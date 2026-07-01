Порт-оф-­Спейн

Порт-оф-­Спейн — столица Тринидада и Тобаго . Расположена на северо-­западе о. Тринидад. Численность населения — 37,1 тыс. человек (2011), входит в агломерацию размером ок. 600 тыс. человек. Испанцы построили укрепление на земле нынешнего П.-о.-С. в 1560. В 1757 в П.-о.-С. перенесена столица Тринидада. К 1786 население составляло около 3 тыс. человек. В 1797 занят британцами. В 1803, 1840‑е, 1870‑е, 1906, 1935 территория П.-о.-С. была расширена за счет намывных земель. Население П.-о.-С. в 1901 достигло 54,1 тыс.человек. В 1938 в состав города включен поселок Сент-­Джеймс — центр индийской общины страны. De facto столица существовавшей в 1958–1962 Вест-­Индской федерации. В 1960 население достигло пика — почти 94 тыс. жителей, и с тех пор, с превращением П.-о.-С. в деловой центр, падает.

Важный транспортный и финансовый узел Карибского бассейна. Международный аэропорт.

Национальный музей и художественная галерея (1892). Форт Сан-­Андрес (1733–1787), архитектурные памятники начала XX в. в стиле историзма («великолепная семерка»).

Лит. : Anthony M . The Making of Port-of-­Spain. Vol. 1 (1757–1939). Vol. 2 (1939–1945). Port-of-­Spain, 1978–1983. А. А. Исэров.