ПОРТИНАРИ КАНДИДУ
ПОРТИНАРИ КАНДИДУ - бразильский живописец и график.
Родился в семье батрака, иммигранта-итальянца. Не получил систематического образования; в 1917 году участвовал в росписи церкви в родном городе. С 1919 года жил в Рио-де-Жанейро, учился в Национальной художественной школе (1920-1928) у Л. ди Албукерка и Ж.Б. да Косты. В 1929-1931 годы жил в Париже, где познакомился с современным французским искусством; посетил также Лондон, города Испании и Италии (изучал искусство Джотто и мастеров Раннего Возрождения). Испытал влияние экспрессионизма, сюрреализма, творчества П. Пикассо. Автор картин, чаще всего посвящённых жизни простых людей, в которых экспрессия образов усиливается за счёт использования сумрачной, нередко монохромной цветовой гаммы («Кофе», 1935 год, Музей изящных искусств, Рио-де-Жанейро; серия «Беженцы», 1944-1945 годы, часть - в Музее современного искусства, Сан-Паулу; так называемый Израильский цикл, 1956 год, и другие). Также писал портреты (Р. Роллан, 1936 год; О. Бенарио-Престес, 1948 год, и другие). Под влиянием мексиканского мурализма Портинари стал основоположником бразильской монументальной живописи. Исполнил росписи и панно из керамических плиток-азулежус на исторические и социальные темы в Министерстве образования в Рио-де-Жанейро (1936-1944), панно для павильона Бразилии на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке, фрески в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне (1941-1942), церковь Сан-Франсиску в Пампулье (близ Белу-Оризонти, 1944-1946), колледже в городе Катагуазис (1948-1949), панно «Война» и «Мир» (1953-1957) для здания ООН в Нью-Йорке. Создал также многочисленные графические работы, в том числе иллюстрации для книг («Посмертные записки Браса Кубаса» Ж. Машаду ди Ассиса, 1944 год). Международная премия мира (1950), орден Почётного легиона (1946). В городе Бродовски открыт Дом-музей художника.