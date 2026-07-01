Порт-­Мóрсби

Порт-­Мóрсби — столица Папуа — Новой Гвинеи . Расположен на юго-востоке о. Новая Гвинея. Численность населения столичного округа П.-М. — около 383 тыс. человек (2020). На земле современного города издавна жили народы моту и койтабу. Основан в 1873 британским морским офицером Дж. Морсби (назван в честь его отца, адмирала Ф. Морсби). С 1906 столица колонии Территория Папуа, с 1920 — мандатной территории Территория Папуа (см. Мандатная система ). С ноября 1942 по октябрь 1944 в П.-М. находился штаб генерала Д. Макартура . С 1949 — столица подопечной территории ООН Территория Папуа и Новая Гвинея (под управлением Австралии). В 1974 образован Национальный столичный округ площадью около 240 кв. км. С 1975 — столица независимой Папуа — Новой Гвинеи. После провозглашения независимости в пригороде П.-М. Вайгани выстроены здания правительственных учреждений, национальной библиотеки, национального музея и художественной галереи, университета. К 1980 население столичного округа П.-М. достигло около 120 тыс. жителей, к 1990 — около 195 тыс., 2011 — 364 тыс.

В 2015 в П.-М. прошли Тихоокеанские игры, в 2018 — саммит АТЭС.

Из-за уличной преступности один из самых опасных городов мира.

Лит. : Stuart I. Port Moresby, Yesterday and Today. Sydney, 1973; Oram N. D. Colonial Town to Melanesian City: Port Moresby, 1884–1974. Canberra, 1976; Norwood H. Port Moresby, Urban Villages and Squatter Are­as: An Analysis of the Urban Villages and Squatter areas of the City of Port Moresby in Papua New Guinea. Port Moresby, 1984. А. А. Исэров .