернизма (1997 год, архитектурное бюро «Kohn Pedersen Fox»).
Портленд - крупный центр науки, образования и культуры Запада США. Университеты: Университет штата в Портленде (1946), здоровья и науки штата Орегон (1974). Музеи: Художественный (1892 год; старейший на Западном побережье США), истории штата Орегон (1898), Орегонский музей науки и промышленности (1944 год; в его составе планетарий), детский (1946 год; старейший детский музей к западу от реки Миссисипи). Городской выставочный центр (1921). Театральные труппы: «Портленд Опера» (1964), «Орегон Балле» (1989); «Артистс Репертори» (1982 год, классическая и современная драма), «Миракл» (1985 год, перформанс; единственная латиноамериканская на Северо-Западе США), «Портленд Сентер Стейдж» (1988; драма); Детский театр Орегона (1988), Северо-Западный детский театр (1993), «Нортуэст классикал тиэтр компани» (1998, драма). Оркестры: Симфонический (1896 год; старейший симфонический оркестр на Западе США) и Молодёжный филармонический (1924). Центр исполнительских искусств Портленда (ведёт историю с 1917 года; в современном здании с 1987 года). Международный кинофестиваль памяти режиссёра Х.Ф. Лавкрафта (с 1977). Ботанический сад «Лич» (1983). Городские парки: «Уошингтон» (1871 год; в его составе - зоопарк Орегона (1888), Международный экспериментальный сад роз (1917 год; Портленд называют в США «городом роз»), дендрарий «Хойт» (1922), Всемирный лесной центр (1964) и другие), «Форест» (площадь свыше 2 тысяч га - один из крупнейших городских парков США) и другие.
Крупный спортивный центр, в котором базируются команды по футболу «Портленд Тимберс» (2009 год; выступает на стадионе «Провиденс Парк», 1926 год) и баскетболу «Портленд Трейл Блейзерс» (1970 год; чемпион НБА - 1977 года; выступает во Дворце спорта «Мода Сентер», 1995 год). Большой популярностью пользуются бег (ежегодно проводится марафон) и велосипедный спорт (ежегодные состязания по велокроссу).
Основа экономики Большого Портленда - сфера услуг (81,5% занятых, начало 2010-х годов); её ведущие сектора: административные, финансовые, транспортно-логистические услуги, торговля, НИОКР (свыше 1200 научно-исследовательских компаний осуществляют разработки в области информационных технологий; район Портленда называют в США «Силиконовым лесом») и образование. Большой Портленд выделяется в стране как один из основных организационных центров производства спортивных товаров и развития альтернативной энергетики. Здесь базируются штаб-квартиры компаний «Nike», «Columbia Sportswear Company» (обе - в городе Бивертон), северо-американские отделения германских компании «Adidas», американских отделений британской «Hi-Tec Sports», китайской «Li Ning» (все - спортивные товары) и датский «Vestas Wind Systems» (один из ведущих мировых производителей ветрогенераторов), а также компании «Northwest Solar Solutions» (поставка и обслуживание солнечных энергоустановок; в городе Тайгард). Порт Портленда (в 130 км от побережья Тихого океана, для прохода морских судов сооружён канал, 1976 год); грузооборот 11,9 миллионов т грузов (2013), в том числе 178,5 тысяч контейнеров ДФЭ. Главные экспортные грузы: пшеница (крупнейший в США порт по её экспорту), кальцинированная сода, поташ, корма для животноводства и другие; импортные грузы: автомобили (четвёртый порт в стране по импорту автомобилей), стальной прокат, известняк и другие. Около 5 миллионов тонн грузов транспортируется вверх по реке Колумбия и её левому притоку Снейк до города Льюистон (штат Айдахо). Международный фестиваль пива (с 1996 года; крупнейший на Западном побережье США; одновременно проходит в городе Сиэтл, штат Вашингтон). Фестиваль роз (с 1907, ежегодно).
В промышленности занято 12,7% работающих, в строительстве - 5,8%. Ведущая отрасль промышленности - электронная. Крупнейший работодатель - компания «Intel» (около 300 исследовательских лабораторий, главным образом в Портланде; основные производственные площадки - города Хилсборо и Бивертон). Производство электролюминесцентных цифровых дисплеев, компонентов электронных микроскопов (обе - в Хилсборо), химических реагентов для электронной промышленности. Среди других отраслей промышленности - транспортное машиностроение (выпуск грузовых автомобилей, шасси и полуприцепов; судостроение и судоремонт, ведущий в стране центр по утилизации морских судов), чёрная металлургия (листовой, рельсовый и трубопрокат, стальная арматура и катанка), лесная и пищевкусовая; производство разнообразного промышленного оборудования и строительных материалов.
В 64 км к востоку от Портленда, вверх по течению реки Колумбия, - ГЭС «Bonneville» (мощность 1189 МВт; первая по времени сооружения (1937) и самая нижняя в одном из крупнейших в мире Колумбийском каскаде ГЭС).