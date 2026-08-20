ПОРШНЕВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ

ПОРШНЕВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ - советский историк и социолог.

Из се­мьи ин­же­не­ра. В 1925 году окон­чил факультет об­щественных на­ук (с 1925 года эт­но­ло­гический факультет) МГУ .

В 1935-1941 и 1943-1946 годы профессор Московского об­ла­ст­но­го пе­да­го­гического института, в 1937-1941 годы - Московского института ис­то­рии, фи­ло­со­фии и литературы (МИФЛИ). В 1940 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию о народных вос­ста­ни­ях во Фран­ции пе­ред Фрон­дой (опубликована в 1948 году; Государственная премия СССР (1950)). В 1941-1943 годы заведующий ка­фед­рой ис­то­рии Ка­зан­ско­го университета. С 1943 года пре­по­да­вал на ис­то­рическом факультете МГУ. Одновременно в Институте ис­то­рии АН СССР . С 1968 года в Институте все­об­щей ис­тории АН СССР. В 1946-1962 годы профессор Ака­де­мии об­щественных на­ук при ЦК КПСС. Основные ра­бо­ты по­свя­ще­ны ис­то­рии народных дви­же­ний, со­циа­ли­стических идей, ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, по­ли­тической эко­но­мии фео­да­лиз­ма, со­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии. С конца 1950-х годов изу­чал так­же про­бле­мы со­цио- и ан­тро­по­ге­не­за, до­ка­зы­вал, что раз­ви­тие ре­чи яви­лось ре­шаю­щим фак­то­ром в ста­нов­ле­нии Homo sapiens. Многие ра­бо­ты Поршнева пе­ре­ве­де­ны на иностранные язы­ки.

Сочинения:

На­род­ные вос­ста­ния во Фран­ции пе­ред Фрон­дой (1623–1648). М.; Л., 1948; Очерк по­ли­ти­че­ской эко­но­мии фео­да­лиз­ма. М., 1956; Фео­да­лизм и на­род­ные мас­сы. М., 1964; Со­ци­аль­ная пси­хо­ло­гия и ис­то­рия. М., 1966; Фран­ция, Анг­лий­ская ре­во­лю­ция и ев­ро­пей­ская по­ли­ти­ка в се­ре­ди­не XVII в. М., 1970; О на­ча­ле че­ло­ве­че­ской ис­то­рии: про­бле­мы па­лео­пси­хо­ло­гии. М., 1974 (пол­ное изд. под ред. О.Т. Ви­те. СПб., 2007); Три­дца­ти­лет­няя вой­на и всту­п­ле­ние в нее Шве­ции и Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва. М., 1976.