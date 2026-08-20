ПОРШНЕВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ
ПОРШНЕВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ - советский историк и социолог.
Из семьи инженера. В 1925 году окончил факультет общественных наук (с 1925 года этнологический факультет) МГУ.
В 1935-1941 и 1943-1946 годы профессор Московского областного педагогического института, в 1937-1941 годы - Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ). В 1940 году защитил докторскую диссертацию о народных восстаниях во Франции перед Фрондой (опубликована в 1948 году; Государственная премия СССР (1950)). В 1941-1943 годы заведующий кафедрой истории Казанского университета. С 1943 года преподавал на историческом факультете МГУ. Одновременно в Институте истории АН СССР. С 1968 года в Институте всеобщей истории АН СССР. В 1946-1962 годы профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС. Основные работы посвящены истории народных движений, социалистических идей, международных отношений, политической экономии феодализма, социальной психологии. С конца 1950-х годов изучал также проблемы социо- и антропогенеза, доказывал, что развитие речи явилось решающим фактором в становлении Homo sapiens. Многие работы Поршнева переведены на иностранные языки.
Сочинения:
Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623–1648). М.; Л., 1948; Очерк политической экономии феодализма. М., 1956; Феодализм и народные массы. М., 1964; Социальная психология и история. М., 1966; Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII в. М., 1970; О начале человеческой истории: проблемы палеопсихологии. М., 1974 (полное изд. под ред. О.Т. Вите. СПб., 2007); Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. М., 1976.