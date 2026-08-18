ПОРЕЧЬЕ

ПОРЕЧЬЕ - село в Можайском районе Московской области; усадебный комплекс, культурный центр XIX - начала XX веков. Расположено на реке Иночь.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в пис­цо­вых кни­гах 1596-1598 годов как село Бе­се­ды-По­ре­чье, яв­ля­лось ста­рин­ной вот­чи­ной ро­да Про­то­по­по­вых. В 1698 году Б.П. Про­топо­пов и муж его двою­род­ной се­ст­ры М.Б. Та­ти­ще­вой (уро­ж­дён­ной Про­то­по­по­вой) - И.М. Та­ти­щев про­да­ли Поречье князю Б.И. Про­зо­ров­ско­му. В 1742 году Поречье пе­решло к графу А.Г. Ра­зу­мов­ско­му, за­тем при­над­ле­жа­ло его бра­ту - графу К.Г. Ра­зу­мов­ско­му и его на­след­ни­кам до 1818 года. В 1818-1917 годы на­хо­ди­лось во вла­де­нии графа (с 1846) С.С. Ува­ро­ва, же­нив­ше­го­ся в 1811 году на графе Е.А. Ра­зу­мов­ской, и их по­том­ков.

Двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль на­чал фор­ми­ро­вать­ся при графе Л.К. Ра­зу­мов­ском. Бы­ли воз­ве­де­ны главный дом (по­след­няя четверть XVIII века), оран­же­рея (пе­ре­строе­на в 1830-х годах, а так­же в по­след­ней тре­ти XIX века, ког­да при­строе­ны за­лы для тро­пических рас­те­ний), клас­си­ци­стическая церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы с тос­кан­ски­ми пор­ти­ка­ми и лёг­кой ко­лон­на­дой на ку­по­ле (1804). Ан­самбль по­стра­дал во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года , но был вос­ста­нов­лен. В 1830-е годы по­строе­ны кор­пу­са су­кон­ной и хлоп­ча­то­бу­маж­ной фаб­рик, вме­сто ста­ро­го воз­ве­дён но­вый 2-этаж­ный ка­мен­ный главный дом в сти­ле ам­пир с пар­ны­ми 2-этаж­ны­ми фли­ге­ля­ми (1830-1837 годы; про­ект архитектора Д. Жи­ляр­ди (смотреть в статье Жи­ляр­ди)); главный дом вен­чал за­стек­лён­ный бель­ве­дер, вы­пол­няв­ший функ­цию све­то­во­го фо­на­ря над центральным за­лом «По­рец­ко­го му­зе­ума», в 1840-е годы поя­вил­ся ряд хо­зяйственных по­стро­ек, в том числе «дом скот­ни­ка». В се­ре­ди­не - 2-й половины XIX века воз­ве­де­ны ка­рет­ный са­рай, скот­ный двор, куз­ни­ца и другие. В 1860-1870-х годах при графе А.С. Ува­ро­ве главный дом ре­кон­ст­руи­ро­ван в фор­мах эк­лек­ти­ки (с учё­том про­ек­тов ар­хи­тек­то­ров А.П. По­по­ва и М.Н. Чи­ча­го­ва): зда­ние по­лу­чи­ло низ­кий тре­тий этаж, клас­си­ци­стический ар­хитектурный де­кор был за­ме­нён фор­ма­ми не­оре­нес­сан­са, вме­сто ио­ни­че­ских пор­ти­ков боль­шо­го ор­де­ра поя­ви­лась мас­сив­ная ар­ка­да с от­кры­той ве­ран­дой, на пар­ко­вом фа­са­де - пор­тик ка­риа­тид и два эр­ке­ра, не­су­щих бал­кон.

В 1814 году по пла­нам са­дов­ни­ка Ра­ша в Поречье раз­бит пей­заж­ный парк. Во 2-й половине XIX века под руководством К.Ф. Тюр­ме­ра и Э.А. Ти­тель­ба­ха про­из­ве­де­но его ко­рен­ное пе­ре­уст­рой­ст­во. Ны­не парк пред­став­ля­ет со­бой уни­каль­ную ден­д­ро­ло­гическую кол­лек­цию, где со­б­ра­ны до 28 эк­зо­тических ви­дов де­ревь­ев (в том числе бе­лая ель, жёл­тая бе­рё­за, несколько ви­дов каш­та­нов и другие).

