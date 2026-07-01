Порт-­Луи

Порт-­Луи — столица Маврикия , расположен в западной части Индийского океана. Численность населения — 147 тыс. человек (2018), преимущественно индийского происхождения. Основан французами в 1638 на пути из Европы в Азию вокруг мыса Доброй Надежды, со­временное название с 1721 (в честь Людовика XV ). В 1810 захвачен британцами во время вой­н с Наполеоном I , с 1814 — административный центр британской колонии Маврикий, с 1968 — столица независимого Маврикия. Значение порта было большим до открытия Суэцкого канала (1869). Во 2‑й половине XIX — начале XX в. — главный перевалочный пункт для трудовых мигрантов из Индии. Сохранившиеся руины комплекса зданий для их размещения (Ааправаси-­Гхат) внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический центр застроен зданиями французской и британской колониальной архитектуры; действуют англиканские и римско-­католические церкви, индуистские храмы и мусульманские мечети.

Лит. : Большов И. Г. Маврикий. М., 1986; Токарева З. И. Маврикий. Справочник. М., 1992. Л. В. Иванова.