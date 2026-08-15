ПОРТА ДЖАКОМО ДЕЛЛА
ПОРТА ДЖАКОМО ДЕЛЛА - итальянский архитектор.
Карьеру начал в качестве скульптора, обучался архитектуре, вероятно, у Г. Гвидетти. Определяющим фактором в формировании стиля Порта стало влияние Микеланджело. В 1564 году назначен главным архитектором Рима, руководил работами на Капитолийском холме (под его началом были выполнены фасад Палаццо Консерваторов, внутренняя планировка Палаццо Сенаторов и частично его фасад, лестничный марш, ведущий на площадь). Порта осуществлял возведение обелиска у церкви Санта-Мария-Маджоре (1587), надзор за дорогами и акведуками, проектирование фонтанов на Пьяцца Навона (с 1574), Пьяцца Колонна (с 1575), Пьяцца дель-Пантеон (с 1575) и Пьяцца Сан-Марко (площадь Святого Марка; с 1588).
Творчество Порта ознаменовало переход от архитектуры маньеризма к принципам барокко; в частности, Порта разработал концепцию церковного фасада, унаследованную архитектурой XVII века, наиболее ярко воплотившуюся в фасаде церкви Иль-Джезу в Риме (1571-1573 годов; церковь построена по проекту Дж. да Виньолы; смотреть иллюстрации к статье Иезуиты) с его концентрацией пластических масс в центре, выделенном двойным фронтоном и подчёркнутыми боковыми вертикальными осями. Построил также церкви Сант-Атаназио-деи-Гречи (1580-1583), Сан-Луиджи-деи-Франчези (1581-1586), Санта-Мария-деи-Монти (1588), фасад церкви Сан-Джованни-деи-Фьорентини. После смерти Виньолы Порта занял пост главного архитектора Палаццо Фарнезе (1574-1589 годы, завершил крыло, выходящее в сад, и возвёл задний фасад, выходящий к Тибру) и Святого Петра собора (с 1574 года, в том числе внёс изменения в проект купола Микеланджело, придав ему более вытянутую овоидную форму) в Риме. Участвовал в реконструкции раннехристианских церквей Санта-Мария-Маджоре, Санта-Мария-ин-Арачели, Сан-Джованни-ин-Латерано (все - в Риме). Начал строительство Университета «Сапиенца» (с 1577) и Виллы Альдобрандини во Фраскати (с 1601 года, завершена К. Мадерной), строил также палаццо в Риме: Фани (ныне Печчи-Блант), Крешенци, Маффеи.