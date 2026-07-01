ПОРТИНАРИ КАНДИДУ

ПОРТИНАРИ КАНДИДУ - бразильский живописец и график.

Ро­дил­ся в се­мье бат­ра­ка, им­ми­гран­та-италь­ян­ца. Не по­лу­чил сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния; в 1917 году уча­ст­во­вал в рос­пи­си церк­ви в род­ном го­ро­де. С 1919 года жил в Рио-де-Жа­ней­ро, учил­ся в Национальной ху­дожественной шко­ле (1920-1928) у Л. ди Ал­бу­кер­ка и Ж.Б. да Кос­ты. В 1929-1931 годы жил в Па­ри­же, где по­зна­ко­мил­ся с современным французским искусством; по­се­тил так­же Лон­дон, го­ро­да Ис­па­нии и Ита­лии (изу­чал искусство Джот­то и мас­те­ров Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния ). Ис­пы­тал влия­ние экс­прес­сио­низ­ма, сюр­реа­лиз­ма , твор­че­ст­ва П. Пи­кас­со. Ав­тор кар­тин, ча­ще все­го по­свя­щён­ных жиз­ни про­стых лю­дей, в ко­то­рых экс­прес­сия об­ра­зов уси­ли­ва­ет­ся за счёт ис­поль­зо­ва­ния су­мрач­ной, не­ред­ко мо­но­хром­ной цве­то­вой гам­мы («Ко­фе», 1935 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Рио-де-Жа­ней­ро; се­рия «Бе­жен­цы», 1944-1945 годы, часть - в Му­зее современного искусства, Сан-Пау­лу; так называемый Из­ра­иль­ский цикл, 1956 год, и другие). Так­же пи­сал порт­ре­ты (Р. Рол­лан, 1936 год; О. Бе­на­рио-Пре­стес, 1948 год, и другие). Под влия­ни­ем мексиканского му­ра­лиз­ма Портинари стал ос­но­во­по­лож­ни­ком бразильской мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си. Ис­пол­нил рос­пи­си и пан­но из ке­ра­мических пли­ток-азу­ле­жус на ис­то­рические и со­ци­аль­ные те­мы в Министерстве об­ра­зо­ва­ния в Рио-де-Жа­ней­ро (1936-1944), пан­но для па­виль­о­на Бра­зи­лии на Все­мир­ной вы­став­ке 1939 года в Нью-Йор­ке, фре­ски в Библиотеке Кон­грес­са в Ва­шинг­то­не (1941-1942), церковь Сан-Фран­си­ску в Пам­пу­лье (близ Бе­лу-Ори­зон­ти, 1944-1946), кол­лед­же в городе Ка­та­гуа­зис (1948-1949), пан­но «Вой­на» и «Мир» (1953-1957) для зда­ния ООН в Нью-Йор­ке. Соз­дал так­же мно­го­численные гра­фические ра­бо­ты, в том числе ил­лю­ст­ра­ции для книг («По­смерт­ные за­пис­ки Бра­са Ку­ба­са» Ж. Ма­ша­ду ди Ас­си­са, 1944 год). Ме­ж­ду­народная премия ми­ра (1950), ор­ден По­чёт­но­го ле­гио­на (1946). В городе Бро­дов­ски от­крыт Дом-му­зей ху­дож­ни­ка.