Ис­то­ри­ко-ху­дожественная кол­лек­ция «По­рец­ко­го му­зе­ума» на­ча­ла скла­ды­вать­ся при графе С.С. Ува­ро­ве, её ос­но­ву со­ста­ви­ли па­мят­ни­ки ан­тич­но­сти, про­из­ве­де­ния западно-ев­ропейского ис­кус­ст­ва, ну­миз­ма­тическое со­б­ра­ние. При графе А.С. Ува­ро­ве кол­лек­ция по­пол­ни­лась древне-русскими ар­хео­ло­гическими па­мят­ни­ка­ми, эт­но­гра­фическими ра­ри­те­та­ми, ста­ро­пе­чат­ны­ми кни­га­ми и ру­ко­пи­ся­ми. В 1-й половине 1850-х годов она бы­ла от­кры­та для по­се­ти­те­лей, в 1853 году из­дан «Ука­за­тель По­рец­ко­го му­зе­ума». В 1918 году кол­лек­ция пе­ре­да­на в Ис­то­рический му­зей (ны­не ГИМ), Му­зей изящ­ных ис­кусств (ны­не ГМИИ имени А.С. Пуш­ки­на). Уни­каль­ной бы­ла биб­лио­те­ка Поречья, фор­ми­ро­ва­ние ко­то­рой на­ча­лось ещё при гра­фах Ра­зу­мов­ских (ны­не в со­б­ра­нии Государственной пуб­лич­ной ис­то­рической библиотеки Рос­сии).

В XIX веке Поречье при­вле­ка­ло многих пред­ста­ви­те­лей ин­тел­ли­ген­ции как «оби­тель нау­ки и ис­кус­ст­ва». В 1840-е годы гос­тя­ми Поречья бы­ли Т.Н. Гра­нов­ский , И.И. Да­вы­дов, П.А. Плет­нёв, М.П. По­го­дин, С.П. Ше­вы­рёв и другие. В 1844 году в Поречье про­во­ди­лись так называемые ака­де­мические бе­се­ды. В усадь­бе бы­вал В.А. Жу­ков­ский (в честь его пре­бы­ва­ния в 1853 году по­став­лен обе­лиск, не сохранился). В 1856-1858 годы в Поречье со­би­ра­лись близ­кие дру­зья графа А.С. Ува­ро­ва - по­эты А.М. Жем­чуж­ни­ков и его брат В.М. Жем­чуж­ни­ков, А.Н. Ам­мо­сов, биб­лио­граф Г.Н. Ген­на­ди. По­сле же­нить­бы в 1859 году графа А.С. Ува­ро­ва на П.С. Ува­ро­вой (уро­ж­дён­ной княж­не Щер­ба­то­вой) Поречье со­хра­ни­ло при­тя­га­тель­ную си­лу для учё­ных. В конце XIX - начале XX веков в Поречье бы­ва­ли, жи­ли и ра­бо­та­ли ис­то­ри­ки Д.И. Ба­га­лей и Д.А. Кор­са­ков, ан­тро­по­лог Д.Н. Ану­чин, ис­сле­до­ва­те­ли древнерусского ис­кус­ст­ва и пись­мен­но­сти Е.В.Бар­сов, Н.П. Кон­да­ков, профессор Харь­ков­ско­го университета Е.К. Ре­дин.

Ан­самбль Поречья серь­ёз­но по­стра­дал в го­ды Великой Отечественной вой­ны . В 1968-1970-х годах жи­лые по­строй­ки вос­ста­нов­ле­ны по про­ек­ту Н.П. Яво­ров­ской (в том числе уве­ли­чен за­стек­лён­ный бель­ве­дер главного до­ма), из хо­зяйственных по­стро­ек со­хра­ни­лись «дом скот­ни­ка», ка­рет­ный са­рай, по­лу­раз­ру­шенные оран­же­рея и скот­ный двор, 2 из 6 фаб­рич­ных кор­пу­сов, зда­ние элек­тро­стан­ции. С 2004 года в Поречье раз­ме­ща­ет­ся ве­домственный са­на­то­рий СВР Рос­сии.

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