ПОРТИК (лат. porticus, др.-греч. στοά «стоя»)

Колоннада, крытая галерея с колоннами, прилегающая к стене.

Стена портика часто украшалась картинами. В Афинах самые известные были «Царская стоя» и «Пестрая стоя» или «Стоя Пойкиле». В Царской стое заседал архонт-басилей (царь). Пестрая (или Росписная) стоя получила свое название по картинам, которые в ней были. Полигнот написал здесь цикл картин на троянские сюжеты, Микон – войну с амазонками, Микон и Панэтий – Марафонскую битву . В этой галерее учил философ Зенон и его ученики, поэтому эта школа называлась «стоя», а последователи этого учения – стоиками.

В древнем Риме и городах Италии портики были важной частью общественной архитектуры. Они пристраивались к общественным зданиям или стояли самостоятельно, окружали торговые площади, шли вдоль улиц. Например, портики Метелла, Октавии, портик Випсании, галереи корпораций в Остии. Он защищали от солнца и дождя, служили местом встреч и собраний.

Источники :

Павсаний;

Плиний Старший.

Автор статьи: А.Б. Шарнина